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Новини Бюджет-2020
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Держбюджет може бути переглянутий, складно сказати, що нас чекає до вересня, - Марченко

Держбюджет може бути переглянутий, складно сказати, що нас чекає до вересня, - Марченко

У Міністерстві фінансів не відкидають можливості перегляду Державного бюджету України на 2020 рік.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Відповідаючи на запитання, чи є ймовірність перегляду держбюджету, Марченко відповів: "Я не виключав би такого варіанту. Адже бюджет верстався в березні і що нас чекає до вересня, в четвертому кварталі - складно передбачити. Це може бути як якийсь позитивний сценарій, коли необхідно буде збільшувати доходи, якщо ми будемо бачити, що у нас пішов хороший тренд. За негативним сценарієм я б зараз не йшов, немає підстав. Ми і так досить жорсткий бюджет відкоригували, був секвестр певних витрат, плюс ми збільшили дефіцит".

За словами Марченка, зараз ми, як і інші країни світу, виходимо з коронакризи, з карантину, йдуть ослаблення карантинних заходів. Але є ризик того, що може бути повторення спалаху.

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держбюджет (2388) Мінфін (3627) Марченко Сергій (574)


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Госбюджет может быть пересмотрен, сложно сказать, что нас ждет к сентябрю, - Марченко - Цензор.НЕТ 5308
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21.05.2020 14:44 Відповісти
может быть пересмотрен, сложно сказать, что нас ждет/ философствует министр , не зная сколько ещё уворует кодлан Коломойского.
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21.05.2020 14:59 Відповісти
К сентябрю нас ждёт полный пердиманокль с бюджетом!
Интересно, а канал "1+1" в сентябре расскажет сколько будет стоить набор к борщику?
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21.05.2020 15:15 Відповісти
Зебилы, вы это сделали разом!
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21.05.2020 15:15 Відповісти
Пливем за течією, куди принесе, на що занесе і як закрутить, ніхто не знає. Коробель без вітрил з капітаном в трюмі.
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21.05.2020 17:03 Відповісти
Хоч щодня переглядайте результатом буде задниця.
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21.05.2020 18:13 Відповісти
 
 