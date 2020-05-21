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Новини
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Завдяки безсніжній зимі у Києва залишилося 44,5 тис. тонн запасів солі, - Кличко

Завдяки безсніжній зимі у Києва залишилося 44,5 тис. тонн запасів солі, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що минула безсніжна зима заощадила Києву понад 44,5 тисячі тонн солі, а виділені на прибирання снігу кошти були спрямовані на закупівлю і ремонт комунальної техніки.

Про це розповів Кличко в четвер під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підготовка до осінньо-зимового періоду завжди починається завчасно, на початку літа.

"Сіль закуповують протягом літа і осені. Минула зима була безсніжною, зрозуміло, не всі запаси солі були використані. Вона зберігається в сховищах. І залишилася на наступну зиму. Залишки солі становлять понад 44,5 тисячі тонн. Тому в наступному сезоні місто значно менше витратить коштів на закупівлю солі", - зазначив Кличко.

За його словами, кошти, виділені "Київавтодору" в минулому сезоні на прибирання снігу, були спрямовані на зарплату співробітникам комунальних служб, придбання пально-мастильних матеріалів.

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"Хоча снігу майже не було, всі інші види дорожніх робіт комунальники виконували. Частину ж грошей направили на закупівлю і ремонт комунальної техніки. Вона - багатофункціональна. І багато які з цих машин сьогодні задіяні в митті столичних вулиць", - підкреслив мер.

Автор: 

Київ (19419) Кличко Віталій (3508) сіль (73)


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Топ коментарі
+3
Сэкономленную соль нужно засолить )
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21.05.2020 13:15
+1
А шо мешает сейчас тротуары посыпать ?
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21.05.2020 13:19
+1
Спасли Киев от Засоления Почвы и Днепра .
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21.05.2020 13:25
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Сэкономленную соль нужно засолить )
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21.05.2020 13:15 Відповісти
- Если бы вы только знали, что вы натворили, Швейк… Но вы этого никогда не узнаете!
Швейк степенно влез в свой вагон. Он проникся уважением к своей особе. Ведь не каждый день удаётся совершить нечто столь страшное, что даже сам не имеешь права узнать это.(с)
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21.05.2020 13:34 Відповісти
Странно. Были города, которых отсутствие снега абсолютно не останавливало от разбрасывания соли. Да и в Киеве такое наблюдалось.
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21.05.2020 13:18 Відповісти
Київ закупив стільки солі,що вирішив не розсипати її на тротуарах,щоб не вводити в оману киян -любителів лиж...
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21.05.2020 13:42 Відповісти
>>не вводити в оману киян<<
А скільки киян були в Омані цієї зими?
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21.05.2020 13:48 Відповісти
А шо мешает сейчас тротуары посыпать ?
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21.05.2020 13:19 Відповісти
то роздайте сіль людям! нехай засолять клубніки, помідорів та огірків!
Буде черга стояти на Хрещатику, тільки об'явіть, по 1 кг в одні руки. Ото був би прикол.
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21.05.2020 13:24 Відповісти
хороша ідея до виборів.. і Гречку не треба буде купувати..
але не по 1 кг,а по 5...ть..)) в ціну кілограма гречки..
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21.05.2020 13:43 Відповісти
біля мерії поставити ваги. а черга за сіллю, мабуть, була би до Кабміну.
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21.05.2020 13:46 Відповісти
Спасли Киев от Засоления Почвы и Днепра .
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21.05.2020 13:25 Відповісти
ну, в мордоре - печальней )
Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли, - Кличко - Цензор.НЕТ 4080
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21.05.2020 13:26 Відповісти
Ну теперь осталось дождатся урожая на огурцы и помидоры---не пропадёт. А раздавать нельзя. Все рванут на Днепр и прочие реки и рыбу изведут всю на тараньку. А пивнухи правда разбогатеют. пусть проведут в мэрии маркетинговые иследования---там знатоков валом. Не пропадёт соль.
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21.05.2020 13:28 Відповісти
Пивнухи может и разбогатеют, а вот для Артемсоли большая проблема. Упали закупки по всем странам.
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21.05.2020 20:59 Відповісти
Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли. Продадим через Эпицентр как сахар.Что эпицентр не торгует сахаром?? Тогда продадим как краску для покраски больниц.Купим на сьэкономленные деньгин - Кличко
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21.05.2020 13:29 Відповісти
Теперь у мэрии проблема кому соль загнать налево..
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21.05.2020 13:31 Відповісти
значит доесть последний х без соли нам не грозит
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21.05.2020 13:38 Відповісти
у зв"язку з безсніжною зимою на зекономлені на прибиранні від снігу кошти ми закупили снігоприбиральні машини..,Кличко ))))
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21.05.2020 13:41 Відповісти
Пригодиться для засипання зруйнованого карфаґену...
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21.05.2020 13:51 Відповісти
Соль не сало, понту ноль
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21.05.2020 14:00 Відповісти
На х.. себе её насыпте,за лохов держат мол они сэкономили для города показуха а другие схемы которые тянут миллионы работают как прежде
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21.05.2020 14:07 Відповісти
Огурчики под кляром
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21.05.2020 14:51 Відповісти
А в чем соль?
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21.05.2020 14:54 Відповісти
Кушай Виталя Дебилы солью посыпают
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21.05.2020 18:04 Відповісти
Высыпайте в Днепр, а мы тут уже будем селёдку извлекать...
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21.05.2020 21:03 Відповісти
 
 