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Правоохоронці викрили угруповання, яке відправляло українців у РФ для продажу наркотиків

Правоохоронці викрили угруповання, яке відправляло українців у РФ для продажу наркотиків

Оперативні співробітники Сумського прикордонного загону спільно зі співробітниками слідчого управління ГУНП у м. Києві виявили організовану групу осіб, яка причетна до вербування та переміщення до Російської Федерації громадян України для здійснення протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці задокументували діяльність злочинної групи із чотирьох осіб, яка протягом 2015-2016 років вербувала мешканців Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей для роботи в Росії. Охочих знаходили через сайти оголошень. Жертвами ставали люди, які мали матеріальні труднощі. Злочинці сприяли переміщенню громадян до РФ, де останніх і зустрічали "роботодавці". На території РФ українців, погрожуючи розправою, примушували до розповсюдження наркотичних засобів. Надалі за таку протиправну діяльність вони були затримані правоохоронними органами РФ і засуджені до позбавлення волі.

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У ході досудового розслідування, яке триває майже чотири роки, правоохоронці встановили причетність спільників до нових фактів протиправної діяльності. Наразі чотирьом учасникам злочинної організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 149 "Торгівля людьми" КК України.

Слідчі дії тривають.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5930) наркотики (1446) Нацполіція (15132) росія (64935) торгівля людьми (211)


