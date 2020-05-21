Росія використовує пандемію коронавірусу для подальшого наступу на права і свободи кримчан, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України виступило із засудженням триваючого погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій Росією території Криму на тлі поширення COVID-19.

"Попри свої обов’язки як окупаційної держави щодо охорони здоров’я населення, визначені міжнародним гуманітарним правом, Російська Федерація використовує загострення гуманітарної ситуації як димову завісу виключно для подальшого наступу на права і свободи кримчан. Поширення пандемії не зупинило російську владу від оголошення чергового примусового призову до окупаційної армії Російської Федерації, що вважається воєнним злочином", - наголошується в заяві, оприлюдненій пресслужбою МЗС, передає Цензор.НЕТ

У міністерстві також засудили березневий указ президента РФ Путіна про позбавлення громадян України права власності на землю в Криму, який також є порушенням зобов’язань РФ у рамках міжнародного гуманітарного права.

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"Більше того, вже понад три роки Російська Федерація як окупаційна держава ставить себе вище Міжнародного суду ООН, ігноруючи його наказ, який вимагає відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та має на меті захистити самобутність української та кримськотатарської громади в умовах тимчасової окупації. Замість того, щоб слідувати букві і духу рішення найвищої судової інстанції у світі, Москва вдалася до традиційних для неї методів – фабрикування контрольованих "кишенькових" національних організацій для спотворення жорсткої реальності", - заявляють у МЗС.

Водночас тривають переслідування громадян, які виступають проти окупації та порушень з боку окупаційної адміністрації, в тому числі шляхом незаконного кримінального переслідування під виглядом боротьби з екстремістською діяльністю.

"Лише за останній час справжню ціну "справедливості" окупаційного правосуддя відчули Наріман Мемедемінов, Денис Кашук, Едем Бекіров, Сервер Мустафаєв, Едем Смаілов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов, Сервер Зекірьяєв, Мемет Белялов, Ернес Аметов, Енвер Сейтосманов та багато інших", - нагадали в міністерстві.

Ігноруючи вимогу Генеральної Асамблеї ООН, закріплену в резолюції 73,263 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Україна", російська влада продовжує незаконно утримувати Емін-Усеіна Куку.

Весь цей час Російська Федерація, зловживаючи процедурними можливостями, маніпулятивно просуває своїх фейкових емісарів на різні міжнародні заходи з метою виправдати агресивну політику і прищепити міжнародну толерантність до окупації Росією Криму.

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"Ці зусилля є безперспективними. Ані подібні відверто пропагандистські операції Кремля, ані нікчемні квазіюридичні акти окупаційної влади не можуть змінити правового статусу Криму як невід’ємної складової території України в межах міжнародно визнаних кордонів чи похитнути спільну позицію міжнародної спільноти з підтримки суверенітету та відновлення територіальної цілісності нашої держави", - наполягають у відомстві.

МЗС України звертається до міжнародної спільноти із закликом посилити спільні зусилля для розвінчання міфів російської пропаганди, яка є елементом російської агресії і дестабілізуючих дій, спрямованих проти України та інших демократичних держав, і боротися з блокуванням Росією належного і безперешкодного доступу міжнародних моніторингових місій, насамперед Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в Автономну Республіку Крим та м.Севастополь, у межах виконання резолюцій ГА ООН 71/205, 72/190, 73/263 і 74/168.