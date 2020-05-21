Держбюджет може бути переглянутий, складно сказати, що нас чекає до вересня, - Марченко

У Міністерстві фінансів не відкидають можливості перегляду Державного бюджету України на 2020 рік.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Відповідаючи на запитання, чи є ймовірність перегляду держбюджету, Марченко відповів: "Я не виключав би такого варіанту. Адже бюджет верстався в березні і що нас чекає до вересня, в четвертому кварталі - складно передбачити. Це може бути як якийсь позитивний сценарій, коли необхідно буде збільшувати доходи, якщо ми будемо бачити, що у нас пішов хороший тренд. За негативним сценарієм я б зараз не йшов, немає підстав. Ми і так досить жорсткий бюджет відкоригували, був секвестр певних витрат, плюс ми збільшили дефіцит".

За словами Марченка, зараз ми, як і інші країни світу, виходимо з коронакризи, з карантину, йдуть ослаблення карантинних заходів. Але є ризик того, що може бути повторення спалаху.

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