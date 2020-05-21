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Новини Коронавірус і карантин
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З квітневими доплатами медикам не має бути такої затримки, як з березневими, - Зеленський

З квітневими доплатами медикам не має бути такої затримки, як з березневими, - Зеленський

До кінця тижня всі лікарні, які боролися з коронавірусом, укладуть угоди з Національною службою здоров'я щодо доплати лікарям за квітень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу Зеленському доповіли, що наразі укладено майже 80% договорів. Повністю уклали угоди співробітники екстреної медичної допомоги.

"З квітневими надбавками не повинно бути такої затримки, як з березневими. Радий, що відсоток укладених угод серйозно зріс. Однак перевірятиму постійно, допоки надбавки не надійдуть всім лікарям. Сьогодні медики – це наші герої", – зазначив глава держави.

Також читайте: 250 доларів - це маленька зарплата, але це не бідність, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) карантин (18172) лікарі (1285) зарплата (2236) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4

Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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21.05.2020 13:14
+4
Навіщо їм ті доплати? Їм що 250$ на місяць замало? Наче й не бідні.
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21.05.2020 13:17
+3
Україні необхідно в 2020 році запозичити близько 457 мільярдів гривень.
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє https://mof.gov.ua/uk/news/interviu_ministra_finansiv_sergiia_marchenka_dlia_nv_biznes_21052020-2150 пресслужба Міністерства фінансів.
"На поточний момент до кінця року нам потрібно запозичувати близько 457 мільярдів гривень, але сюди входить все: і внутрішні запозичення, і зовнішні. Внутрішні позики ми плануємо перевипустити, зробити так званий rollover. Не бачу проблеми перевипуску внутрішніх боргів. Що стосується зовнішніх боргів, то ми намагаємося фіналізувати нашу програму з МВФ і вийти на борд найближчим часом. Це дозволить отримати від МВФ приблизно 3,5 мільярда доларів у цьому році, плюс це дозволить розблокувати фінансування Світового банку - ще до мільярда. Це також дозволить нам отримати макрофінансову допомогу від ЄС - 500 мільйонів євро, які вже були, плюс 1,2 мільярда євро, які ми можемо отримати додатково", - сказав Марченко.
Він зазначив, що це основні запозичення, які держава планує здійснити до кінця року.
"Потенційно вони закриють всю потребу в зовнішньому фінансуванні. Якщо побачимо необхідність додаткового фінансування, будемо позичати на внутрішньому ринку. Активний внутрішній ринок теж повинен бути одним з наших основних джерел", - зазначив міністр фінансів.----------------------
Тобто, дефіцит навіть секвестрованого держбюджету - 17 мільярдів зелених. Нам допомагають різними джерелами - максимум 5,5. (сміюсь: ні Яценюку, ні Гройсману стільки за рік не вдавалось отримати...)

Зебіли і дебіли, де бабло будете брати на зарплати і пенсії?
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21.05.2020 14:05
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Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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21.05.2020 13:14 Відповісти
Потужно!
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21.05.2020 13:15 Відповісти
Навіщо їм ті доплати? Їм що 250$ на місяць замало? Наче й не бідні.
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21.05.2020 13:17 Відповісти
Вже за травень аванси виплатили! Чи то не затримка?
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21.05.2020 13:22 Відповісти
бреше, навлоч. Дефіцит дохідної частини бюджету за травень орієньовно-прогнозно ще на 10% підріс. Де бабло візьмеш?
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21.05.2020 13:52 Відповісти
Україні необхідно в 2020 році запозичити близько 457 мільярдів гривень.
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє https://mof.gov.ua/uk/news/interviu_ministra_finansiv_sergiia_marchenka_dlia_nv_biznes_21052020-2150 пресслужба Міністерства фінансів.
"На поточний момент до кінця року нам потрібно запозичувати близько 457 мільярдів гривень, але сюди входить все: і внутрішні запозичення, і зовнішні. Внутрішні позики ми плануємо перевипустити, зробити так званий rollover. Не бачу проблеми перевипуску внутрішніх боргів. Що стосується зовнішніх боргів, то ми намагаємося фіналізувати нашу програму з МВФ і вийти на борд найближчим часом. Це дозволить отримати від МВФ приблизно 3,5 мільярда доларів у цьому році, плюс це дозволить розблокувати фінансування Світового банку - ще до мільярда. Це також дозволить нам отримати макрофінансову допомогу від ЄС - 500 мільйонів євро, які вже були, плюс 1,2 мільярда євро, які ми можемо отримати додатково", - сказав Марченко.
Він зазначив, що це основні запозичення, які держава планує здійснити до кінця року.
"Потенційно вони закриють всю потребу в зовнішньому фінансуванні. Якщо побачимо необхідність додаткового фінансування, будемо позичати на внутрішньому ринку. Активний внутрішній ринок теж повинен бути одним з наших основних джерел", - зазначив міністр фінансів.----------------------
Тобто, дефіцит навіть секвестрованого держбюджету - 17 мільярдів зелених. Нам допомагають різними джерелами - максимум 5,5. (сміюсь: ні Яценюку, ні Гройсману стільки за рік не вдавалось отримати...)

Зебіли і дебіли, де бабло будете брати на зарплати і пенсії?
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21.05.2020 14:05 Відповісти
"З квітневими доплатами медикам не має бути такої затримки, як з березневими, - Зеленський"- відосіків їм "запіліт" апєратівнєнька!
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21.05.2020 14:22 Відповісти
***, да какой же зеленский тупорылый! на дворе заканчивается май, а он рассказывает о апрельских доплатах!
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21.05.2020 14:25 Відповісти
Так хочется пожелать медикам, голосовавшим за Зеленского , не получать зарплату ещё пол года.... Зеленский - зло для всех нас, для Украины....Выбравшие это лживое ничтожество - преступники и дебилы....
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21.05.2020 14:31 Відповісти
Так уже июнь скоро.
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21.05.2020 15:34 Відповісти
Вова, финишу мая!
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21.05.2020 20:23 Відповісти
 
 