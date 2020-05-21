Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи і люди, які їх дотримувалися, - Зеленський

Люди не повинні думати, що до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На нараді обговорили подальше дотримання правил безпеки в умовах переходу до адаптивного карантину. Карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з коронавірусом. На це вказує не лише статистика поширення вірусу в інших країнах, а й рівень смертності, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наприклад, у Швеції показник смертності 6,25%, у Великій Британії – 5,7%, тоді як в Україні він коливається від 2,7% до 2,9%.

"Ці цифри вкотре доводять, що Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи та великий відсоток людей, які їх дотримувалися. Треба, щоб ці показники не справили оманливе враження, щоб люди не думали, що тепер до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало", – наголосив Зеленський.

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