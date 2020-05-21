УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11432 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 900 46

Білорусі ще із місяць доведеться "борсатися" з коронавірусом, - Лукашенко

Білорусі ще із місяць доведеться

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що складна ситуація з коронавірусом збережеться в країні ще місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

За словами Лукашенка, Білорусі розслаблятися поки не можна, але наявні дані свідчать про те, що обстановка поступово поліпшується.

"Я бачу інформацію, контролюю, але в жодному разі не можна розслаблятися. Треба до кінця пройти цей шлях і довести всім, особливо у нас в країні, - сказав Лукашенко. - Нам треба боротися за життя людей. Треба триматися з усіх сил і рятувати людей, тому що залишиться один показник - смертність".

"Але ні в якому разі не розслаблятися. Треба орієнтувати наших лікарів. Вони молодці, та й Міністерство охорони здоров'я добре організовує цю роботу. А головне, що ви вивчаєте щоденний досвід. Хотілося б, щоб ви витримали це. Напевно, поки ми остаточно не підемо від цього, місяць нам ще доведеться борсатися. Звичайно, не той рівень вже, легше трошки стало, але не розслаблятися", - заявив білоруський лідер.

Також читайте: Лукашенко висунув свою кандидатуру на шостий президентський термін

Він, зокрема, зазначив, що особливо в Вітебську та Мінську, які першими зіткнулися з вірусною проблемою, захворюваність вже йде на спад: "Побували ви у Вітебську. Ми вийшли на плато і бачимо, що пішли на спад. Мінськ, Вітебськ - вони раніше, особливо Вітебськ, увійшли в цю проблему, і вони вже виходять. Ви бачите, що місця звільняються. Там, де ми резервували онкологічні, гінекологічні ліжка, ще якісь, вони нам не потрібні, їх треба виводити, зачищати, вимивати".

"Ми не бачимо зростання в Мінську зараз. Це щастя. Навіть уже в мінус пішли. Це добре. Теж треба звільняти лікарні, які ми заздалегідь готували про всяк випадок, щоб у нас були ліжка в запасі. Треба розуміти, що у нас же онкологічні операції. Хай не складні, не важкі, але відкладені. Тому треба терміново повертати ці лікарні онкохворим. Те ж саме і інші лікарні, які повинні займатися лікуванням інших хвороб", - сказав президент Білорусі.

Він зазначив, що в країні обрали правильну стратегію приділяти пріоритетну увагу лікуванню пневмоній, незалежно від їхніх причин, а не тільки коронавірусних: "Це була правильна стратегія. І ми сьогодні бачимо, що ці пневмонії, слава богу, пішли вниз".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко порадив не цілувати "інших жінок" у період епідемії: Ну потерпи місяць, залишися в сім'ї. ВIДЕО

Лукашенко також звернув увагу, що епідеміологічна обстановка в світі в цілому впливає і на економічний розвиток, виробничі ланцюжки, породжує соціальні питання, і в цьому плані необхідно ухвалювати рішення на державному рівні.

"Мені треба це все об'єднувати, зіставляти, пов'язувати і управляти країною і суспільством. Тому якщо будуть якісь ваші рекомендації для мене в цьому плані, я готовий їх вислухати", - додав він.

Зазначимо, що станом на 6 ранку 21.05.2020 кілкьість інфікованих в Білорусі 33 371, померли 185 осіб, видужали і виписано 12 057.

Автор: 

Білорусь (7925) карантин (18172) Лукашенко Олександр (2653) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
В Північній Кореї он взагалі коронавірусу нема.
показати весь коментар
21.05.2020 13:01
+13
Шизофреник, то коронавіруса не існує, то з цим привидом барахтається.
показати весь коментар
21.05.2020 13:01
+9
с тобой Беларуси, к сожалению, барахтаться еще очень долго
показати весь коментар
21.05.2020 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тебя б прибрал бы тот вирус, глядишь беларусам легче было бы, тракторист.
показати весь коментар
21.05.2020 12:54 Відповісти
Бацка , ты красавчик, не то, что наши барыги коронавирусные на смертях и страхе нажились.
показати весь коментар
21.05.2020 12:56 Відповісти
В Північній Кореї он взагалі коронавірусу нема.
показати весь коментар
21.05.2020 13:01 Відповісти
сколько квадрильонов беларусов умерло на самом деле?
показати весь коментар
21.05.2020 13:47 Відповісти
офіційно 185.ну "трошки помилились"...
тобто можна спокійно множити на 10-ть..згідно кількості інфікованих...

