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Новини Агресія Росії проти України
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Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони

Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Сьогодні, 21 травня, на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування. Постраждалих воїнів було доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця й наголошує, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.

Також читайте: Командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув у районі Трьохізбенки, ще троє бійців зазнали важких поранень, - Нацполіція. ФОТО

Повідомляється, що для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати загарбників уточняються.

Як пізніше повідомили в пресслужбі Міноборони, станом на 12:30 сьогоднішнього дня зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли оборонних позицій ЗСУ.

Так, на луганському напрямку вночі окупанти випустили 3 міни 120-мм калібру по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Кримського.

На донецькому напрямку з настанням нової доби противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік Богданівки. А вранці з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї ворог обстріляв позиції ОС у районі Старогнатівки.

"На превеликий жаль, внаслідок підступних, злочинних дій російсько-окупаційних військ упродовж поточної доби загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Героя. Світла пам’ять!" - йдеться в повідомленні

Також у відомстві додали, що двох українських воїнів було поранено, ще четверо зазнали бойових травм. Усі вони нині евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони 01

Автор: 

Донбас (22354) втрати (4385) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+38
А тим часом зелене лайно подивився в очи путіну..в побачив там мир..
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21.05.2020 13:18
+33
Що там Зебубка казав з приводу війни вчора?А нічого, в його мізках війна десь там.
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21.05.2020 13:19
+20
Шмаркле пох. Малоросс ЗЕбил, этого старается не замечать
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21.05.2020 13:20
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А тим часом зелене лайно подивився в очи путіну..в побачив там мир..
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21.05.2020 13:18 Відповісти
Остановите уже этого Пороха, хватит наживаться на войне!!!
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21.05.2020 13:30 Відповісти
Що там Зебубка казав з приводу війни вчора?А нічого, в його мізках війна десь там.
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21.05.2020 13:19 Відповісти
Воно сказало не стріляти першим.
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21.05.2020 14:12 Відповісти
Шмаркле пох. Малоросс ЗЕбил, этого старается не замечать
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21.05.2020 13:20 Відповісти
Интересно есть данные за год президента "нужно только перестать стрелять" и "совершить отвод войск" по убитым и раненным . Или все это последствия продолжения действий "партии войны"
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21.05.2020 13:22 Відповісти
Это позор какой то.Почти 7 лет терпеть от недоразвитых дикарей.Либеральность похоронит этот мир.Доказано Украинским домбасом.
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21.05.2020 13:24 Відповісти
А что сделали с Грозным в 94м в на расии?
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21.05.2020 14:10 Відповісти
Закончилось тем шо Чечня была взята, а чего я хочу это мёртвых сепаров и рваную русню.
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21.05.2020 14:16 Відповісти
Лихие защитники лихо горят и делятся на части комулятивной струёй и обострение с россией в нынешних реалиях или любых других это признак выздоровления организма Украины.
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21.05.2020 17:36 Відповісти
Нарушили перемирие, очередное нарушение прекращения огня, вах, вах, вах. Мириться не хотят...
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21.05.2020 13:28 Відповісти
ПреЗедент обратился к мировому сообществу, МИД отправил ноту протеста МИД РФ, министр обороны лично возглавил операцию "Возмездие", парламент срочно принял Закон о запрете всех пророссийских каналов.......
Никто такого не слышал?
П.С. Это - фантазии простого гражданина Украины.....
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21.05.2020 13:38 Відповісти
Какой народ такая и власть. Если бы например Ердоган так же сквозь пальцы смотрел как расстреливают его солдат то турки бы его на куски порвали. А для нашего народа главное чтобы карантин сняли и в Польшу на зароботки пустили
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21.05.2020 14:06 Відповісти
сложно попасть в грузовик на ходу...
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21.05.2020 13:39 Відповісти
Если точнее, то невозможно!
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21.05.2020 13:56 Відповісти
Возможно грузовик стоял или рядом взорвалось. Если бы 120-ка прямым попаданием в грузовик влетела то выживших небыло бы. Если бы грузовик бронированный был то погибших и тяжелых небыло бы. Вся ответственность на военном руководстве которое продолжает посылать своих подчиненных на гражданских автомобилях и автобусах на передовую.
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21.05.2020 14:10 Відповісти
По вчерашнему проишествию

