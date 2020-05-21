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Новини Коронавірус і карантин
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Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи і люди, які їх дотримувалися, - Зеленський

Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи і люди, які їх дотримувалися, - Зеленський

Люди не повинні думати, що до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На нараді обговорили подальше дотримання правил безпеки в умовах переходу до адаптивного карантину. Карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з коронавірусом. На це вказує не лише статистика поширення вірусу в інших країнах, а й рівень смертності, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наприклад, у Швеції показник смертності 6,25%, у Великій Британії – 5,7%, тоді як в Україні він коливається від 2,7% до 2,9%.

"Ці цифри вкотре доводять, що Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи та великий відсоток людей, які їх дотримувалися. Треба, щоб ці показники не справили оманливе враження, щоб люди не думали, що тепер до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало", – наголосив Зеленський.

Також читайте: Пом'якшення карантину дозволило відновити роботу понад 7,6 тис. закладів у сфері торговельного та побутового обслуговування населення

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и люди, которые их придерживались, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1825
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21.05.2020 13:07
+15
Какое оно тупое и убогое
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21.05.2020 13:05
+8
Блазень говорящий..
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21.05.2020 13:09
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ФСБ шустрить в Германії?
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21.05.2020 13:06 Відповісти
Что Вы за ерунду несете? 100000 онлайн регистраций, многие с российских айпи. Цель этой партии- расшатать Европу и демократические ценность. Основной лозунг-антиамериканизм, как и в кацапских сми
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21.05.2020 13:11 Відповісти
Цель - убрать сатанистов из власти.

---
Меркель - верная союзница Москвы. Её свергать им невыгодно.
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21.05.2020 13:13 Відповісти
Меркель вірна союзниця німців.
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21.05.2020 13:16 Відповісти
И потому завезла самолётами Бундесвера сотни тысяч арабских нелегалов, ага.

