Вища рада правосуддя звільнила двох суддів, які відпустили з-під варти в залі суду одного з лідерів харківських сепаратистів Апухтіна

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Харківського апеляційного суду у зв'язку з поданими ними заявами про відставку.

Цей факт Укрінформу підтвердили у відділі цього відомства, передає Цензор.НЕТ.

"19 травня Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку суддів Харківського апеляційного суду Петра Гришина та Володимира Протасова", - зазначили у відділі.

Обох суддів звільнено на загальних засадах.

20 грудня 2017 року члени колегії суддів Апеляційного суду Харківської області Петро Гришин та Володимир Протасов у ході розгляду справи координатора руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна частково задовольнили клопотання захисту та виправдали його за ч.3 ст.109 (заклики до насильницького повалення чинної державної влади), але інкримінували йому організацію масових заворушень (ч.1 ст. 294), що пов'язано з погромом міліцейського автобуса біля будівлі Харківської ОДА у квітні 2014 року, та зменшили йому термін покарання до п’яти років позбавлення волі - за законом "рік за два", постановили вважати його таким, що повністю відбув покарання, та звільнили з-під варти в залі суду.

Також читайте: Судді масово йдуть у відставку: ВРП задовольнила відразу 17 заяв

Тоді прокуратура довела в суді, що Апухтін неодноразово публічно закликав до зміни конституційного ладу, був одним із ініціаторів проведення у Харкові "референдуму" з питань федералізації - створення так званої Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова, який планувався у травні 2014 року, однак не відбувся. Апухтін також закликав до створення "Харківської народної республіки" та так званої "Конституції ХНР".

В грудні 2017 року 69-річний Апухтін був включений до списку на обмін українських військовополонених, і цей обмін відбувся.

Тоді ж адвокат Апухтіна Євгеній Надоля подав касаційну скаргу до Верховного суду України з метою повного виправдання Апухтіна.

Зараз, за словами адвоката Апухтіна Дмитра Тихоненкова, невідомо, де знаходиться фігурант. Але справу Апухтіна закрито, і він, за бажанням, зможе повернутися до України, додав адвокат.

Читайте: Фонд зарплати суддів і працівників судів недофінансовано на 80%, попросили Кабмін і ВР терміново відреагувати, - заступник голови ВРП Маловацький