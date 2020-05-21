УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6828 відвідувачів онлайн
Новини
1 477 6

В Одесі повідомили про "замінування" лікарень, вокзалів, гіпермаркетів і морського порту, - Нацполіція

В Одесі повідомили про

Невідомі повідомили правоохоронцям, що нібито "замінували" в Одесі кілька об'єктів, серед яких лікарні та вокзали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління Нацполіції області.

"Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про замінування кількох об'єктів на території міста. Серед об'єктів, про можливий вибух на яких сьогодні о 14 годині в поліцію надійшло анонімне повідомлення, - лікувальні установи, продовольчі гіпермаркети, авто- і залізничного вокзалів, міжнародний аеропорт, морський порт", - розповіли правоохоронці.

Зараз поліція перевіряє зазначене повідомлення.

Також дивіться: Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

мінування (1217) Одеса (5437) Нацполіція (15132)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опять? давно уже не было...как же быдло задолбало. где смертная казнь!!
показати весь коментар
21.05.2020 15:10 Відповісти
неспроста отставной российский офицер за взятку пытался ввести из приднестровья 2 автобуса с отпускниками...в могилеве не удалось...а где-то по другому
показати весь коментар
21.05.2020 15:18 Відповісти
В Одесі повідомили про "замінування" лікарень, вокзалів, гіпермаркетів і морського порту, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5015
показати весь коментар
21.05.2020 16:10 Відповісти
Кацапы балуються.
показати весь коментар
21.05.2020 16:56 Відповісти
А горсовет - не?
показати весь коментар
21.05.2020 19:24 Відповісти
интересно, если им позвонят и сообщат что всю планету заминировали - куда будут всех эвакуировать??
закончиться когда-нибудь этот маразм с проверками или некуда бюджетное бабло больше тратить!?
показати весь коментар
21.05.2020 19:38 Відповісти
 
 