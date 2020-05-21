Правоохоронці викрили угруповання, яке відправляло українців у РФ для продажу наркотиків

Оперативні співробітники Сумського прикордонного загону спільно зі співробітниками слідчого управління ГУНП у м. Києві виявили організовану групу осіб, яка причетна до вербування та переміщення до Російської Федерації громадян України для здійснення протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці задокументували діяльність злочинної групи із чотирьох осіб, яка протягом 2015-2016 років вербувала мешканців Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей для роботи в Росії. Охочих знаходили через сайти оголошень. Жертвами ставали люди, які мали матеріальні труднощі. Злочинці сприяли переміщенню громадян до РФ, де останніх і зустрічали "роботодавці". На території РФ українців, погрожуючи розправою, примушували до розповсюдження наркотичних засобів. Надалі за таку протиправну діяльність вони були затримані правоохоронними органами РФ і засуджені до позбавлення волі.

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У ході досудового розслідування, яке триває майже чотири роки, правоохоронці встановили причетність спільників до нових фактів протиправної діяльності. Наразі чотирьом учасникам злочинної організованої групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 149 "Торгівля людьми" КК України.

Слідчі дії тривають.