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Новини Затримання "податківців Клименка"
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САП звертатиметься до суду з проханням про заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка

САП звертатиметься до суду з проханням про заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вивчає рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, який скасував заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів часів президента-втікача Віктора Януковича - Олександра Клименка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк.

"Наразі ми вивчаємо рішення суду апеляційної інстанції, готуємо документи, і найближчим часом буде вирішено питання щодо повторного звернення з обрання вказаній особі запобіжного заходу", - розповіли в САП.

Раніше Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Нагадаємо, в серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора та обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою заочно.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили у квітні 2017 року. Його підозрюють в участі в створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, присвоєнні майна через службове становище, службовій підробці.

Військова прокуратура в листопаді 2011 року почала кримінальне провадження проти ексміністра Олександра Клименка за статтею про держзраду.

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Автор: 

Клименко (283)


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вже їм окремий суд - аж вищий антикорупційний! - зробили, а все щось не так.
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21.05.2020 13:44 Відповісти
Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно😂😂😂😂
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21.05.2020 13:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7sSdEkoxIbk

Кому он нужен на суде? Ещё ляпнет что нибудь. Ведь обналичивали все...
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21.05.2020 15:19 Відповісти
 
 