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Новини Правосуддя
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Вища рада правосуддя звільнила двох суддів, які відпустили з-під варти в залі суду одного з лідерів харківських сепаратистів Апухтіна

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів, які відпустили з-під варти в залі суду одного з лідерів харківських сепаратистів Апухтіна

Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Харківського апеляційного суду у зв'язку з поданими ними заявами про відставку.

Цей факт Укрінформу підтвердили у відділі цього відомства, передає Цензор.НЕТ.

"19 травня Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку суддів Харківського апеляційного суду Петра Гришина та Володимира Протасова", - зазначили у відділі.

Обох суддів звільнено на загальних засадах.

20 грудня 2017 року члени колегії суддів Апеляційного суду Харківської області Петро Гришин та Володимир Протасов у ході розгляду справи координатора руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна частково задовольнили клопотання захисту та виправдали його за ч.3 ст.109 (заклики до насильницького повалення чинної державної влади), але інкримінували йому організацію масових заворушень (ч.1 ст. 294), що пов'язано з погромом міліцейського автобуса біля будівлі Харківської ОДА у квітні 2014 року, та зменшили йому термін покарання до п’яти років позбавлення волі - за законом "рік за два", постановили вважати його таким, що повністю відбув покарання, та звільнили з-під варти в залі суду.

Також читайте: Судді масово йдуть у відставку: ВРП задовольнила відразу 17 заяв

Тоді прокуратура довела в суді, що Апухтін неодноразово публічно закликав до зміни конституційного ладу, був одним із ініціаторів проведення у Харкові "референдуму" з питань федералізації - створення так званої Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова, який планувався у травні 2014 року, однак не відбувся. Апухтін також закликав до створення "Харківської народної республіки" та так званої "Конституції ХНР".

В грудні 2017 року 69-річний Апухтін був включений до списку на обмін українських військовополонених, і цей обмін відбувся.

Тоді ж адвокат Апухтіна Євгеній Надоля подав касаційну скаргу до Верховного суду України з метою повного виправдання Апухтіна.

Зараз, за словами адвоката Апухтіна Дмитра Тихоненкова, невідомо, де знаходиться фігурант. Але справу Апухтіна закрито, і він, за бажанням, зможе повернутися до України, додав адвокат.

Читайте: Фонд зарплати суддів і працівників судів недофінансовано на 80%, попросили Кабмін і ВР терміново відреагувати, - заступник голови ВРП Маловацький

Автор: 

сепаратизм (757) суд (11653) суддя (1580) Харків (5563) юстиція (732) Вища рада правосуддя (582) звільнення суддів (66) Апухтін Юрій (2)


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Топ коментарі
+7
Нет веры в правосудие Украины!! За хабар позже эти уволенные восстановятся с компенсацией!! ... да и откатов накопилось поди немеряно, на остаток жизни хватит им и потомкам... ПОЗОР и презрение судебной системе Украины!!!
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21.05.2020 15:03
+6
С персональной пенсией в придачу
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21.05.2020 14:43
+5
Не страшно, за півроку поновляться за судовим рішенням і отримають зарплату за час "простоя" і компенсацію з бюджету.
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21.05.2020 14:47
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Апухтин - хороший писатель был
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21.05.2020 14:43 Відповісти
Надо же писатель Апухтин 1840 года рождения,а Юрий ,наверно ,его потомок
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21.05.2020 15:09 Відповісти
в роду не без урода
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21.05.2020 15:12 Відповісти
- Утром вас отвезут в уголовный суд,
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать, - спросил Швейк? (с)
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21.05.2020 15:22 Відповісти
это не Апухтин.

Апухтин вот :

- Граф велел уже назначить на это место чиновника канцелярии, Сергеева...
- Какого это Сергеева? - воскликнула графиня. - Уж не того ли, который в прошлом году был замешан в это грязное дело? Он украл какую-то шубу, или что-то в этом роде...
- Вы ошибаетесь, графиня; Сергеев ничего не украл, а напротив того: у него украли шубу.
- Ну, это совершенно всё равно, он ли украл или у него украли... Главное то, что он был замешан в гадком деле...

