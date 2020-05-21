Україна планує закупити за кошти Європейського інвестиційного банку кілька сотень апаратів ШВЛ експертного класу, - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов і міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов відвідали Чернівецьку обласну клінічну лікарню в межах робочої поїздки в область.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Вони обговорили з лікарями дієвість протоколів лікування COVID-19 і список відсутнього обладнання.
"Уже найближчим часом за кошти Європейського інвестиційного банку буде закуплено кілька сотень апаратів штучної вентиляції легень експертного класу та мобільні рентген-установки", – повідомив Максим Степанов.
Також Максим Степанов обговорив з Сергієм Осачуком заробітню плату лікарів.
"Разом із Прем’єр-міністром та Президентом ми шукаємо можливості, яким чином уже в цьому році збільшити заробітну плату медикам в середньому на 50%. Вважаю також, що наступного року на медицину слід скерувати 6% від ВВП, а не 3%, як зараз", – сказав міністр.
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