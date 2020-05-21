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Новини Коронавірус і карантин
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Україна планує закупити за кошти Європейського інвестиційного банку кілька сотень апаратів ШВЛ експертного класу, - Степанов

Україна планує закупити за кошти Європейського інвестиційного банку кілька сотень апаратів ШВЛ експертного класу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов і міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов відвідали Чернівецьку обласну клінічну лікарню в межах робочої поїздки в область.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Вони обговорили з лікарями дієвість протоколів лікування COVID-19 і список відсутнього обладнання.

"Уже найближчим часом за кошти Європейського інвестиційного банку буде закуплено кілька сотень апаратів штучної вентиляції легень експертного класу та мобільні рентген-установки", – повідомив Максим Степанов.

Також Максим Степанов обговорив з Сергієм Осачуком заробітню плату лікарів.

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"Разом із Прем’єр-міністром та Президентом ми шукаємо можливості, яким чином уже в цьому році збільшити заробітну плату медикам в середньому на 50%. Вважаю також, що наступного року на медицину слід скерувати 6% від ВВП, а не 3%, як зараз", – сказав міністр.

Україна планує закупити за кошти Європейського інвестиційного банку кілька сотень апаратів ШВЛ експертного класу, - Степанов 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Пишут что ИВЛ бесполезен так как Ковид вызывает не пневмонию (как щитали Китайский товарищи), а тромбоз легких. Тромбоз лечится другим методом, попроще. Но для распилу ИВЛ самое оно...
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21.05.2020 15:56
+2
Я так понимаю если есть "экспертного класса", то есть и любительского
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21.05.2020 15:47
+1
Дуже вчасно, блискавична реакція, тепер треба тільки своїх масок прикупити у китаю за державні гроші в тридорога.
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21.05.2020 15:34
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Стало быть, министр осознает неизбежность полного п...деца, когда снимет карантин. В Киеве при 2 400 найденных зараженных, пока что только 27 подключали к ИВЛ, есть довольно много сообщений, что и польза от них сомнительна.
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21.05.2020 15:32 Відповісти
В чём сомнения? В том, что аппараты ИВЛ вытягивают кого-то с того света или в том, что они убивают?
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21.05.2020 15:35 Відповісти
Фейковая пандемия - а карантины реальные и это жаль.
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21.05.2020 15:42 Відповісти
Все хорошо с карантином - малярия подоспела.
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21.05.2020 15:35 Відповісти
не то что сомнительна а напрочь бесполезна(если дело доходит до подключения)максимум от него помощи что сможет продержать до того времени чтоб родсвенники успели попрощаться.(эт уже на каждом столбу-заборе медики открыто пишут)однако распил требует жертв!!(читай денег)
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21.05.2020 15:44 Відповісти
Товарищи, поддержим китайского выробныка !
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21.05.2020 15:34 Відповісти
Дуже вчасно, блискавична реакція, тепер треба тільки своїх масок прикупити у китаю за державні гроші в тридорога.
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21.05.2020 15:34 Відповісти
"экспертного класса" может лучше середняков или нубов???
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21.05.2020 15:37 Відповісти
Я так понимаю если есть "экспертного класса", то есть и любительского
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21.05.2020 15:47 Відповісти
😅😅😅
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21.05.2020 15:52 Відповісти
Немного не так. Если есть "экспертного класса", то есть и губительского.
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21.05.2020 15:53 Відповісти
навіщо?
хіба медреформа від сивого мародера не вирішила це питання?
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21.05.2020 15:39 Відповісти
Пишут что ИВЛ бесполезен так как Ковид вызывает не пневмонию (как щитали Китайский товарищи), а тромбоз легких. Тромбоз лечится другим методом, попроще. Но для распилу ИВЛ самое оно...
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21.05.2020 15:56 Відповісти
Людськими словами - легені не можуть поглинати та передавати кисень в крові, так що тут ІВЛ не допоможе.
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21.05.2020 16:04 Відповісти
по данным навороченной московской клиники по ковиду,

86% подключеннных к ИВЛ не выживают


так что похоже на правду
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21.05.2020 23:46 Відповісти
Денег ****** уже не знают где отмутить.
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21.05.2020 16:55 Відповісти
Совковый снабженец, или имитатор-министр не меняет свой почерк имитации работы, продолжает вещать лапшу.
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21.05.2020 17:23 Відповісти
 
 