тобто ,Припустивши,що в Білорусі(33 тис інфікованих) Швейцарська медицина -то і цифри швейцарські.1800 померлих на 30 тис інфікованих....
показати весь коментар
21.05.2020 14:15 Відповісти
насколько я понял, смертность зависит не столько от уровня медицины, сколько от количества тех, кому черти уже давно прогулы ставят. в Швейцарии таких много, в Беларуси - мало.
с другой стороны, количество инфицированных определяется очень неточно: ошибка может быть в 10 раз и более.
была предложена формула: количество инфицированных равно количеству умерших умножить на 800. если учесть, что её вывел немец, то разница в 2 раза объяснима.
показати весь коментар
21.05.2020 14:27 Відповісти
У Туркменистані теж.

Білорусі ще із місяць доведеться "борсатися" з коронавірусом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1428
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выпустил новый музыкальный трек. Он исполнил рэп о Роваче - это ахалтекинский конь. Президенту подарили его
показати весь коментар
21.05.2020 14:09 Відповісти
с тобой Беларуси, к сожалению, барахтаться еще очень долго
показати весь коментар
21.05.2020 12:56 Відповісти
Что с ним его страна барахтается, что тут с постоянно сменяемой властью. Даже у Беларуси преимущество в экономике.
показати весь коментар
21.05.2020 13:07 Відповісти
А хіба могло бути інакше після блазнів наших?
показати весь коментар
21.05.2020 13:12 Відповісти
Надо делать выводы, бо лояльность, терпимость и надежда на ум и совесть с дебилами (зебилами) не работают.
показати весь коментар
21.05.2020 13:18 Відповісти
вражають.. близькість результатів (летальності) на 1 млн. населення Білорусі і расєї,що вдвічі менші середньосвітової 42.3..

20.і 21.

