Жінка, яка замовила вбивство коханки свого чоловіка, постане перед судом: їй загрожує від 15 років до довічного терміну
Слідчі Національної поліції направили до суду обвинувальний акт щодо замовниці вбивства жінки.
Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
За винагороду в 10 000 доларів США жінка хотіла "позбутися" коханки свого чоловіка. Щоб викрити зловмисницю, правоохоронці інсценували вбивство жертви.
Замовницю затримали відразу ж після передачі "виконавцю" другої частини суми - 6000 доларів США.
Підозрюваній інкримінується вчинення злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене на замовлення), ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України.
Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення.
Топ коментарі
+6 ALEX SUROVV
показати весь коментар21.05.2020 14:31
+4 XENOmorph X #463378
показати весь коментар21.05.2020 14:36
+4 African
показати весь коментар21.05.2020 14:38
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У неё не было другого выхода.
Это была самооборона.
А любовница была ватой?
Мужа тоже нужно было заказывать за "зраду".
Никого не надо было заказывать.
В случае если у твоего мужа есть любовница единственный достойный вариант поведения - подать на развод и раздел имущества.
У современных городских баб слишком мало работы и слишком много свободного времени, в голову дурь лезет.
Мужику уже и вильнуть хвостом нельзя!!!
Взяти БЕЗ ДОЗВОЛУ у чоловіка гроші на кілера ,щоб вбити його коханку...
ЦЕ крадіжка. там терміни менші...
Придётся сесть.
это значит если в церквушке чет промямлить = "предательство"?
а развестись просто - рылигия не позволяет
чет запахло московией, где "проверив" девушку, могли ее вполне сжечь даже, типо "неверная" под венец пошла, а это не совсем скрепно
Глупая женщина сама себя наказала.