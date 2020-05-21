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Супрун заявила про підготовку проти неї інформатаки: Пропоную ЗМІ повідомити імена замовників

Супрун заявила про підготовку проти неї інформатаки: Пропоную ЗМІ повідомити імена замовників

Ексглава МОЗ Уляна Супрун стверджує, що проти неї готують інформаційну атаку.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора мені вчергове повідомили про те, що на мене готується інформаційна атака. Звісно, це не вперше.

Неодноразово навіть перед інтерв’ю журналісти мені говорили, що до них зверталися з пропозицією писати брехню про мене за гроші, але сказати хто чи скільки - завжди відмовлялися", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак від імені Зеленського пропонував мені увійти до Нацради реформ, а сьогодні президент наговорив багато брехні. Це шлях до поразки всієї країни, - Супрун

Супрун вважає, що час із цим боротися та називати речі своїми іменами.

Вона звернулася до всіх, хто працює в медіа, з проханням надсилати інформацію про людей, які готують замовну інформаційну кампанію проти когось на мейл: [email protected]

Колишня керівниця МОЗ додала, що гарантує анонімність.

Супрун заявила про підготовку проти неї інформатаки: Пропоную ЗМІ повідомити імена замовників 01

Автор: 

наклеп (47) Супрун Уляна (636)


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Топ коментарі
+34
Зеленые гниды когда видят Супрун просто плюются ядом)
Говорят, если хочешь узнать кто это сделал, выясни кому это выгодно (с)
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21.05.2020 15:11
+34
Им необходимо поддерживать ненависть и к Порошенко, чтобы на смену зелени пришло ОПЗЖ, т.к. у них те же лозунги (и уЗеленский - референдум по ЕС и НАТО их тоже устраивает) и морковка на расстоянии светлого будущего...
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21.05.2020 15:16
+29
не Клавдия Ивановна, а просто Моника

и не преклонный возраст, а всего 42.

а в остальном всё именно так.
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21.05.2020 15:20
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А не забагато честі для цієї "доктор смерть" - готувати проти неї якусь атаку?
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21.05.2020 15:10 Відповісти
откуда у вас честь ? ))))
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21.05.2020 15:18 Відповісти
- Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда‑нибудь поумнеет. (с)
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21.05.2020 15:10 Відповісти
не Клавдия Ивановна, а просто Моника

и не преклонный возраст, а всего 42.

а в остальном всё именно так.
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21.05.2020 15:20 Відповісти
Зеленые гниды когда видят Супрун просто плюются ядом)
Говорят, если хочешь узнать кто это сделал, выясни кому это выгодно (с)
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21.05.2020 15:11 Відповісти
Им необходимо поддерживать ненависть и к Порошенко, чтобы на смену зелени пришло ОПЗЖ, т.к. у них те же лозунги (и уЗеленский - референдум по ЕС и НАТО их тоже устраивает) и морковка на расстоянии светлого будущего...
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21.05.2020 15:16 Відповісти
основная борьба будет Шарий и ОПЗЖ. Зе-73% от шарика тоже ж торчат.
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21.05.2020 15:30 Відповісти
у порохофілів 'кругом врагі'

опзж і Зе..
Юлєчка і Гриценко..
Нацики,"Свобода' і навіть Вакарчук..

Всі ті хто не дав Пєті дерибанити країну черговий термін..
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21.05.2020 16:48 Відповісти
Патриот всех, тобою перечисленных, ответь на простой вопрос:

Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?
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21.05.2020 17:28 Відповісти
Супрун- найбільша помилка Порошенка. Ц е я тобі як ;порохобот; кажу.
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21.05.2020 17:58 Відповісти
ога, і тому на неї оголошено персональний конкурс зі скупівлі компромату
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21.05.2020 18:12 Відповісти
кому вигодно?
вигідно трьом Бе - Бахтєєвой, Богатирьовой, Богомолєц (тій, що Бєрєзовская)
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21.05.2020 18:10 Відповісти
Что, будет вторая часть записей Порошенко - Супрун - Б а й де е н? В студию!
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21.05.2020 15:14 Відповісти
Может, лучше не надо?
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21.05.2020 15:32 Відповісти
ты с этой просьбой обратись к авторам на Лубянку
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21.05.2020 15:54 Відповісти
Это не просьба.
Это - совет.
Снова ты сглупил.
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21.05.2020 15:58 Відповісти
Это косвенная просьба, выраженная имплицитным способом.

