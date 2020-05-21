Супрун заявила про підготовку проти неї інформатаки: Пропоную ЗМІ повідомити імена замовників

Ексглава МОЗ Уляна Супрун стверджує, що проти неї готують інформаційну атаку.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора мені вчергове повідомили про те, що на мене готується інформаційна атака. Звісно, це не вперше.

Неодноразово навіть перед інтерв’ю журналісти мені говорили, що до них зверталися з пропозицією писати брехню про мене за гроші, але сказати хто чи скільки - завжди відмовлялися", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак від імені Зеленського пропонував мені увійти до Нацради реформ, а сьогодні президент наговорив багато брехні. Це шлях до поразки всієї країни, - Супрун

Супрун вважає, що час із цим боротися та називати речі своїми іменами.

Вона звернулася до всіх, хто працює в медіа, з проханням надсилати інформацію про людей, які готують замовну інформаційну кампанію проти когось на мейл: [email protected]

Колишня керівниця МОЗ додала, що гарантує анонімність.