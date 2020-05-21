Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи і люди, які їх дотримувалися, - Зеленський
Люди не повинні думати, що до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
На нараді обговорили подальше дотримання правил безпеки в умовах переходу до адаптивного карантину. Карантин показав себе як найбільш дієвий спосіб боротьби з коронавірусом. На це вказує не лише статистика поширення вірусу в інших країнах, а й рівень смертності, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наприклад, у Швеції показник смертності 6,25%, у Великій Британії – 5,7%, тоді як в Україні він коливається від 2,7% до 2,9%.
"Ці цифри вкотре доводять, що Україну врятували вчасно запроваджені карантинні заходи та великий відсоток людей, які їх дотримувалися. Треба, щоб ці показники не справили оманливе враження, щоб люди не думали, що тепер до небезпеки коронавірусу можна ставитися недбало", – наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
---
Меркель - верная союзница Москвы. Её свергать им невыгодно.
Шолбты лесом, добрый молодец.
Звезла. щоби пахали на конвеєрах та хім.заводах.
Какое вам, посторонним , дело , что должны думать люди ? Вы еще и в мозги залезьте, и там поковыряйтесь, чтобы люди думали только так , как им позволят.
Источник: https://censor.net/n3197040
2. Кловун з першого дня перекрив церкви мп.
1. существенно передёрнуты
2 . ничего не доказывают... ну кроме общеизвестного факта, кто ты такой
ТОму і вся "гуцулія" десятиліттями на заробітках..
З промисловості там максимум -"валити ліс" і Укрзалізниця..
НЕ ВІРИТЕ ?
помирають від задухи.
гнуть тему "дурантіна" !! ))))))
Украина подаёт на рашку иск в Международный трибунал ООН , где требует возмещения миллионных компенсаций за захват наших кораблей в 18 году.
А что там у казлов? Турция отказалась от расейского газа, при этом бросив в пропасть миллиарды , потраченные рашкой на строительство турецкого потока. Обнулили обнулянта и немцы, своим решением положив конец мечтам рашки о монопольном положении на рынке газа, даже если свершится чудо и запустится северный поток мочи 2.
Касаемо коронавируса. Наш карантин был своевременным, что стало решающим фактором. путен объявил выходные , нарассеяне принялись бухать , веселиться и шашлыки тогда, когда мы были уже на жестком карантине, а наши дети уже месяц не ходили в школу.
Все у нас будет отлично.
за тиждень очікувана хвиля смертності "від пневмоній"..
антипрививочники з ольгінськими,ПНХ !.
От тільки я чогось не розумію.
Якщо рівень смертності від захворювання в Україні ВДВІЧІ !!! нижчий,ніж в буржуїв з Швеції і Великобританії,то може нам і не треба нічого реформувати в медицині ?
Хоча чому вони не лікуються в нас,а навіть навпаки ? Дивно...
Шмигля забув додати,що смертність від корони в рф взагалі не досягає відсотка.Може б перейняли досвід ?