Шолбты лесом, добрый молодец.
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21.05.2020 13:21 Відповісти
акваріум, утопісь.
Звезла. щоби пахали на конвеєрах та хім.заводах.
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21.05.2020 13:25 Відповісти
Да плевать зачем она это сделала. Это госизмена в чистом виде.
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21.05.2020 13:36 Відповісти
Заходимо і подаємо скаргу на канал.
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21.05.2020 13:12 Відповісти
Зачем? Хорошее дело делают, если речь о вышеупомянутой партии.
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21.05.2020 13:18 Відповісти
Антиамериканською пропагандою?- Ну-ну...
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21.05.2020 13:19 Відповісти
анти дебило-гейтской
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21.05.2020 13:36 Відповісти
Люди не должны думать, что к опасности коронавируса можно относиться небрежно.
Какое вам, посторонним , дело , что должны думать люди ? Вы еще и в мозги залезьте, и там поковыряйтесь, чтобы люди думали только так , как им позволят.
Источник: https://censor.net/n3197040
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21.05.2020 13:42 Відповісти
Какое оно тупое и убогое
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21.05.2020 13:05 Відповісти
фрау риббентроп?
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21.05.2020 17:24 Відповісти
І 300% лікарям! Чи то не лікарям?.. І не триста?..
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21.05.2020 13:06 Відповісти
особенно их соблюдали когда двери аэропорта ломали ..... где посадки и задержания потенциально больных ???? ....
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21.05.2020 13:06 Відповісти
У смартфоні!
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21.05.2020 13:07 Відповісти
в категорию "потенциально больных" входят все пока живые
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21.05.2020 13:37 Відповісти
Украину спасли вовремя введенные карантинные меры и люди, которые их придерживались, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1825
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21.05.2020 13:07 Відповісти
А-ааа, гаваряща кобила!!!
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21.05.2020 13:09 Відповісти
ну если жестами не доходит?
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21.05.2020 13:14 Відповісти
Все мои чувства
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21.05.2020 13:09 Відповісти
Побеждун не как иначе
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21.05.2020 13:09 Відповісти
Блазень говорящий..
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21.05.2020 13:09 Відповісти
1. Кловун з першого дня перекрив кордони.
2. Кловун з першого дня перекрив церкви мп.
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21.05.2020 13:11 Відповісти
Шоу продолжается.
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21.05.2020 13:12 Відповісти
Без шоу нам не жить(((
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21.05.2020 13:15 Відповісти
Как раз наоборот: нормальная жизнь вернётся после отстранения шоуменов от власти.
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21.05.2020 13:16 Відповісти
Что то я за 26 лет независимости Украины нормальной жизни не видел
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21.05.2020 13:20 Відповісти
При Порохе началось налаживание нормальной жизни.
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21.05.2020 13:22 Відповісти
Это сам Порошенко вам сказал?))
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21.05.2020 13:26 Відповісти
Це просто ви не хочете нормально жити, а тільки страдати та лаяти власть.
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21.05.2020 13:31 Відповісти
Власть нужно держать все время в узде,а то она на шее украинцев быстро приспосабливается
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21.05.2020 13:39 Відповісти
пейзаж за окном шепнул
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21.05.2020 13:39 Відповісти
так ВЖЕ РІК написано у методичках ольгінських,що зараз "топлять за Пороха".. ))
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21.05.2020 14:24 Відповісти
Нет это твой мозжечек пытается достучаться до разума.
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21.05.2020 14:58 Відповісти
шо ж ти, сволоч Зє!льоная, губиш Україну???
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21.05.2020 13:12 Відповісти
А кто же тогда спасал Швецию?
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21.05.2020 13:13 Відповісти
Американцы только что подсчитали.Введи США карантин на неделю раньше,смертей в США было бы на 36000 меньше,если на 2 недели раньше -смертей было бы на 54 000 меньше от теперешнего уровня.Хорошие у Зеленского советники! Правильные! Им и украинцам -слава!Мы- лучшие!
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21.05.2020 13:15 Відповісти
Да ладно вам. Ну, почистили NY и LA oт бандформирований латиносов-нелегалов. Чем это плохо ?
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21.05.2020 13:17 Відповісти
Однако!! Вы предлагаете спец инъекции делать?
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21.05.2020 13:36 Відповісти
По-моему там всё проще было. Гораздо проще.
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21.05.2020 13:37 Відповісти
Идиот ?
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21.05.2020 14:59 Відповісти
Трамп непобедим.Пока.
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21.05.2020 15:46 Відповісти
Шмыгаль, по логике, уровень смертности от вируса зависит от уровня медицины и диагностики, но не от карантина. А от карантина зависит число инфицированных в стране.