Именно так Коломойский с гебнявыми провели предвыборную кампанию против Порошенко

и продолжают клеветать сейчас.
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21.05.2020 15:26 Відповісти
Мой пра-пра-дедушка. Только он поэт был.
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21.05.2020 15:24 Відповісти
Тарас Шевченко был художником
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21.05.2020 15:28 Відповісти
...и солдатом. А Апухтин был поэтом. Точно вам говорю.
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21.05.2020 15:31 Відповісти
ну хрен с ним, пусть будет не писатель, а поэт.

а Амосов пусть будет не медиком, а кардиологом,
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21.05.2020 15:53 Відповісти
Кибернетиком.
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21.05.2020 17:34 Відповісти
С персональной пенсией в придачу
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21.05.2020 14:43 Відповісти
Не страшно, за півроку поновляться за судовим рішенням і отримають зарплату за час "простоя" і компенсацію з бюджету.
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21.05.2020 14:47 Відповісти
Ну да, при пэте их бы просто расстреляли, но не успели
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21.05.2020 14:54 Відповісти
Ото при зэле зебилы зажили...
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21.05.2020 14:57 Відповісти
В Украине разве возобновили смертную казнь ? 🙄🙄🙄
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21.05.2020 15:07 Відповісти
І як ти тільки вижила за Петі? Розкажи цю страшну блокадну історію нащадкам!
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21.05.2020 17:02 Відповісти
По собственному желанию написали об отставке! На этом основании их и уволили. На себя что ли в суд подавать будут?
Бред в другом. Почему государство позволяет преступнику покупать судей, их решения и безнаказанно отпускать уже преступную группировку!?
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21.05.2020 15:19 Відповісти
Нету у нас государства. Нету!
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21.05.2020 15:26 Відповісти
А было?
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21.05.2020 15:44 Відповісти
Думаете всем достаются уже готовые государства? Этот процесс вечен и не нужно ныть. Надо и самим работать что бы и государство было и чтобы оно было для всех людей, а не только для слуг народа.
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21.05.2020 15:54 Відповісти
Нет веры в правосудие Украины!! За хабар позже эти уволенные восстановятся с компенсацией!! ... да и откатов накопилось поди немеряно, на остаток жизни хватит им и потомкам... ПОЗОР и презрение судебной системе Украины!!!
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21.05.2020 15:03 Відповісти
Не вижу ничего плохого в увольнении для этих судей, ведь денег за освобождение урода им должно хватить до конца их никчемной жизни...
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21.05.2020 15:06 Відповісти
Приходится радоваться только увольнению... Про посадки мы уже не мечтаем...
Очередная весна уже кончается...
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21.05.2020 16:03 Відповісти
Так вони всі "Апухлі".
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21.05.2020 15:08 Відповісти
Уволили не за преступную халатность или некомпетентность, или собственно преступление. А в связи с подачей заявления по собственному желанию. Надо понимать, это для судей такое наказание за измену?
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21.05.2020 15:11 Відповісти
С пожизненной нехилой пенсией.
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21.05.2020 15:25 Відповісти
Высший совет правосудия уволил... И всё?... А на нары гнид?!
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21.05.2020 15:12 Відповісти
Плохо что уволили в связи с отставкой -сохраняются все привелегии а если учесть,что с большей долей вероятности их еще и заинтересовали в этом деле то безбедная жизнь вместо нар им обеспечена
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21.05.2020 15:13 Відповісти
Впечатление, что живем в каком то зазеркалье.
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21.05.2020 15:13 Відповісти
Здесь на лицо есть состав преступления, есть подозреваемые. Почему их просто отпустили. Необходимо открывать уголовное дело и судить. Такое впечатление, что Высший совет правосудия теперь еще их покрывает, уводит от наказания.
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21.05.2020 15:24 Відповісти
Рука руку моет.
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21.05.2020 16:28 Відповісти
А "судьям" то что, они свои деньги от России получили, теперь будут жить припеваючи.
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21.05.2020 16:43 Відповісти
В общем, их отправили на пенсию. Почетную пенсию. Получать будут 26 т. грн. И вспоминать, как "своих" отпускали к Путину!
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21.05.2020 16:45 Відповісти
"...Петр Гришин и Владимир Протасов в ходе рассмотрения дела координатора движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина..."

Грішін, Протасов, Апухтін, одні щирі українці і ні одного москаля.
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21.05.2020 16:52 Відповісти
правильно.
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21.05.2020 17:44 Відповісти
 
 