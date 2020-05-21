Мер Черкас Бондаренко: Слова Зеленського про кримінальні справи проти мене - брехня, готую позов до суду

Мер Черкас Анатолій Бондаренко готує позов до суду проти президента України Володимира Зеленського за слова глави держави про нібито наявність кримінальних проваджень проти Бондаренка.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"З подивом почув від президента Зеленського про якісь 17 кримінальних справ проти мене. Його слова про кримінальну справу проти мене - брехня. Подам до суду проти Зеленського, мої юристи готують позов за брехню, ми будемо вимагати вибачень. Ніяких процесуальних дій проти мене не проводиться. Мене і команду мерії не викликають на допити, не проходять обшуки, не вимагають документи", - розповів Бондаренко.

За словами голови Черкаської міськради, президент "остаточно відірвався від реального життя" і "напевно, отримує інформацію з інстраграму або Вконтакте".

Також дивіться: Мер Черкас Бондаренко - Зеленському: Вам на місцевих виборах тут нема чого ловити. Чекаємо. ВIДЕО

"Президенту треба ретельно вивчати обстановку в країні, нехай приїде в Черкаси. Політично на місцевих виборах Зеленському та його партії тут нема чого ловити - у них немає ніяких шансів, після брехні про "велюровий" карантин ніякої довіри ним немає. А я готовий тут наочно показати чого варті його вигадки", - підкреслив Бондаренко.

Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більше десятка кримінальних проваджень.

30 квітня влада Черкас заявила, що у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Читайте також: Суд взяв на себе функції епідеміологів, - мер Черкас Бондаренко

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти"

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував погрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.

7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.