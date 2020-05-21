Встановлені для роботи дитсадків вимоги важко виконати, але ми не хочемо, щоб наші діти хворіли, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов визнає, що встановлені для роботи дитсадків протиепідемічні вимоги доволі важко виконати, але наголошує на їхній необхідності для зниження ризику поширення COVID-2019.
Про це він сказав під час брифінгу в Чернівцях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Коли ми говоримо про протиепідемічні норми, заходи, яких потрібно дотримуватись, у тому числі і в дитячих садочках, то ми насамперед говоримо, щоб людина не захворіла", - заявив Степанов.
За словами міністра, "ми розуміємо, що інколи їх доволі важко виконати, ці заходи, але ми говоримо, що за дотримання цих заходів ризик захворюваності дуже-дуже сильно знижується. Їх треба дотримуватися, адже ми не хочемо, щоб наші дітки хворіли".
Степанов зауважив, що дитина, яка захворіла, потім може інфікувати людину з групи ризику, наприклад, свою бабусю: "Є вихователь, який має слідкувати за тими обмеженнями, які виконує дитинка. Звичайно, достатньо важко три- чи чотирирічній дитині сказати: ти маєш виконати перше, друге, третє і четверте. І потім розраховувати на її свідомість, що вона виконає. Для цього є вихователі, які мають за цим слідкувати".
Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що "це питання дуже жваво обговорювалося з міністрами… Ми вирішили так - є базові правила, які видало МОЗ, після цього МОЗ з одного боку і місцева влада з другого ухвалюють рішення щодо готовності садочка працювати".
"Вам же не потрібно, щоб дитина, яка переносить (коронавірус. – Ред.) практично безсимтомно, перенесла вірус літній людині – бабусі чи дідусю. Ми шукаємо баланс, він буде знайдений, треба дати час", - сказав Аваков.
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С 25-ого мы на работе, с 1.06 - выйдут дети. Полный бред + для их здоровья это в разы опаснее...
Ну и вишенка на "торте" заявили, что масок для нас нет, приходить со своими "кто желает".
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чушь
А от коли сімья (або одинока мама) не може оставити свою дитину на кого попало, то може краще не вийожуватися і відкрити (а ще краще не закривати) дошкільні заклади. Попередити про відповідальність батьків і старих і хай самі вирішують - піддавати себе загрозі чи ні. Бо кому загроза, а кому той вірус непомітно пройшов. Лише випадково антитіла виявили.
Ваше суждение конечно имеет право на жизнь, по крайней мере есть логика (в отличие от тупых нападок Дидовика). Одно но - почему-то большинство стран в первую очередь ввели карантин именно в шкалах и детсадах. А где-то, по-моему во Франции садики не планируют открывать даже сейчас (хотя кафе и рестораны открыли).
Про децкий сад уже вторая новость
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21.05.2020 17:53