Не надо было в школе из учебника по русскому самокрутки за гаражами крутить.
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21.05.2020 16:03 Відповісти
когда в бюджете дыра в 300 млрд, когда экономика стремительно падает шестой месяц подряд, когда миллионы граждан потеряли работу за последние 60 дней, самое время занятся информ вбросами против Супрун. я правильно понимаю, что это Супрун разграбила бюджет и уничтожила экономику страны в турборежиме?!
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21.05.2020 15:16 Відповісти
Надо было Зелемойского пресс-конференцию слушать, чтобы правильно понимать...
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21.05.2020 15:17 Відповісти
А ЗЕ и Ко разве могут что-то еще?

До, во время и уже целый год после выборов ЗЕбанарии занимались исключительно враньем и набиванием карманов. Так что делают, что умеют - врут и бросают говно на вентилятор, чтобы не так заметно было.
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21.05.2020 15:27 Відповісти
Уля, а ти отримувала інструкції по "реформам" через Порошенка, чи напряму від Байдена?
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21.05.2020 15:17 Відповісти
Байден поставил своего главу администрации, который вместо Порошенко руководил страной
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21.05.2020 15:19 Відповісти
Супрун заявила о подготовке против нее информатаки: Предлагаю СМИ сообщить имена заказчиков - Цензор.НЕТ 6001
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21.05.2020 15:20 Відповісти
Зеб, это Коломойский с Порошенко дали инструкции, чтобы окончательно уничтожить украинцев, а Супрун успела подкупить первичное звено, но это её не спасёт, т.к. Зелемойский продолжает дело... не соображу - как можно что-то дебильней написать, чем твой пост?
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21.05.2020 15:21 Відповісти
Супрун знатно жарит бужанских, Г-ов, они ее ненавидят, как и их близнецы-братья рыги.

https://www.facebook.com/ulanasuprun/?__cft__[0]=AZWVzpSsuL0UMBWVElXBuyyfWRaY9UoJyO7ybRSYCQ_kFEl3NZe5UIR7kxMGM34sWnGHFihAKo-avWJ28wJR_cK9zyd6ry28_GhIsV6WaeHDoC4ExpM1Ps7-******************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Уляна Супрун

Вчора псевдожурналіст Гордон опублікував своє інтерв'ю з Гіркіним.

Цим він вкотре довів, що не є журналістом чи медіа, а просто заробляє на транслюванні клікабельного "будь-чого".
Але він і його контент лише черговий приклад значно більшої проблеми.

Цей випадок яскраво демонструє ситуацію стосовно того, який медіаконтент продукується в Україні, з якою метою, і чому українцям доводиться його споживати.

Уявіть систему труб з російським газом, що проходить територією України.

Роками РФ разом з Путіним використовувала цю систему як інструмент для просування своїх інтересів, наративів, посилення контролю та втілення своїх геополітичних амбіцій.
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21.05.2020 15:21 Відповісти
Така сама система існує в медіапросторі.

Вона включає мережу телеканалів, сайтів, блогів, які працюють в Україні чи на українську аудиторію. Але при цьому контролюються (прямо, опосередковано або частково) олігархами, російськими спецслужбами або недобросовісними людьми, які готові поширювати будь-що за гроші.

Ці ресурси безперешкодно транслюють свої меседжі та постачають різний контент на широкі аудиторії. Чому?
Коротка відповідь - бо в Україні бракує інвестицій у власний культурний контент.

