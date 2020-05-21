Завдяки безсніжній зимі у Києва залишилося 44,5 тис. тонн запасів солі, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що минула безсніжна зима заощадила Києву понад 44,5 тисячі тонн солі, а виділені на прибирання снігу кошти були спрямовані на закупівлю і ремонт комунальної техніки.

Про це розповів Кличко в четвер під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підготовка до осінньо-зимового періоду завжди починається завчасно, на початку літа.

"Сіль закуповують протягом літа і осені. Минула зима була безсніжною, зрозуміло, не всі запаси солі були використані. Вона зберігається в сховищах. І залишилася на наступну зиму. Залишки солі становлять понад 44,5 тисячі тонн. Тому в наступному сезоні місто значно менше витратить коштів на закупівлю солі", - зазначив Кличко.

За його словами, кошти, виділені "Київавтодору" в минулому сезоні на прибирання снігу, були спрямовані на зарплату співробітникам комунальних служб, придбання пально-мастильних матеріалів.

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"Хоча снігу майже не було, всі інші види дорожніх робіт комунальники виконували. Частину ж грошей направили на закупівлю і ремонт комунальної техніки. Вона - багатофункціональна. І багато які з цих машин сьогодні задіяні в митті столичних вулиць", - підкреслив мер.