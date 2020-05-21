Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони
Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
"Сьогодні, 21 травня, на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування. Постраждалих воїнів було доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.
Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця й наголошує, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.
Повідомляється, що для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати загарбників уточняються.
Як пізніше повідомили в пресслужбі Міноборони, станом на 12:30 сьогоднішнього дня зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли оборонних позицій ЗСУ.
Так, на луганському напрямку вночі окупанти випустили 3 міни 120-мм калібру по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Кримського.
На донецькому напрямку з настанням нової доби противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік Богданівки. А вранці з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї ворог обстріляв позиції ОС у районі Старогнатівки.
"На превеликий жаль, внаслідок підступних, злочинних дій російсько-окупаційних військ упродовж поточної доби загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Героя. Світла пам’ять!" - йдеться в повідомленні
Також у відомстві додали, що двох українських воїнів було поранено, ще четверо зазнали бойових травм. Усі вони нині евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги.
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Никто такого не слышал?
П.С. Это - фантазии простого гражданина Украины.....
Трагедия произошла 20 мая, примерно в 21:00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Выполняя боевую задачу командующего Объединенными силами по патрулированию населенных пунктов на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, а именно от поселка Кряковка, заканчивая Станицей Луганской, комбат и его бойцы осуществляли патрулирование
Попав на https://censor.net/news/3196951/komandir_batalona_lugansk1_sergeyi_gubanov_pogib_v_rayione_trehizbenki_esche_troe_boyitsov_poluchili. Источник: https://censor.net/n3197055
https://twitter.com/tZEinform/status/1263322713659256833?s=20 На передовой - хаос . Группа в\с батальона патрульной службы полиции особого назначения в районе н\п Трехизбенка выехала на собственное минное поле. В результате один погиб, трое ранено. Их просто не проинформировали об изменении конфигурации минных полей.
https://twitter.com/DMykhailiuk/status/1263348343780098048?s=20 Авакян написал , что подорвали враги. Погиб комбат Луганск-1.
Клоун никогда не будет Президентом, он останется клоуном!
Україною має керувати Гетьман !!!!
Геть ЗЕлену Шмарклю !!!!
Убей всех русских оккупантов!
Как минимум, одна колонна бронетранспортеров БТР-80 армии Донецкой Народной Республики замечена на автозаправке вблизи линии разграничения. По ряду сообщений, с предприятий были отпущены жители города Горловка, который находится непосредственно на линии разграничения. Напряженная обстановка также сложилась севернее Луганска.
Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о гибели командира добровольческого батальона «Луганск-1», сформированного из офицеров министерства внутренних дел Украины. «Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1, полковник полиции Сергей Губанов (Седой)… Оккупанты взорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас. Война никуда не делась», - написал Аваков в своем микроблогге Twitter.
Янелоху ніколи займатися підтримкою і розбудовою армії. Він дає пресуху мертвечуку, шмарію, ганд.ну