А якщо не підтримувати власну культуру - нас годуватимуть чужою.
Почитайте більш розлогий коментар про контекст цього питання на сайтіhttps://www.facebook.com/ArcUA.org/?__cft__[0]=AZWVzpSsuL0UMBWVElXBuyyfWRaY9UoJyO7ybRSYCQ_kFEl3NZe5UIR7kxMGM34sWnGHFihAKo-avWJ28wJR_cK9zyd6ry28_GhIsV6WaeHDoC4ExpM1Ps7-******************************************************&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ArcUA.org/?__cft__[0]=AZWVzpSsuL0UMBWVElXBuyyfWRaY9UoJyO7ybRSYCQ_kFEl3NZe5UIR7kxMGM34sWnGHFihAKo-avWJ28wJR_cK9zyd6ry28_GhIsV6WaeHDoC4ExpM1Ps7-******************************************************&__tn__=kK-R ArcUA.org
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21.05.2020 15:21 Відповісти
"- Фу, я вступив у щось!....

- в Г-на........"

https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/97511497_2654417351509482_5144565097628172288_o.png?_nc_cat=101&_nc_sid=730e14&_nc_oc=AQl1DBZLlHJriSWNtfYyIIBPEoqA5h_lB_S5aVgKWgrdGv0FpE0r03JMw_EX_ftC8g0&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=73e234156f372f9bd6012a2634eaa88c&oe=5*******
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21.05.2020 15:22 Відповісти
смотришь на это неадекватное создание которое не понимает что информационная атака -пришедшая пандемия короновируса которая показала что это за рехформа по супрун
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21.05.2020 15:22 Відповісти
вот скажи мне, дятел, каким образом реформа Супрун заставила Радуцкого продать все маски из госрезерва ?
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21.05.2020 15:35 Відповісти
Кацапи підтягнулися своє синє рило встромити?
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21.05.2020 15:25 Відповісти
кацап, - пнх!
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21.05.2020 15:43 Відповісти
Вважаю, що каци ще й доплатять, аби її повернули..бо будь вона років з 10 на посаді, то їм і воювати би не довелося..бо не було б вже з ким..
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21.05.2020 16:25 Відповісти
а сможешь показать хоть один лестный отзыв о Супрун в кацапских СМИ ?

Не сможешь.

Тет таких.

А твоя деза вот сейчас уже есть.
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21.05.2020 16:26 Відповісти
Не читаю..не скажу..як і ви про розповсюдження мною кацапських фейків..і було би дивно, якщо вони її нахвалювали..але темпи депопуляції їм точно подобаються..
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21.05.2020 16:30 Відповісти
Не читаю..не скажу..


та ти ВЖЕ сказав, шо кацапи їй доплатять.
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21.05.2020 16:40 Відповісти
..але темпи депопуляції їм точно подобаються..

до Супрун 2015 рік.

смертність на 1000 мешканців - 14,9 чоловік

при Супрун 2018 рік:

смертність на 1000 мешканців - 14,8 чоловік.

Де ти, маніпулятор прокацапський, побачив депопуляцію, шоб звинувачувати в ній саме Супрун ?
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21.05.2020 16:53 Відповісти
О-о-о..нове слосполучення..дійсно вона не була генератором процесу, але зробила дуже багато для його продовження..до речі, тенденції були вже у 60-х роках..бачу, що без особистих образ спілкування з вами не можливе, тому прошу більш до мене не звертатись..
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21.05.2020 17:20 Відповісти
про які, нахрєн, тенденції ти мелеш ?

в 2005 році смертність на 1000 мешканців була 16,6 чоловік.

Отже, шо ми маємо в реальності :

- кацапи жодним чином не симпатизують Супрун
- Супрун жодним чином не збільшила смертність
- тенденція йде до продовження життя

- звинуватити Супрун ні в чому, тому ти вигадуєш шо попало неіснуюче в реальності і до цього шо попало прив'язуєш Супрун.

