В Одесі повідомили про "замінування" лікарень, вокзалів, гіпермаркетів і морського порту, - Нацполіція

Невідомі повідомили правоохоронцям, що нібито "замінували" в Одесі кілька об'єктів, серед яких лікарні та вокзали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління Нацполіції області.

"Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про замінування кількох об'єктів на території міста. Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 14 годині в поліцію надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні установи, продовольчі гіпермаркети, авто- і залізничного вокзалів, міжнародний аеропорт, морський порт", - розповіли правоохоронці.

Зараз поліція перевіряє зазначене повідомлення.

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