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Топ коментарі
+5
Хто з нормальних поїде в рашку?
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21.05.2020 14:02
+4
это не ,,курьеры"эт ,,обменный фонд"для бубочки(рейтинг проседает а ,,обмены"его поддерживают(рейтинг))ведь ,,таксисты"примелькались а эти как никак под кацапскими судимостями вроди как получше выглядят(для лохтората) так что называйте таки вещи своими именами.
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21.05.2020 14:00
+3
а чого поганого в тому щоб травити кацапів??
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21.05.2020 13:38
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а чого поганого в тому щоб травити кацапів??
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21.05.2020 13:38 Відповісти
Ничего, как и заражать их венерическими болезнями. Но речь идёт о принуждении к этим действиям , а это незаконно.
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21.05.2020 13:42 Відповісти
Треба подбати про безпеку наших кур'єрів.
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21.05.2020 13:51 Відповісти
это не ,,курьеры"эт ,,обменный фонд"для бубочки(рейтинг проседает а ,,обмены"его поддерживают(рейтинг))ведь ,,таксисты"примелькались а эти как никак под кацапскими судимостями вроди как получше выглядят(для лохтората) так что называйте таки вещи своими именами.
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21.05.2020 14:00 Відповісти
Хто з нормальних поїде в рашку?
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21.05.2020 14:02 Відповісти
з важким безгрошів"ям їдуть усі і скрізь.
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21.05.2020 14:19 Відповісти
Ты себя не оправдывай.
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21.05.2020 14:37 Відповісти
я тут не причем, єто общемировое. а тебе хочется на личности переходть, тьі узкий?
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21.05.2020 14:50 Відповісти
Напиши: Крым - это Украина.
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21.05.2020 14:52 Відповісти
Крьім юридически Украина, физически - Парашка. Референдума не бьіло, бьіла фигня на палочке. що ще тебе хвилює?
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21.05.2020 14:56 Відповісти
птн пнх, кацап.
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21.05.2020 14:58 Відповісти
вони не кур"єри, вони биоматеріал. просто всім не заважало б знати, що кур"єрами на Парашці працювати не можна.
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21.05.2020 14:18 Відповісти
На паРашці взагалі працювати не можна.
Був на парашці у відрядженні на початку 1999 року (ставив апаратуру в інтересах української фірми). Парашники запропонували виконати аналогічні роботи і в них. Кілька місяців, за дуже дорослі гроші. Проїхався по об'єктах (а возив мене колега-українець на своїй автівці з укр.номерами). І що я побачив: вкрай зубожіле (після дефолту) населення. Вони на нас дивилися з ненавистю (шкіряні куртки, ноутбуки, KIA Sportage, обмін доларів на руплі, розмови про вартість апаратури в англійських фунтах). Відмовилися ми від того контракту і жодного разу не пошкодували.
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21.05.2020 14:29 Відповісти
с русскими и в Европе нельзя работать, они даже русский язьік и то преподать нормально не могут, одна гебнявая ********* в итоге получается.
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21.05.2020 14:52 Відповісти
В описаному епізоді були трохи інші обставини: замовники та клієнти були досить продвинуті, але "залізо" ставилося на інфраструктурі "динозаврічних" держпідприємств. Доходило до абсурду: представник клієнської фірми телефонував в Київ і просив нас "поговорити" з персоналом російського держпідприємства щоби ті натиснули на кнопку "Рестарт" або стукнули кулаком по апарату. Мовляв, ми більше розуміємося на технології.
Більше ніяких контактів з кацапами я не мав.
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21.05.2020 15:05 Відповісти
ха, точно так кажеш русській вчилкці, щоб пояснила, що оце тут було і чого вона так робить, вона не може відповісти і несе якусь яхінєю, а потім звинуваючє тебе ж у тому, що ти її перед іншими батьками позориш. і вчилка вже не на Рашці живе, а у цивілізації, але викладає по мацьковським книжкам і ні кроку від книжки. коли їй щось кажеш, відвертається рилом у дошку і "я з вами говороти не буду" (п.с. а грошики за факультатив отрмувать буде)
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21.05.2020 15:42 Відповісти
Я на таке не звертаю уваги. Зустрічався з іншою моделлю поведінки фахівців: коли навчався в КПІ (роки застою), підходив з якимось аматорським запитання до викладача, а той стає в позу - мовляв, працювати у СНО (студентському науковому товаристві) ти не хочеш, займаєшся х-нею, відволікаєш мене від процесу мислення про високі матерії.
Згодом, наприкінці 90-х, якщо нашій фірмі потрібно було замовити кілька одиниць дівайсів "ручної роботи", колишні мої викладачі пачками кидалися - "мені, мені замовте!" Але я знав хто є хто і хто на що здатний. типу "Я на Космос працював!"
- Не звизди, не на космос, а на тролейбусне депо. І не знаєш ******** елементної бази.
Мушу сказати що викладачі та завлаби військових інститутів такі "халтури" робили дуже якісно і без понтів (від кількості зірок на погонах).
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21.05.2020 16:24 Відповісти
ну да, не звертати можна тоді, коли не ти їй платиш. а тут платиш і за свої ж гроші отримуєш отаке, совково=забичене.
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21.05.2020 16:30 Відповісти
тут немає зірок, тут одна корона педагогічна і друга корона психологічна, прив"язані вірьовочками до голови, і ті вірьовочки так давлять, що до мозку кров нова не поступає. і залишається тьоткам лише самим себе хвалить та мордою до стінки стоять.
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21.05.2020 16:34 Відповісти
С одной стороны,если посмотреть трезво ,конечно плохого в этом нет...а с другой стороны....уцелевшие и вернувшиеся домой в Украину наркокурьеры, становятся невольными агитаторами ,того что на России якобы "жить и работать в материальном плане лучше чем в Украине"!!!!Ведь они не говорят дома ЧЕМ они РЕАЛЬНО зарабатывали на Москве-а говорят что там они продавали овощи или работали на стройке и получается что соседка за 2 месяца(на продаже сухофруктов )работы на РФ купила машину и сделала капитальный ремонт дома!!!!! И её соседи в один голос воют"как хорошо жить на рассеи"!!!!
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21.05.2020 14:58 Відповісти
В группировку як завжди входили мусора))) Як же без них)))
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21.05.2020 13:50 Відповісти
Шот мне кажется, что они работали совместно с ФСБ...
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21.05.2020 14:12 Відповісти
то так российские ментьі себе премии отрганизовьівают и статистику раскрьітий начальству. настоящих наркоторговцев и их курьеров никто из них трогать не може, по причине крьішевания. а лоха можно помурьіжить.
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21.05.2020 14:48 Відповісти
Правильно!
Перекрыли канал, которым Расия пополняла запасы украинских граждан для обмена.
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21.05.2020 14:13 Відповісти
не тупи. какой обмен, если статья. просто российские ментьі получают за поимку такого наркокурьера хорошии премии и поднятие статистики в их работе. настоящих наркош же трогать нельзя, они за крьішу плалят, а вот на статистику раскрьітия єто не влияет, вот и нашли вьіход.
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21.05.2020 14:22 Відповісти
Слышь, Юлик, ты не хами с ходу старшим. Для начала почитай азбуку на букву "ирония".
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21.05.2020 14:36 Відповісти
Юпік не хамит, он включает постсовковьій мозг. єто ирония только для тебя. предложение с иронией вьіглядить по другому. но тебе ж теперь надо просто себя отбелить, поєтому тьі как русская училка-тупилка
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21.05.2020 14:41 Відповісти
Слышь, Юлик, не учи старших как должна выглядеть ирония. Закончишь 10 классов - тогда обсудим.
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21.05.2020 20:05 Відповісти
Юпік знає, що старшие очень тупьіе бьівают. так что иди расскажи кому другому.
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21.05.2020 20:25 Відповісти
Закончишь 10 классов - тогда обсудим.
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22.05.2020 10:41 Відповісти
так, я можу почекати, коли ти свої 10 закінчиш.
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22.05.2020 11:01 Відповісти
Разоблачите группировку, отправляющую 6-год украинцев батрачить по всему миру.
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21.05.2020 15:30 Відповісти
 
 