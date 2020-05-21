Завдяки безсніжній зимі у Києва залишилося 44,5 тис. тонн запасів солі, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що минула безсніжна зима заощадила Києву понад 44,5 тисячі тонн солі, а виділені на прибирання снігу кошти були спрямовані на закупівлю і ремонт комунальної техніки.
Про це розповів Кличко в четвер під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, підготовка до осінньо-зимового періоду завжди починається завчасно, на початку літа.
"Сіль закуповують протягом літа і осені. Минула зима була безсніжною, зрозуміло, не всі запаси солі були використані. Вона зберігається в сховищах. І залишилася на наступну зиму. Залишки солі становлять понад 44,5 тисячі тонн. Тому в наступному сезоні місто значно менше витратить коштів на закупівлю солі", - зазначив Кличко.
За його словами, кошти, виділені "Київавтодору" в минулому сезоні на прибирання снігу, були спрямовані на зарплату співробітникам комунальних служб, придбання пально-мастильних матеріалів.
"Хоча снігу майже не було, всі інші види дорожніх робіт комунальники виконували. Частину ж грошей направили на закупівлю і ремонт комунальної техніки. Вона - багатофункціональна. І багато які з цих машин сьогодні задіяні в митті столичних вулиць", - підкреслив мер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удаётся совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.(с)
А скільки киян були в Омані цієї зими?
Буде черга стояти на Хрещатику, тільки об'явіть, по 1 кг в одні руки. Ото був би прикол.
але не по 1 кг,а по 5...ть..)) в ціну кілограма гречки..