Ну шо це, якшо не кацапська маніпуляція ?
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21.05.2020 17:46 Відповісти
Вивчить спочатку термін "тенденції"..попрацюйте з паперовою літературою, а потім кидайтесь у захист мадами та звинуваченнями на людей, що мають особисту думку..я усвідомлюю, що для значної частини населення особиста думка, це як інопланетна інвазія, але у вас вистачає розуму це розуміти..
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21.05.2020 17:56 Відповісти
особиста думка, шо виникає на підставі відсутності фактів - це не особиста думка, а брехня
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21.05.2020 18:44 Відповісти
Ну звістно..у концтабір мене..ату їх, ату..
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21.05.2020 21:59 Відповісти
та не треба концтабору.

достатньо показати, шо ти брешеш і маніпулюєш на догоду кремлю
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21.05.2020 22:07 Відповісти
🥴
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22.05.2020 08:16 Відповісти
И кто же это у нас сейчас при власти и всю жизнь занимался фейкометством и шутовством?
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21.05.2020 15:25 Відповісти
Кто такая Супрун? Зачем на нее информатаки?
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21.05.2020 15:25 Відповісти
Ви за поребриком не чули про неї?
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21.05.2020 15:26 Відповісти
она ж уже не при власти, реально, зачем? а в реале есть зачем - готовится информбаза для вьіборов, чтобьі биомасса шла в нужном напрвлении.
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21.05.2020 15:34 Відповісти
А для чого її єрмак з нею зустріч проводив три дні тому?
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21.05.2020 15:38 Відповісти
було діло? не знаю про це. знов мінять може будуть. в цілому, прибрати людину, яка почала реформи - це маразм. ще ніколи не було в Україні так, щоб новий продовжив начате. у нових і доморощених мізків не вистачає і ще довго не вистаче.
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21.05.2020 15:50 Відповісти
Супрун заявила про підготовку проти неї інформатаки: Пропоную ЗМІ повідомити імена замовників - Цензор.НЕТ 5947
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21.05.2020 16:44 Відповісти
і шо? це стадо. вони тут з плакатіками. а у тій же сша підуть мовчки до лікаря і будуть слідувать тамошнім правилам.
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21.05.2020 17:01 Відповісти
И по узнаваемой дорожке - между Г и Г...
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21.05.2020 15:40 Відповісти
Гражданка США.
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21.05.2020 15:30 Відповісти
А ти гражданін кацапстана. І що?
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21.05.2020 15:32 Відповісти
А может ей ещё с деньгами помочь или с трудоустройством? А то человек столько времени нигде не работает, всё за чужую страну переживает...
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21.05.2020 15:29 Відповісти
Ти ж теж за чужу країну переживаєш.
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21.05.2020 15:33 Відповісти
Да кому ты нужна?
Пока...
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21.05.2020 15:29 Відповісти
Раз ти сюди свої лапті вставив, значить, саме тобі потрібна.
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21.05.2020 15:31 Відповісти
Неееее....
Боже упаси.

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21.05.2020 15:34 Відповісти
а твои действия говорят о другом.
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21.05.2020 15:36 Відповісти
а зачем же ты её обсуждаешь ?