Трагедия произошла 20 мая, примерно в 21:00 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района. Выполняя боевую задачу командующего Объединенными силами по патрулированию населенных пунктов на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, а именно от поселка Кряковка, заканчивая Станицей Луганской, комбат и его бойцы осуществляли патрулирование
Попав на https://censor.net/news/3196951/komandir_batalona_lugansk1_sergeyi_gubanov_pogib_v_rayione_trehizbenki_esche_troe_boyitsov_poluchili. Источник: https://censor.net/n3197055
https://twitter.com/tZEinform/status/1263322713659256833?s=20 На передовой - хаос . Группа в\с батальона патрульной службы полиции особого назначения в районе н\п Трехизбенка выехала на собственное минное поле. В результате один погиб, трое ранено. Их просто не проинформировали об изменении конфигурации минных полей.
https://twitter.com/DMykhailiuk/status/1263348343780098048?s=20 Авакян написал , что подорвали враги. Погиб комбат Луганск-1.
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21.05.2020 14:50 Відповісти
Это ложь. На бубе еще одна смерть офицера.
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21.05.2020 20:56 Відповісти
Ще один воїн-українець ніколи не вдягне вишиванки, мої співчуття родині та й всій Україні .
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21.05.2020 13:43 Відповісти
а че ж сепары ниче не отвели да ещё стреляют, лайно зеленое...
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21.05.2020 13:45 Відповісти
Захід помагає тим хто чинить спротив та активно обороняється, але коли гімнокомандувач перетворює своїх солдатів на жертовних овечок махає рукою.
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21.05.2020 14:21 Відповісти
Зеленский должен звонить всем западным лидерам для введения новых санкций, чтобы остановить наступление России!
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21.05.2020 13:50 Відповісти
онжаба
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21.05.2020 14:32 Відповісти
Каждый день погибшие и куча раненных, зато наша власть продолжает говорить о какой то реинтеграции ОРДЛО и ездить с окупантами на переговоры вместо того чтобы дать нормальную ответку окупантам.
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21.05.2020 13:52 Відповісти
Співчуття родині полеглого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії та путін-*****!!!! спалити треба рогатих усім можливим озброєнням,відправити клятих кацапів до пекла!!!!
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21.05.2020 13:52 Відповісти
Клоун вчера на прессконференции сказал, что будет творить всё. что хочет до тех пор, пока быдломасса будет его поддерживать. Нужен мор, пандемия, эпидемия для Зе-лохов, они - неменьшие враги Украины, чем путинская нечисть....
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21.05.2020 13:57 Відповісти
У нас что армия мазохистов и смертников? Почему кацапы каждую неделю расстреливают наши грузовики а наши солдаты продолжают на них ездить да еще по 5-10 человек в кузове? Где наши броневики которые нам каждый день показывают в роликах показывая какая наша армия сильная наперебой хваля Парашенка и Зелупу? Пока что я увидел что только наши мусора на новой бронетехнике воюют с украинским народом и злостными неплательщиками *зеленых тарифов*.
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21.05.2020 14:04 Відповісти
у нас НАЦИЯ ИДИОТОВ, которая вибрала преЗиком Клоуна
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21.05.2020 14:17 Відповісти
А "их" там нет, это шахтеры с трактористами мины в военторге купили и теперь из рогатки на наши позиции забрасывают.
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21.05.2020 14:07 Відповісти
Ну что ЗЕбобики, прекратили стрелять? Отвели войска?

Клоун никогда не будет Президентом, он останется клоуном!
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21.05.2020 14:07 Відповісти
Шмарклю Геть !!!!!!!!!!!!!

Україною має керувати Гетьман !!!!
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21.05.2020 14:09 Відповісти
Надеюсь ты имел ввиду украинец ?
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21.05.2020 14:13 Відповісти
"гетьмана"- еврея уже имеем
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21.05.2020 14:19 Відповісти
Слава Героям !!!
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21.05.2020 14:16 Відповісти
Геніальна воєнна стратегія Зе - не стріляти першим. Зустрічає наш боєць ворога, не стріляє першим та чекає коли москаль вистрілить - москаль пострілом вбиває бійця та йде собі дальше.
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21.05.2020 14:11 Відповісти
"Просто перестали стрелять"...
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21.05.2020 14:13 Відповісти
а сепары продолжают убивать - ну что же мы можем сделать ?

Геть ЗЕлену Шмарклю !!!!
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21.05.2020 14:21 Відповісти
Царство небесне. Карми рашистським свиням
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21.05.2020 14:14 Відповісти
"Пастрєлівают"... "Нада разобрацца кто стрєлял пєрвий"...
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21.05.2020 14:30 Відповісти
Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8273
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21.05.2020 14:33 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5630

Убей всех русских оккупантов!
Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3236
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21.05.2020 14:46 Відповісти
с российского ресурса

Как минимум, одна колонна бронетранспортеров БТР-80 армии Донецкой Народной Республики замечена на автозаправке вблизи линии разграничения. По ряду сообщений, с предприятий были отпущены жители города Горловка, который находится непосредственно на линии разграничения. Напряженная обстановка также сложилась севернее Луганска.
Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о гибели командира добровольческого батальона «Луганск-1», сформированного из офицеров министерства внутренних дел Украины. «Ночью погиб командир добробата МВД Луганск-1, полковник полиции Сергей Губанов (Седой)… Оккупанты взорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас. Война никуда не делась», - написал Аваков в своем микроблогге Twitter.
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21.05.2020 14:48 Відповісти
Спочивай з миром, Герою. Одужання пораненим бійцям. Бережи вас Господь, рідненькі.
Янелоху ніколи займатися підтримкою і розбудовою армії. Він дає пресуху мертвечуку, шмарію, ганд.ну
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21.05.2020 17:30 Відповісти
хай тричі буде прокляте зе-гівно і вся його фамілія.тьфу на на нього,яке рідкісне лайно.
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21.05.2020 17:52 Відповісти
 
 