Це напевне сила совєтської медицини..
показати весь коментар
21.05.2020 14:19 Відповісти
Наконец-то дошло в какой медицинской системе сила. Система Семашко и была как раз заточена на профилактику и борьбу с инфекциями.
показати весь коментар
21.05.2020 15:36 Відповісти
Атец народа беларусского😀
показати весь коментар
21.05.2020 12:58 Відповісти
Шизофреник, то коронавіруса не існує, то з цим привидом барахтається.
показати весь коментар
21.05.2020 13:01 Відповісти
Почему?Просто человек отнесся к жизни сограждан как совок: вирус этот=простуда простудой, кто-то перекашляет, кто-то умрёт, кто-то выздоровеет. Экономка важнее, а новых ещё бабы нарожают. Сугубо рационалистический подход ткскзть.
показати весь коментар
21.05.2020 13:10 Відповісти
Как раз он говорит, что надо спасать всех больных. А то все зациклились на вирусе, а аппендициты кто удалять будет?
показати весь коментар
21.05.2020 13:35 Відповісти
не, с аппендицитом мозга и с оккупационном флагом - сразу отпускают домой, советуют глубже подышать и просмотреть леции тов. лукашенки.
показати весь коментар
21.05.2020 14:19 Відповісти
аппендициты кто удалять будет? Никто. Аппендикс удаляют в случае аппендицита.
показати весь коментар
21.05.2020 14:35 Відповісти
Він говорив, що "його там нема!", як росіян на даунбаці. І що тепер? Щось літає чи ні? Від чого "спасать нада"? Може він напився до чортів, та тепер їх відганяє?
показати весь коментар
21.05.2020 19:57 Відповісти
Потому что всем, кто за месяц не успеет выздороветь - расстрел!
показати весь коментар
21.05.2020 13:02 Відповісти
Білл Гейтс сказав що при вакцинації окрім Чіпа буде вводитися ще й Дейл.
А кому пощастить- ще й Гайка.
показати весь коментар
21.05.2020 13:05 Відповісти
Нехай той Билл сам гайками чипируется, а Дейлом закусывает.
показати весь коментар
21.05.2020 13:06 Відповісти
Ух уж тє праклятиє пєндоси! Да, господин нєтоварісч, совсєм распоясалісь?
показати весь коментар
21.05.2020 14:21 Відповісти
Беларуси еще где-то месяц придется "барахтаться" с коронавирусом, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2719
показати весь коментар
21.05.2020 13:08 Відповісти
У меня знакомая докторша когда то рассказывала, что ее всегда удивляет, что больных почти не интересует, что им в венку из капельниц заливают. Да хоть канализационные стоки. Тем более не спросят, что за состав у вакцины, какие побочки, какие отдаленные последствия.
Доверчивый у нас народ.
показати весь коментар
21.05.2020 13:13 Відповісти
якої вакцини ?
вона що,вже є від Ковід-2019, антивакцинатори ?
показати весь коментар
21.05.2020 13:24 Відповісти
на подходе. если верить врунам...
показати весь коментар
21.05.2020 14:00 Відповісти
ну.. це поки що мрії..
важко за місяць навіть довести,що допомогла якась прото-вакцина людині,а не "сильний організм"..

Ще рік треба чекати.. МІНІМУМ.
показати весь коментар
21.05.2020 14:07 Відповісти
У вас, у кацапья, нарот такой. Фсьо, ужє пашла чіпізація! В вєнку! Кто-то в носік просіт, кто-то і в анусік. Кому как нравіцца.
показати весь коментар
21.05.2020 14:24 Відповісти
Оно , конечно, так, а с другой стороны попробуй объяснить какому менеджеру о чём вообще речь. Когда работал на машиностроительном заводе у нас там был директор по производству-по образованию бухгалтер, а в армии был старшиной, термоядерная смесь, чего-то по верхам нахватался и считал, что во всём разбирается, такому что-то обьяснить было довольно проблематично.
показати весь коментар
21.05.2020 15:44 Відповісти
сколько Беларуси с ним барахтаться лучше б предсказал...
показати весь коментар
21.05.2020 13:05 Відповісти
бульбаші терплячий народ ))))
показати весь коментар
21.05.2020 13:25 Відповісти
Странно..он же говорил что нет вируса...пора знать на пенсию. С деменцией нельзя руководить
показати весь коментар
21.05.2020 13:19 Відповісти
Не Вдасться...
Білорусі "прорватись" у "світові лідери" Слідом за США,Китаєм,Бразилією,росією у цьому питанні.

Просто населення 9млн.. і смертність від Ковід максимум 3.9 відсотки...І навіть якщо Бацька буде старатись....
показати весь коментар
21.05.2020 13:20 Відповісти
не путай смертность с летальностью
показати весь коментар
21.05.2020 14:01 Відповісти
Важливіше не плутати просто довбо..бів-антивакцинаторів з "ольгінськими"...
показати весь коментар
21.05.2020 14:05 Відповісти
Даких дол...бов- вакцинолюбов, как ты, ни с кем не перепутать.
показати весь коментар
21.05.2020 15:42 Відповісти
Брехло
показати весь коментар
21.05.2020 13:34 Відповісти
люди добрі, хто скаже, як доїхати з Мінська до Києва 27 мая?
показати весь коментар
21.05.2020 16:45 Відповісти
поручік Ржевський, мовчати!
показати весь коментар
21.05.2020 20:01 Відповісти
????
що вже немає добрих людей на цензорi?
показати весь коментар
21.05.2020 20:04 Відповісти
 
 