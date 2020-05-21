Правоохоронці викрили угруповання, яке відправляло українців у РФ для продажу наркотиків
Оперативні співробітники Сумського прикордонного загону спільно зі співробітниками слідчого управління ГУНП у м. Києві виявили організовану групу осіб, яка причетна до вербування та переміщення до Російської Федерації громадян України для здійснення протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці задокументували діяльність злочинної групи із чотирьох осіб, яка протягом 2015-2016 років вербувала мешканців Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей для роботи в Росії. Охочих знаходили через сайти оголошень. Жертвами ставали люди, які мали матеріальні труднощі. Злочинці сприяли переміщенню громадян до РФ, де останніх і зустрічали "роботодавці". На території РФ українців, погрожуючи розправою, примушували до розповсюдження наркотичних засобів. Надалі за таку протиправну діяльність вони були затримані правоохоронними органами РФ і засуджені до позбавлення волі.
У ході досудового розслідування, яке триває майже чотири роки, правоохоронці встановили причетність спільників до нових фактів протиправної діяльності. Наразі чотирьом учасникам злочинної організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 149 "Торгівля людьми" КК України.
Слідчі дії тривають.
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Був на парашці у відрядженні на початку 1999 року (ставив апаратуру в інтересах української фірми). Парашники запропонували виконати аналогічні роботи і в них. Кілька місяців, за дуже дорослі гроші. Проїхався по об'єктах (а возив мене колега-українець на своїй автівці з укр.номерами). І що я побачив: вкрай зубожіле (після дефолту) населення. Вони на нас дивилися з ненавистю (шкіряні куртки, ноутбуки, KIA Sportage, обмін доларів на руплі, розмови про вартість апаратури в англійських фунтах). Відмовилися ми від того контракту і жодного разу не пошкодували.
Більше ніяких контактів з кацапами я не мав.
Згодом, наприкінці 90-х, якщо нашій фірмі потрібно було замовити кілька одиниць дівайсів "ручної роботи", колишні мої викладачі пачками кидалися - "мені, мені замовте!" Але я знав хто є хто і хто на що здатний. типу "Я на Космос працював!"
- Не звизди, не на космос, а на тролейбусне депо. І не знаєш ******** елементної бази.
Мушу сказати що викладачі та завлаби військових інститутів такі "халтури" робили дуже якісно і без понтів (від кількості зірок на погонах).
Перекрыли канал, которым Расия пополняла запасы украинских граждан для обмена.