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21.05.2020 13:16 Відповісти
Расскажи это итальянцам, испанцам и жителя Нью-Йорка
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21.05.2020 16:06 Відповісти
что рассказать? перечитайте мой пост, я не отрицаю вирус. и я за карантин. просто Шмыгалю надо выражаться поточнее.
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21.05.2020 16:45 Відповісти
В Беларуси на 6.00 утра 21.05.20 г. было инфицировано 33371 человек, умерло - 185 человек, выздоровели и выписано - 12057 человек. Без лозунгов, без карантина, без падения экономики и это у нас, как говорится под боком. Кто из власти объяснит это.
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21.05.2020 13:25 Відповісти
Брехня ...умеет байка лапшу вешать на уши
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21.05.2020 13:28 Відповісти
Чем Белорусь отличается от Раши? Ничем
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21.05.2020 13:47 Відповісти
коренным образом вааще-то. я про дурантин.
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21.05.2020 13:49 Відповісти
Без падения экономики? Ну и рассмешил!!
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21.05.2020 13:37 Відповісти
Аргументируй свой смех, а то смех без причины-признак дурачины.
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21.05.2020 15:34 Відповісти
Не мешай лохам чувствовать себя умными.
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21.05.2020 13:37 Відповісти
так шо там за безкоштовне)) лікування від грипу, в зейло оманський?? брехло рогате ти, а не президент!!
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21.05.2020 13:40 Відповісти
эти цифры, не дорогой бубик,
1. существенно передёрнуты
2 . ничего не доказывают... ну кроме общеизвестного факта, кто ты такой
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21.05.2020 13:43 Відповісти
Правильно, что именно люди, соблюдающие санитарные и прочие правила спасли народ Украины, но также очевидно, что они не могут быть героями нации, т..к. герои ходят в карантин на демонстрации, поют гимн и носят вышиванки, а не маски.
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21.05.2020 13:50 Відповісти
Брехня. Вирус не заметил карантин как и карантин не заметил вируса.
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21.05.2020 14:03 Відповісти
Все это мы ясно увидим по числу свеже выявленных инфицированных 30 - 31 мая, когда пойдут те, кто подхватил "незаметный" вирус 22-24 мая.
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21.05.2020 14:12 Відповісти
Снова очередная ложь . Сколько таких якобы волн после Вербного Воскресенья и Пасхи уже было? Ложь, про Вирус все ложь.
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21.05.2020 14:18 Відповісти
Я пока вангую, посмотрим 31 го, что ложь, а что правда.
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21.05.2020 14:26 Відповісти
Ежемесячно ванговать будешь?
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21.05.2020 15:36 Відповісти
Отже, давайте розбиратися, хто й кого й від чого "спас". Беремо сусідні країни із населенням схожим за генофондом і кількістю та із схожою міграційною ситуацією: Білорусь, Польщу, Румунію і Росію. Дані по Білорусі і Росії спотворені, тому там немає що обговорювати. В Польщі і Румунії цифри тих, хто захворів, точно такі ж як у нас, але от померлих вдвічі більше. В Польщі, Україні і Румунії карантин був введений 12 березня. Через два тижні кількість хворих в Польщі та Румунії була по 800 осіб, й до 10 осіб померло, а в Україні у той самий час - 100 хворих і 3 особи померло. Виходить, що ситуація в Україні має гіршу тривалу динаміку. Адже Україна вже догнала Польщу по кількості хворих й обігнала Румунію. Це свідчить тільки про одне - про неякісне виконання приписів карантину в Україні. Можна говорити про більшу кількість населення у нас, але щодо Польщі це сумнівне твердження. "Аналіз Дубілєта" зафіксував, що у нас навіть менше мешканців. А от Румунія дійсно на третину менша від нас. При цьому, не треба забувати, що кількість румунських заробітчан можливо навіть ще більша, ніж українських, а тому й цифри хворих у Румунії більші. Що це все означає? Невже наша медицина краща за польську і румунську, коли у нас вдвічі менша смертність? Насправді, або цифра померлих занижена (їх записали як померлих від пневмонії), або тут криються якісь особливості місцевого генофоду. Адже карантин був введений одночасно й кількість тих, хто захворів однакова. На смертність не карантин вплинув, а щось інше. Я навіть здогадуюсь що: у нас від самого початку менша кількість стариків, які просто не доживають до 80 років, а це й була найбільш вразлива категорія населення. Порівнювати же смертність із Швецією взагалі некоректно. Це інші люди, інша культура, інша демографія. Мало того, ще й брати та порівнювати такий надуманий відсоток, адже вмирають на 14 день від зараження, отже відсоток треба визначати із часовим люфтом в 14 днів. У підсумку, влада просто скопіювала дії своїх сусідів, перечекала, побачила, що збіднілій й демографічно пошарпаній Україні ніякий коронавірус "не страшний" й тепер "звітує" про перемогу.
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21.05.2020 13:52 Відповісти
Но в Польше и Румынии тоже были маски и другие мероприятия, выполнение которых зависело от сознательности граждан, там тоже нацию от вымирания спасали законопослушные, а не "казаки", которым закон не писан.
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21.05.2020 14:17 Відповісти
Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи і люди, які їх дотримувалися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8672
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21.05.2020 13:57 Відповісти
на жаль,на Західній Україні це досі 5000 -6000 не бідність .. рятують "додаткові роботи"..((

ТОму і вся "гуцулія" десятиліттями на заробітках..

З промисловості там максимум -"валити ліс" і Укрзалізниця..
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21.05.2020 14:26 Відповісти
ти такий с@ка націоналіст, як я вірменин. звичайнісінький ти провокатор, що пасеться на ідіотизмі 73 відсотків людської популяції.
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21.05.2020 13:57 Відповісти
Для начала неплохо было бы доказать, что факт спасения Украины имеет место быть.
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21.05.2020 13:58 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 14:03 Відповісти
Кремлевская ложь это про вирус. Фактически никакого вируса нет и не было.
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21.05.2020 14:05 Відповісти
Тролляка, ти ж писав що вся сім'я перехворіла.
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21.05.2020 14:12 Відповісти
Фактически нет вируса - это означает что его вклад в смертность нулевой. Как у Эпштейн-Барр например. Да, переболели ну и что? Все переболели и все живы. А ты лжец.
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21.05.2020 14:15 Відповісти
Від опіків під час пожежі помирає мало.Навіть на багаттях інквізиції...

НЕ ВІРИТЕ ?


помирають від задухи.
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21.05.2020 14:33 Відповісти
Скорость отупения у тебя нарастает. Возьми опять отгул на своей ботоферме, как в прошлом месяце.
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21.05.2020 15:55 Відповісти
Ну это просто смешно уже, давай хоть чуточку умнее рассказывай про смертоносный Ковид.
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21.05.2020 16:34 Відповісти
Чтоб умнее рассказывать, нужен ум. А судя по его дремучим постам на разных ветках, наличие такового не просматривается.
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21.05.2020 16:40 Відповісти
Вся Украина переболела в январе-феврале "воспалением лёгких". Тесты стали делать в стране когда пандемия пошла на убыль. Карантин можно было вообще не объявлять.
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21.05.2020 14:09 Відповісти
Это все ложь. Никакого карантина, как и Вируса, не было. Люди ходили на работу, в магазины и Эпицентры. Собирались в компании на природе и друг у друга в гостях. И никто ничем даже отдаленно похожим на ОРВИ не заболел. Это касается всех знакомых знакомых знакомых. И их знакомых тоже. Будь в вирусной пропаганде хоть процент правды - лежать бы трупам по квартирам. А Зеленский - гнилое чмо под контролем
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21.05.2020 14:10 Відповісти
продолжаем ,товаріщі ольгінскіе !!
гнуть тему "дурантіна" !! ))))))
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21.05.2020 14:27 Відповісти
Сдулся по теме и на ослоумие переключился?
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21.05.2020 15:58 Відповісти
Посольство США положительно оценило первый год президенства Зеленского в Украине. Кроме того они заявили, что будут поддерживать реформы в Украине . Кроме того их поддержкой заручился Михаил Саакашвили. Совет ЕС в свою очередь окончательно утвердил выделение нам помощи в размере 1,2 млрд евро.

Украина подаёт на рашку иск в Международный трибунал ООН , где требует возмещения миллионных компенсаций за захват наших кораблей в 18 году.

А что там у казлов? Турция отказалась от расейского газа, при этом бросив в пропасть миллиарды , потраченные рашкой на строительство турецкого потока. Обнулили обнулянта и немцы, своим решением положив конец мечтам рашки о монопольном положении на рынке газа, даже если свершится чудо и запустится северный поток мочи 2.

Касаемо коронавируса. Наш карантин был своевременным, что стало решающим фактором. путен объявил выходные , нарассеяне принялись бухать , веселиться и шашлыки тогда, когда мы были уже на жестком карантине, а наши дети уже месяц не ходили в школу.

Все у нас будет отлично.
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21.05.2020 14:12 Відповісти
зараз пуйло вимушено зупиняє карантин..Бо у Сєчіна,міллєра падіння прибутків...
за тиждень очікувана хвиля смертності "від пневмоній"..
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21.05.2020 14:29 Відповісти
опираясь на левую статистику, говорить о эффективности каких-то мер - тупо.
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21.05.2020 14:14 Відповісти
Та скільки ж брехати можна? Відсоток захворювань від захворівших до того щоденно в Україні більший ніж середній у світі.... Тобто "карантин" в Україні хіба що погіршив епідемічну ситуацію, або вона в нас ще не починалась.
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21.05.2020 14:21 Відповісти
статистика каже інше..(і ось не треба пи..діти,що унас особливо щось приховується )

антипрививочники з ольгінськими,ПНХ !.
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21.05.2020 14:31 Відповісти
Статистика каже, що вчора в світі додалось 100000 хворих на 5000000, що захворіли раніше тобто приблизно 2%. В нас: було 19200 додалось 476, тобто 2,4%. Так, шо Павліку краще спочатку на числа дивитись, а потім, щось писати, а то так більш на Павліка Морозова схожий, такий собі стукачок-захисничок Зеленського.
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21.05.2020 14:43 Відповісти
Дурко.
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21.05.2020 14:48 Відповісти
Зеленський-спасітєль України.
От тільки я чогось не розумію.
Якщо рівень смертності від захворювання в Україні ВДВІЧІ !!! нижчий,ніж в буржуїв з Швеції і Великобританії,то може нам і не треба нічого реформувати в медицині ?
Хоча чому вони не лікуються в нас,а навіть навпаки ? Дивно...
Шмигля забув додати,що смертність від корони в рф взагалі не досягає відсотка.Може б перейняли досвід ?
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21.05.2020 14:56 Відповісти
Жертвы зависят о запоздания введения карантина!.Испания,Италия, Великобритания ,США существенно запоздали.Орда -тожеОттого и жертвы.Тайвань,Ю корея сразу ввели и выиграли.Юкорейцы едва не посадили очередного президента за гавы.Масочный режим и для здоровых главная фишка успеха.Истинные граждане Украины это осознали и берегут себя и близких.А всевозможные средства для туалета глотать -бред.Лекарства пока нет.
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21.05.2020 15:57 Відповісти
Чувствуется жертва пропаганды секты свидетелей ковид. Все в мире было по другому.
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21.05.2020 16:03 Відповісти
Не призди прищелент! Украину опять спасли волонтеры.
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21.05.2020 15:58 Відповісти
бред. какие волонтеры? о чем ты бредишь? Пеця-миллиардер с тремя рекламными пакетиками на область?
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21.05.2020 17:26 Відповісти
 
 