чтобы показать своё к ней безразличие ?
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21.05.2020 15:39 Відповісти
Я её не обсуждаю.
Я её успокаиваю.
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21.05.2020 15:41 Відповісти
Значить, вона все-таки тобі потрібна.
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21.05.2020 15:42 Відповісти
Не...
Упаси, Господи.
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21.05.2020 15:55 Відповісти
І саме тому вже майже десяток твоїх коментів під цією темою?
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21.05.2020 15:58 Відповісти
Я ж не виноват, что до вас так долго доходит.
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21.05.2020 16:00 Відповісти
- Этот… потерпевший… открыл дверь, а Валико джан… подсудимый… сказал: «Здравствуй, дорогой». А потерпевший сказал: «Извините, я туалет хочу…» А она… выскочился на улицу и кричала «милиция, милиция…». А я сказал: «Валик-джан, пошли домой»… и пошли…
- Значит, вы утверждаете, что подсудимый не наносил побоев потерпевшему?
- Конечно, не наносил! Он пошёл туалет, а Валик-джан не смог дверь сломать…
- Значит, дверь он ломал?
- Зачем ломал?
- Ну Вы же сами сказали.
- Слушай, я https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русский язык не хорошо знаю… Он пошёл туалет, а Валико постучил дверь и сказал - что тоже… хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать… даже…
- Свидетель Хачикян, ну, а люстру подсудимый разбил?
- Дааа! Разбил… зачем буду отрицать?! Когда мы пошли домой, он её случайно стулом зацепил…
- Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
- Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…»
- А вот подсудимый утверждает, что он не был знаком с Папишвили…
- Слушай, откуда знаком?! Когда тот пошёл туалет, Валико меня спросил: «Ктоооо он такоой этот потерпевший? Куда он пошёёёл?? Я его, говорит, первый раз вижу!»
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21.05.2020 15:44 Відповісти
"Бывшая руководительница МОЗ добавила, что гарантирует анонимность." Ключевое слово - бывшая. Вопрос - Кто платит деньги, чтобы атаковать бывших, которые ничего не решают? Ну разве , что только Супрун может заплатить, чтобы о ней поговорили... Заявление ни о чём...Будут распространять ложь? А если напишут, что вы были лучшей?)
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21.05.2020 15:44 Відповісти
Навіщо твій єрмак з нею три дні тому проводив зустріч?
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21.05.2020 15:46 Відповісти
Так Зелемойский сам себе платит из Кипрского офшора, чтобы атаковать "бывшего президента Порошенко"?
А кто-то со мной спорил, что кацапский язык это то же самое, что и русский...
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21.05.2020 15:46 Відповісти
https://www.facebook.com/ulanasuprun/?__tn__=-UC*F Уляна Супрун
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2655153854769165?__tn__=%2CO*F 14 год ·

18 травня Андрій Єрмак запросив мене на зустріч в https://www.facebook.com/president.gov.ua/?__tn__=kK*F Офіс Президента України
. Через повагу до інституції президента України я пішла. Зустріч відбулася наступного дня о 17 годині.

На ній також були Олександр Ольшанський (заступник голови виконавчого комітету Національної ради реформ) та Стас Грещишин (виконавчий директор https://www.facebook.com/ArcUA.org/?__tn__=kK*F ArcUA.org ).

У мене виникло питання, чи голова виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі взагалі знав про цю зустріч, бо його там не було.

Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ.

Моє питання про те, в якій ролі мене бачать (у складі самої ради реформ, чи у виконавчому комітеті, чи у складі робочої групи) було переадресовано до Олександра Ольшанського, який не міг чесно відповісти нічого конкретного, адже дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови.

На запитання про плани щодо реформ, та на яких сферах вони будуть зосереджені - відповіді не було.

На запитання про структуру, функціонал, повноваження виконавчого комітету та плану щодо побудови роботи - відповіді не було.

На запитання, чи будуть робочі групи виконавчого комітету формувати політику та пропонувати реформи, Єрмак не відповів, а знову спрямував питання на Ольшанського. Він також не зміг відповісти, хоча в Указі президента, який був підписаний Зеленським, зазначено, що виконавчий комітет буде це робити.

На запитання про загрозу дублювання функціоналу уряду та міністерств й майже гарантованих конфліктів - відповіді не було.

Десь на 10-й хвилині зустрічі Андрію Єрмаку треба було прийняти "важливий" дзвінок, після якого він вже не повернувся. При цьому сама зустріч почалася із запізненням на пів години.

Після цього мала цікаву розмову з Олександром Ольшанським про нові успішні практики у протидії COVID-19, які вони впровадили на Новій Пошті.

Що виходить у підсумку?

