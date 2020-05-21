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Новини Коронавірус і карантин
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Встановлені для роботи дитсадків вимоги важко виконати, але ми не хочемо, щоб наші діти хворіли, - Степанов

Встановлені для роботи дитсадків вимоги важко виконати, але ми не хочемо, щоб наші діти хворіли, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов визнає, що встановлені для роботи дитсадків протиепідемічні вимоги доволі важко виконати, але наголошує на їхній необхідності для зниження ризику поширення COVID-2019.

Про це він сказав під час брифінгу в Чернівцях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Коли ми говоримо про протиепідемічні норми, заходи, яких потрібно дотримуватись, у тому числі і в дитячих садочках, то ми насамперед говоримо, щоб людина не захворіла", - заявив Степанов.

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За словами міністра, "ми розуміємо, що інколи їх доволі важко виконати, ці заходи, але ми говоримо, що за дотримання цих заходів ризик захворюваності дуже-дуже сильно знижується. Їх треба дотримуватися, адже ми не хочемо, щоб наші дітки хворіли".

Степанов зауважив, що дитина, яка захворіла, потім може інфікувати людину з групи ризику, наприклад, свою бабусю: "Є вихователь, який має слідкувати за тими обмеженнями, які виконує дитинка. Звичайно, достатньо важко три- чи чотирирічній дитині сказати: ти маєш виконати перше, друге, третє і четверте. І потім розраховувати на її свідомість, що вона виконає. Для цього є вихователі, які мають за цим слідкувати".

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав, що "це питання дуже жваво обговорювалося з міністрами… Ми вирішили так - є базові правила, які видало МОЗ, після цього МОЗ з одного боку і місцева влада з другого ухвалюють рішення щодо готовності садочка працювати".

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"Вам же не потрібно, щоб дитина, яка переносить (коронавірус. – Ред.) практично безсимтомно, перенесла вірус літній людині – бабусі чи дідусю. Ми шукаємо баланс, він буде знайдений, треба дати час", - сказав Аваков.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) дитячий садок (361) карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
кто-нить может перевести, что он сказал или хотел сказать?
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21.05.2020 16:03
+3
министр бредогенератор
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21.05.2020 16:15
+3
Год тошнит от этого бреда умственно-отсталых дебилов у власти. Как и метро , во всех странах садики работают
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21.05.2020 16:21
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кто-нить может перевести, что он сказал или хотел сказать?
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21.05.2020 16:03 Відповісти
"мы обосрались. наши меры в принципе дурацкие, но признать этого мы не можем. вы уж как нибудь подотрите то, что мы нагадили..."
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21.05.2020 20:22 Відповісти
оставьте пупсов в покое!!! им даже маски не положеньі в Германии, до 6 лет. их и так совковьіе воспиталки пресуют, а тут еще карантинньіе условия. готовность заразится должна бьітьт у родителей в сознании. защищать себя обязан только воспитатель. себя от заражения.
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21.05.2020 16:09 Відповісти
Работаю в ДНЗ в Киеве для "особых детей" (аутизм, синдром Дауна тд - короче умственная отсталость у каждого). Как их заставишь соблюдать нормы гигиены, дистанцию?!
С 25-ого мы на работе, с 1.06 - выйдут дети. Полный бред + для их здоровья это в разы опаснее...
Ну и вишенка на "торте" заявили, что масок для нас нет, приходить со своими "кто желает".
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21.05.2020 16:14 Відповісти
министр бредогенератор
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21.05.2020 16:15 Відповісти
Год тошнит от этого бреда умственно-отсталых дебилов у власти. Как и метро , во всех странах садики работают
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21.05.2020 16:21 Відповісти
Обращусь к критикам - поставьте себя на место Степанова, Ляшко и проч. наших санитаров. По должности они отвечают за недопущение распространения весьма неприятного (скажем так) вирусного заболевания, основным оружием борьбы с которым при отсутствии вакцины признано применение карантина у населения. С другой стороны на них давят со всех сторон "давай выпускай на работу, открывай садики. школы и т.п. И что им делать? Вот они и крутятся - отменить карантин и открыть садики в прежнем режиме боятся (потому что если что случиться вжарят именно их, и здесь на Цензоре тоже). Поэтому придумывают разные паллиативы (в основном перекладывая ответственность на других). Так делают не только они и не только у нас. Это все нужно пережить, а не строчить здесь с умным видом свои возмущения.
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21.05.2020 16:28 Відповісти
Ага, то есть они оказывается совершенно не причем. На них значит давят а уйти в отставку в знак протеста против давления они не могут, что-то держит на должностях. Когда значит вводили всеобщую намордниконизацию и поголовные тесты здоровым, то все значит окей было, совесть не жала за горло.
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21.05.2020 16:50 Відповісти
Неужели ты думаешь, что будь на месте Зеленского любой другой (Петя, Юля, Кучма и т.п.) наш Минздрав не вводил бы карантин? Так ты ошибаешься, ибо все они хорошо знают состояние наших больниц и лабораторий, поэтому шведский и даже белорусский вариант это не для нас. Маемо що маемо.
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21.05.2020 19:18 Відповісти
Эта гнилая отмазка. Просто тупая и гнилая.
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21.05.2020 19:53 Відповісти
Это вы с тупым энтузиазмом улюлюкаете по любому поводу, чтобы не делали зеленые, и конечно насчет карантина. Весь мир (кроме Лукашенко и шведов) его ввели, но мы должны брать пример именно со шведов, которые куда богаче и развитее нас (в т.ч. в медицине) и поэтому могут себе позволить такие экстравагантные эксперименты (у них кстати процент смертности более чем в два раза выше чем у нас и еще не известно чем этот эксперимент закончится впоследствии)
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21.05.2020 20:27 Відповісти
эксперимент, как раз проводят дурантинщики. шведы используют метод, который был основным на протяжении всей истории человечества: ждут пока само рассосётся. не?
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21.05.2020 20:31 Відповісти
Экстравагантный эксперимент - это якобы карантин в ответ на вирусную инфекцию. в чем смысл карантина? Зачем он? Такие простые вопросы остаются без ответа.
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21.05.2020 20:42 Відповісти
поэтому шведский и даже белорусский вариант это не для нас

