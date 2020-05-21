З квітневими доплатами медикам не має бути такої затримки, як з березневими, - Зеленський
До кінця тижня всі лікарні, які боролися з коронавірусом, укладуть угоди з Національною службою здоров'я щодо доплати лікарям за квітень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу Зеленському доповіли, що наразі укладено майже 80% договорів. Повністю уклали угоди співробітники екстреної медичної допомоги.
"З квітневими надбавками не повинно бути такої затримки, як з березневими. Радий, що відсоток укладених угод серйозно зріс. Однак перевірятиму постійно, допоки надбавки не надійдуть всім лікарям. Сьогодні медики – це наші герої", – зазначив глава держави.
Топ коментарі
+4 Гарри Портер
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Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє https://mof.gov.ua/uk/news/interviu_ministra_finansiv_sergiia_marchenka_dlia_nv_biznes_21052020-2150 пресслужба Міністерства фінансів.
"На поточний момент до кінця року нам потрібно запозичувати близько 457 мільярдів гривень, але сюди входить все: і внутрішні запозичення, і зовнішні. Внутрішні позики ми плануємо перевипустити, зробити так званий rollover. Не бачу проблеми перевипуску внутрішніх боргів. Що стосується зовнішніх боргів, то ми намагаємося фіналізувати нашу програму з МВФ і вийти на борд найближчим часом. Це дозволить отримати від МВФ приблизно 3,5 мільярда доларів у цьому році, плюс це дозволить розблокувати фінансування Світового банку - ще до мільярда. Це також дозволить нам отримати макрофінансову допомогу від ЄС - 500 мільйонів євро, які вже були, плюс 1,2 мільярда євро, які ми можемо отримати додатково", - сказав Марченко.
Він зазначив, що це основні запозичення, які держава планує здійснити до кінця року.
"Потенційно вони закриють всю потребу в зовнішньому фінансуванні. Якщо побачимо необхідність додаткового фінансування, будемо позичати на внутрішньому ринку. Активний внутрішній ринок теж повинен бути одним з наших основних джерел", - зазначив міністр фінансів.----------------------
Тобто, дефіцит навіть секвестрованого держбюджету - 17 мільярдів зелених. Нам допомагають різними джерелами - максимум 5,5. (сміюсь: ні Яценюку, ні Гройсману стільки за рік не вдавалось отримати...)
Зебіли і дебіли, де бабло будете брати на зарплати і пенсії?