У мене зі Стасом склалося враження, що голова Офісу президента організував цю зустріч скоріше через чиєсь доручення і "для галочки". Фактично в реальності не було ніякої пропозиції доєднатися до Нацради реформ. Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла.

Лідерство полягає у тому, щоб максимально вкладатися у досягнення мети, та створювати умови і середовище для вашої команди, які сприяють цьому. У футболі чи будь-якому іншому командному виді спорту це означає, що тренер та керівництво працюють на перемогу. Гравці, які грають виключно заради зарплати чи успішної кар'єри, зрештою, не стають чемпіонами. Щоб стати чемпіоном, ти не можеш готуватись просто для того, аби ставити галочки про виконані завдання чи плани реформ. Ти готуєшся і важко працюєш, аби бути готовим подолати будь-які випробування, які життя поставить перед тобою. Кожного дня ти працюєш, щоб перемагати. Схоже, таким тлумаченням лідерства не користується команда президента.

Сьогодні президент на пресконференції вкотре наговорив безліч дурні й брехні про медичну реформу та фантастики про нібито ефективну протидію COVID-19 урядом України. Це суперечить фактам і здоровому глузду. Зокрема, слова президента під час пресконференції суперечать тому, що мені озвучували Єрмак та Ольшанський на початку зустрічі про підтримку змін.

Такий спосіб роботи і комунікації - це шлях до поразки не лише Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та їхньої політичної сили. Це шлях до поразки всієї країни.
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21.05.2020 15:55 Відповісти
кто такая супрун ?
как кто, баб смерть))))
как может быть министр моз И.О. много лет да еще и американка?
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21.05.2020 15:49 Відповісти
Ну, у вас, зебілів, є радуцький, - він останній рік є в.о. (неофіційно, для розпилу бабла) міністром охорони здоров'я, кажуть, з паспортом Ізраїлю.
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21.05.2020 16:01 Відповісти
Супрун заявила про підготовку проти неї інформатаки: Пропоную ЗМІ повідомити імена замовників - Цензор.НЕТ 2987
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21.05.2020 16:42 Відповісти
На кацапських помийках і не таке можна знайти...
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21.05.2020 17:21 Відповісти
що саме цікаве - і знайдуть же касапи потрібний ракурс відосу для принизливої фотки...
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21.05.2020 19:53 Відповісти
-А этот Неуловимый Джо и вправду такой неуловимый..?
- Да, нах никому не нужен..
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21.05.2020 16:02 Відповісти
Ну, Бродский, Шуфрич будут глашатаями.
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21.05.2020 16:03 Відповісти
Геть руки від Супрун!
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21.05.2020 16:11 Відповісти
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21.05.2020 16:38 Відповісти
Суд відмовив Уляні Супрун у задоволенні позову до журналіста-депутата Олександра Дубінського
Дубінський звинувачував Супрун у відмиванні коштів під виглядом реформ
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - https://zaxid.net/blogger/blogger_u28385/ Володимир Пиріг, 8 листопада

....

Як відомо, у травні цього року Дубінський, будучи журналістом телеканалу «1+1», звинуватив Уляну Супрун у тому, що «під виглядом реформ» вона займається розкраданням і відмиванням бюджетних коштів. Він називав її «Доктором Смертю» і «крадійкою».
https://zaxid.net/news/
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21.05.2020 16:53 Відповісти
а що тут дивного? Суди нижчої ланки - беніні...
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21.05.2020 19:56 Відповісти
Ось так і прийшли до влади ті, хто ВМІЄ вкидати у суспільство фейки, маніпуляції, має можливості і звичайно великі гроші.
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21.05.2020 17:48 Відповісти
супрун это кто ?это та страшная баба смерть с американским паспортом , которая была И.О. МОЗ много лет? )))))
а че так можно творить что хочу и не за что не отвечать? ))))
классно чувиха устроилась, до сих пор семейная медицина выхаркивает ее дерьмо))))
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21.05.2020 17:59 Відповісти
 
 