Білорусі ще із місяць доведеться "борсатися" з коронавірусом, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що складна ситуація з коронавірусом збережеться в країні ще місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

За словами Лукашенка, Білорусі розслаблятися поки не можна, але наявні дані свідчать про те, що обстановка поступово поліпшується.

"Я бачу інформацію, контролюю, але в жодному разі не можна розслаблятися. Треба до кінця пройти цей шлях і довести всім, особливо у нас в країні, - сказав Лукашенко. - Нам треба боротися за життя людей. Треба триматися з усіх сил і рятувати людей, тому що залишиться один показник - смертність".

"Але ні в якому разі не розслаблятися. Треба орієнтувати наших лікарів. Вони молодці, та й Міністерство охорони здоров'я добре організовує цю роботу. А головне, що ви вивчаєте щоденний досвід. Хотілося б, щоб ви витримали це. Напевно, поки ми остаточно не підемо від цього, місяць нам ще доведеться борсатися. Звичайно, не той рівень вже, легше трошки стало, але не розслаблятися", - заявив білоруський лідер.

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Він, зокрема, зазначив, що особливо в Вітебську та Мінську, які першими зіткнулися з вірусною проблемою, захворюваність вже йде на спад: "Побували ви у Вітебську. Ми вийшли на плато і бачимо, що пішли на спад. Мінськ, Вітебськ - вони раніше, особливо Вітебськ, увійшли в цю проблему, і вони вже виходять. Ви бачите, що місця звільняються. Там, де ми резервували онкологічні, гінекологічні ліжка, ще якісь, вони нам не потрібні, їх треба виводити, зачищати, вимивати".

"Ми не бачимо зростання в Мінську зараз. Це щастя. Навіть уже в мінус пішли. Це добре. Теж треба звільняти лікарні, які ми заздалегідь готували про всяк випадок, щоб у нас були ліжка в запасі. Треба розуміти, що у нас же онкологічні операції. Хай не складні, не важкі, але відкладені. Тому треба терміново повертати ці лікарні онкохворим. Те ж саме і інші лікарні, які повинні займатися лікуванням інших хвороб", - сказав президент Білорусі.

Він зазначив, що в країні обрали правильну стратегію приділяти пріоритетну увагу лікуванню пневмоній, незалежно від їхніх причин, а не тільки коронавірусних: "Це була правильна стратегія. І ми сьогодні бачимо, що ці пневмонії, слава богу, пішли вниз".

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Лукашенко також звернув увагу, що епідеміологічна обстановка в світі в цілому впливає і на економічний розвиток, виробничі ланцюжки, породжує соціальні питання, і в цьому плані необхідно ухвалювати рішення на державному рівні.

"Мені треба це все об'єднувати, зіставляти, пов'язувати і управляти країною і суспільством. Тому якщо будуть якісь ваші рекомендації для мене в цьому плані, я готовий їх вислухати", - додав він.

Зазначимо, що станом на 6 ранку 21.05.2020 кілкьість інфікованих в Білорусі 33 371, померли 185 осіб, видужали і виписано 12 057.