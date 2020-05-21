Був у "розстрільному списку" терористів і пройшов через полон: товариші по службі розповіли про загиблого комбата "Луганськ-1" Сергія Губанова. ФОТОрепортаж

Шість років полковник поліції, командир батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" Сергій Губанов разом зі своїми бійцями в постійній бойовій готовності виконував складні бойові завдання. 20 травня він загинув від ворожої міни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції.

Трагедія сталася 20 травня, приблизно о 21:00 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району. Виконуючи бойове завдання Командувача об’єднаних сил щодо патрулювання населених пунктів на лінії розмежування вздовж річки Сіверський Донець, а саме від селища Кряківка закінчуючи Станицею Луганською, комбат та його бійці здійснювали патрулювання з метою недопущення проникнення на підконтрольну Україні територію ворожих диверсійно-розвідувальних груп, перекриття контрабандних "шляхів" та забезпечення правопорядку.

Потрапивши на ворожий вибуховий пристрій, він і троє бійців батальйону зазнали осколкових поранень. Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, троє бійців зазнали тяжких поранень. За їхнє життя борються лікарі.

У пресслужбі Нацполіції повідомили, що Сергій Губанов вступив до лав міліції у далекому 1995 році. Пройшов шлях від оперативника карного розшуку Стахановської міського відділу міліції до начальника Луганського міського управління. Події 2014 року застали його на посаді начальника Ленінського районного відділу міліції м. Луганська.

"Під час бурхливих подій, коли на Луганщину ступила нога ворога, Сергія разом зі ще декількома офіцерами міліції взяли в полон бойовики та намагалися вибити зізнання про те, де міліціонери переховують автоматичну і табельну зброю. Тоді, завдяки рішучості особового складу міліції, вдалося визволити з полону усіх полонених офіцерів. Але вже буквально через тиждень у кожного з них вдома були "засідки" бойовиків та оголошено "полювання" на його життя та ще 16 офіцерів міліції. Усі вони були внесені бойовиками до "розстрільного списку 17", їхні фотографії були розвішені на всіх блокпостах терористів із закликом – підлягають розстрілу.

І з цього моменту почався бойовий шлях офіцера з великої букви - Сергія Губанова. Бойові дії на території Донецької та Луганської областей, визволення разом з військовослужбовцями ЗСУ, Нацгвардійцями та добробатами захоплених бойовиками територій", - йдеться в повідомленні.

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У 2015 році Сергія було призначено командиром першого міліцейського батальйону "Луганськ-1".

Також повідомляється, що для побратимів Сергій був справжнім бійцем, надійним товаришем та завжди приходив на допомогу тим, хто її потребував. Батальйон "Луганськ-1" для Сергія був справжньою родиною, де для кожного бійця він був і батьком, і вихователем, і психологом. До кожного мав особливий підхід, завжди знаходив слова підтримки, становися на захист кожного з них. Вчив залишатись живими під час виконання бойових завдань.

"За заслуги перед Батьківщиною полковника поліції Сергія Губанова неодноразово відзначали правами Міністра внутрішніх справ та Голови Національної поліції. Президентом України Сергій був нагороджений "Орденом Богдана Хмельницького".

Особовий склад Національної поліції, кожен з нас висловлює щире співчуття родині Сергія Губанова, його рідним та близьким. Світла пам’ять про легендарного комбата назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають! Вони назавжди в наших серцях!" - додали в пресслужбі Нацполіції.