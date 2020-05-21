Один український воїн загинув, ще шестеро дістали поранення і бойові травми на Донбасі. Від початку доби - три ворожі обстріли, - Міноборони

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

"Сьогодні, 21 травня, на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування. Постраждалих воїнів було доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця й наголошує, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.

Також читайте: Командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов загинув у районі Трьохізбенки, ще троє бійців зазнали важких поранень, - Нацполіція. ФОТО

Повідомляється, що для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати загарбників уточняються.

Як пізніше повідомили в пресслужбі Міноборони, станом на 12:30 сьогоднішнього дня зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли оборонних позицій ЗСУ.

Так, на луганському напрямку вночі окупанти випустили 3 міни 120-мм калібру по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил поблизу Кримського.

На донецькому напрямку з настанням нової доби противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї неподалік Богданівки. А вранці з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї ворог обстріляв позиції ОС у районі Старогнатівки.

"На превеликий жаль, внаслідок підступних, злочинних дій російсько-окупаційних військ упродовж поточної доби загинув один військовослужбовець Збройних Сил України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Героя. Світла пам’ять!" - йдеться в повідомленні

Також у відомстві додали, що двох українських воїнів було поранено, ще четверо зазнали бойових травм. Усі вони нині евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги.