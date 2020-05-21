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Жінка, яка замовила вбивство коханки свого чоловіка, постане перед судом: їй загрожує від 15 років до довічного терміну

Слідчі Національної поліції направили до суду обвинувальний акт щодо замовниці вбивства жінки.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

За винагороду в 10 000 доларів США жінка хотіла "позбутися" коханки свого чоловіка. Щоб викрити зловмисницю, правоохоронці інсценували вбивство жертви.

Замовницю затримали відразу ж після передачі "виконавцю" другої частини суми - 6000 доларів США.

Жінка, яка замовила вбивство коханки свого чоловіка, постане перед судом: їй загрожує від 15 років до довічного терміну 01

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Підозрюваній інкримінується вчинення злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене на замовлення), ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України.

Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.

Автор: 

замовне вбивство (151) Нацполіція (15132) суд (11653)


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Топ коментарі
+6
Просто наемников и убийц нужно заказывать с ОРДЛО. Они и денег раза в три меньше за дело берут и их даже если поймают то отпустят.
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21.05.2020 14:31
+4
Таких то в нас посадять.А терористів,або бандитів випускають.
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21.05.2020 14:36
+4
Хранительница батареи центрального отопления.

У современных городских баб слишком мало работы и слишком много свободного времени, в голову дурь лезет.
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21.05.2020 14:38
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Любовница мужа на неё не один раз нападала.
У неё не было другого выхода.
Это была самооборона.
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21.05.2020 14:24 Відповісти
Великолепная шутка. Суд оценит этот аргумент 15-ю годами.
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21.05.2020 14:36 Відповісти
Ну, и где справедливость?
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21.05.2020 14:38 Відповісти
15 лет за организацию наемного убийства - справедливо. Но если подумать головой и не городить чушь о самообороне, то можно скосить срок, а если повезет - получить оправдательный.
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21.05.2020 14:41 Відповісти
А если она была активисткой и волонтёркой?
А любовница была ватой?
Мужа тоже нужно было заказывать за "зраду".
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21.05.2020 14:45 Відповісти
Их политические взгляды не имеют значения.
Никого не надо было заказывать.
В случае если у твоего мужа есть любовница единственный достойный вариант поведения - подать на развод и раздел имущества.
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21.05.2020 14:51 Відповісти
Однозначно!
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21.05.2020 15:10 Відповісти
Роковая любовь
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21.05.2020 14:29 Відповісти
Хранительница семейных ценностей,ее награждать нужно,а не казнить.
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21.05.2020 14:30 Відповісти
Наемное убийство - семейная ценность?
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21.05.2020 14:37 Відповісти
Хранительница батареи центрального отопления.

У современных городских баб слишком мало работы и слишком много свободного времени, в голову дурь лезет.
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21.05.2020 14:38 Відповісти
Дурь с головы и не вылазит, че её туда лезть. Работы тяжелой мало, с жыру бесятся сучки. Они ж прынцесы. Им бы негрилу, который без случая дурь из башки выбивает, но откуда они здесь. Только Онотолии остались.
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21.05.2020 15:14 Відповісти
Просто наемников и убийц нужно заказывать с ОРДЛО. Они и денег раза в три меньше за дело берут и их даже если поймают то отпустят.
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21.05.2020 14:31 Відповісти
Пожизненное сучке!
Мужику уже и вильнуть хвостом нельзя!!!
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21.05.2020 14:33 Відповісти
ну ніфіга собі..
Взяти БЕЗ ДОЗВОЛУ у чоловіка гроші на кілера ,щоб вбити його коханку...
ЦЕ крадіжка. там терміни менші...
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21.05.2020 14:36 Відповісти
Ты уверен что орган который у мужика между ногами - это хвост?
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21.05.2020 14:38 Відповісти
Ну, похож... Главное, шобы не висел, как у волка)))
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21.05.2020 15:29 Відповісти
Таких то в нас посадять.А терористів,або бандитів випускають.
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21.05.2020 14:36 Відповісти
Всех нужно наказывать а террористам пожизненное! Вот тогда и не будет размышлений кого судить а кого нет
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21.05.2020 15:11 Відповісти
Я уже выше такое написал, так и 2 минут не прошло как мой коментарий вытерли. Спрашивается кто скрывает правду и с какой целью?
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21.05.2020 15:12 Відповісти
Ну она ж не Бабченко заказала... По этому на "цирк" не спрыгнешь и ФСБ тебе адвоката не предоставит и ватные помойки не раструбят лохам...
Придётся сесть.
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21.05.2020 14:36 Відповісти
Трёшник от силы дадут.. камри и квартиру продаст, пойдёт в однушку жить в хрущёвке, а бабло тому кому надо раздаст... "15 лет" это так, чтобы быстрее нал собрала.
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21.05.2020 14:45 Відповісти
Сложно сказать, что там произошло , но за предательство карают сурово. Если это не просто мужик , ну .... бывает.
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21.05.2020 14:48 Відповісти
но за предательство карают сурово.\\\\\\\\\\\

это значит если в церквушке чет промямлить = "предательство"?
а развестись просто - рылигия не позволяет

чет запахло московией, где "проверив" девушку, могли ее вполне сжечь даже, типо "неверная" под венец пошла, а это не совсем скрепно
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21.05.2020 14:55 Відповісти
А вот заказчику убийства Стерненко, меру Одессы Труханову, обладателю двойного гражданства, ничегошеньки не будет.
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21.05.2020 14:56 Відповісти
В данной ситуации заказ был совершен, то есть, она дала взнос, ей показали фото убитой, она выплатила вторую часть, это уже завершенное убийство хоть и без жертвы, но норма статьи как убийство. У Стерненко покушение на убийство, и да, Труханову ничего не будет.
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21.05.2020 15:02 Відповісти
Смягчающие обстоятельства, гормональный сбой, распустившаяся желчь, плохое воспитание, отсутствие благородства. В общем она сама несчастная жертва.
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21.05.2020 15:19 Відповісти
Можно подумать, что любовница силком на веревке таскала ее мужа к себе.
Глупая женщина сама себя наказала.
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21.05.2020 15:52 Відповісти
это не хорошо конечно.....но у нас терростам меньше дают срок, а то и вовсе отпускают или меняют...
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21.05.2020 15:58 Відповісти
Тут всё зависит кто судья будет: женщина или мужчина.
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21.05.2020 16:04 Відповісти
Кожара убил и вышел под залог 2 млн. А в этом случае что не так?
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21.05.2020 16:17 Відповісти
їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Буде років 7-8.
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21.05.2020 16:56 Відповісти
Странно, за убийство при нападении на государство, сепаратизм дают в 3 раза меньше или вообще отпускают, а это бытовое и пожизненно. Дурдом
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21.05.2020 17:02 Відповісти
А почему так мало коментов? Где кипящие страсти? Где обиженные и обманутые друзья любовницы? А ситуация один в один с Бабченко. Вот только после того случая страсти до сих пор не стихают при упоминании его фамилии.
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21.05.2020 22:08 Відповісти
 
 