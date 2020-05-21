З квітневими доплатами медикам не має бути такої затримки, як з березневими, - Зеленський

До кінця тижня всі лікарні, які боролися з коронавірусом, укладуть угоди з Національною службою здоров'я щодо доплати лікарям за квітень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу Зеленському доповіли, що наразі укладено майже 80% договорів. Повністю уклали угоди співробітники екстреної медичної допомоги.

"З квітневими надбавками не повинно бути такої затримки, як з березневими. Радий, що відсоток укладених угод серйозно зріс. Однак перевірятиму постійно, допоки надбавки не надійдуть всім лікарям. Сьогодні медики – це наші герої", – зазначив глава держави.

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