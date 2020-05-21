Новий спалах COVID-19 на Рівненщині: у будинку-інтернаті для людей похилого віку зафіксовано 12 випадків захворювання

У Здолбунівському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів діагностували коронавірусну інфекцію в 12 осіб - 6 працівників і 6 підопічних. У зв'язку з цим голова Рівненської ОДА Віталій Коваль доручив провести службове розслідування щодо спалаху інфекції в установі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рівненська ОДА.

"Створюємо комісію під керівництвом управління охорони здоров’я. Залучайте департамент соцзахисту та інших спеціалістів. Важливо визначити джерело інфекції для чіткого алгоритму дій та не допустити подальшого поширення хвороби. Адже дві третіх підопічних знаходяться у групі ризику", - зазначив Віталій Коваль під час засідання комісії ТЕБ та НС.

За словами директора департаменту соціального захисту населення ОДА Олексія Шамака, восьмеро із виявлених осіб перебувають в стаціонарі, інші – на самоізоляції. Усі хворі з одного корпусу і він вже ізольований. Наразі в інтернаті працюють дві мобільні бригади медиків, обстежують контактних осіб. Для локалізації спалаху проводять усі необхідні протиепідемічні заходи.

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Щоб запобігти поширенню вірусу, голова ОДА Віталій Коваль доручив організувати в закладі вахтовий метод роботи.