Жінка, яка замовила вбивство коханки свого чоловіка, постане перед судом: їй загрожує від 15 років до довічного терміну

Слідчі Національної поліції направили до суду обвинувальний акт щодо замовниці вбивства жінки.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

За винагороду в 10 000 доларів США жінка хотіла "позбутися" коханки свого чоловіка. Щоб викрити зловмисницю, правоохоронці інсценували вбивство жертви.

Замовницю затримали відразу ж після передачі "виконавцю" другої частини суми - 6000 доларів США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті поліція запобігла замовному вбивству жінки: замовника затримано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Підозрюваній інкримінується вчинення злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене на замовлення), ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України.

Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.