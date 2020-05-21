Вища рада правосуддя звільнила двох суддів, які відпустили з-під варти в залі суду одного з лідерів харківських сепаратистів Апухтіна
Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Харківського апеляційного суду у зв'язку з поданими ними заявами про відставку.
Цей факт Укрінформу підтвердили у відділі цього відомства, передає Цензор.НЕТ.
"19 травня Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку суддів Харківського апеляційного суду Петра Гришина та Володимира Протасова", - зазначили у відділі.
Обох суддів звільнено на загальних засадах.
20 грудня 2017 року члени колегії суддів Апеляційного суду Харківської області Петро Гришин та Володимир Протасов у ході розгляду справи координатора руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна частково задовольнили клопотання захисту та виправдали його за ч.3 ст.109 (заклики до насильницького повалення чинної державної влади), але інкримінували йому організацію масових заворушень (ч.1 ст. 294), що пов'язано з погромом міліцейського автобуса біля будівлі Харківської ОДА у квітні 2014 року, та зменшили йому термін покарання до п’яти років позбавлення волі - за законом "рік за два", постановили вважати його таким, що повністю відбув покарання, та звільнили з-під варти в залі суду.
Тоді прокуратура довела в суді, що Апухтін неодноразово публічно закликав до зміни конституційного ладу, був одним із ініціаторів проведення у Харкові "референдуму" з питань федералізації - створення так званої Юго-Восточной автономии от Одессы до Харькова, який планувався у травні 2014 року, однак не відбувся. Апухтін також закликав до створення "Харківської народної республіки" та так званої "Конституції ХНР".
В грудні 2017 року 69-річний Апухтін був включений до списку на обмін українських військовополонених, і цей обмін відбувся.
Тоді ж адвокат Апухтіна Євгеній Надоля подав касаційну скаргу до Верховного суду України з метою повного виправдання Апухтіна.
Зараз, за словами адвоката Апухтіна Дмитра Тихоненкова, невідомо, де знаходиться фігурант. Але справу Апухтіна закрито, і він, за бажанням, зможе повернутися до України, додав адвокат.
Будь ласка, зачекайте...
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- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать, - спросил Швейк? (с)
Апухтин вот :
- Граф велел уже назначить на это место чиновника канцелярии, Сергеева...
- Какого это Сергеева? - воскликнула графиня. - Уж не того ли, который в прошлом году был замешан в это грязное дело? Он украл какую-то шубу, или что-то в этом роде...
- Вы ошибаетесь, графиня; Сергеев ничего не украл, а напротив того: у него украли шубу.
- Ну, это совершенно всё равно, он ли украл или у него украли... Главное то, что он был замешан в гадком деле...
Именно так Коломойский с гебнявыми провели предвыборную кампанию против Порошенко
и продолжают клеветать сейчас.
а Амосов пусть будет не медиком, а кардиологом,
Бред в другом. Почему государство позволяет преступнику покупать судей, их решения и безнаказанно отпускать уже преступную группировку!?
Очередная весна уже кончается...
Грішін, Протасов, Апухтін, одні щирі українці і ні одного москаля.