--
чушь
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21.05.2020 20:25 Відповісти
Міністр переживає за чужих бабушок. Їх власні діти не переживають, а міністр ось який сердобольний. А зеленому міністру невтямки, що коли бабушка проживає в сімьї з онуками, то батьки можуть і не водить дитину в садок. Бо нащо тоді така баба і потрібна?
А от коли сімья (або одинока мама) не може оставити свою дитину на кого попало, то може краще не вийожуватися і відкрити (а ще краще не закривати) дошкільні заклади. Попередити про відповідальність батьків і старих і хай самі вирішують - піддавати себе загрозі чи ні. Бо кому загроза, а кому той вірус непомітно пройшов. Лише випадково антитіла виявили.
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21.05.2020 18:47 Відповісти
Кстати бабушки бывают разные (по собственному опыту), есть такие что не желают сидеть с внуком.
Ваше суждение конечно имеет право на жизнь, по крайней мере есть логика (в отличие от тупых нападок Дидовика). Одно но - почему-то большинство стран в первую очередь ввели карантин именно в шкалах и детсадах. А где-то, по-моему во Франции садики не планируют открывать даже сейчас (хотя кафе и рестораны открыли).
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21.05.2020 19:14 Відповісти
в большинстве стран психитарическая эпидемия паники. перепуганные муфлоны вроде тебя собираются в многомиллионные отары и давят на правительства. преодолеть это давление могут очень немногие. большинство прогибается. прогибы рождают идиотские решения с массой внутренних противоречий.
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21.05.2020 20:28 Відповісти
Сам ты самовлюбленный муфлон. ПНХ
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21.05.2020 20:36 Відповісти
Эй, Цензор, ты за что деньги платишь?
Про децкий сад уже вторая новость
https://censor.net/news/3197152/*************************************************************************************************://censor.net/news/3197152/********************************************************************************************
1194https://censor.net/news/3197152/********************************************************************************************#comments

21.05.2020 17:53
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21.05.2020 20:53 Відповісти
 
 