VoxUkraine: Порошенко в перший рік президентства був кращим реформатором, ніж Зеленський

Петро Порошенко на початку свого президентства більш ефективно попрацював над реформами в країні порівняно з Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, такого висновку дійшли експерти незалежної аналітичної платформи VoxUkraine. Вони проаналізували реформи, які ініціювали і підтримували п'ятий і шостий президенти України в перший рік своєї каденції.

Експерти зазначають, що обидва президенти зіштовхнулися з кризами.

"У 2020 році світова пандемія коронавірусу і карантинні обмеження спричинили медичну та економічну кризу. У 2014-2015 роках криза в Україні була локальною, але не менш серйозною: в 2014 році почалось вторгнення РФ, бойові дії на сході України. Втрата територій та промисловості, зосередженої на них, зростання військових видатків, спричинили падіння ВВП та високу інфляцію.

Економічна криза змусила новообраний парламент VIII скликання ухвалити багато реформаторських законів – початок 2015 року був часом найвищих значень Індексу реформ. Після запровадження "турборежиму" восени 2019р. індекс також дещо виріс", - констатують аналітики.

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У дослідженні зазначається, що були проаналізовані періоди, коли кожен з президентів отримав "новий" парламент та кабмін.

"У Верховній Раді IX скликання пропрезидентська партія "Слуга народу" отримала 254 мандати. Цього достатньо, щоб самостійно без підтримки інших політичних сил приймати закони. У 2014 році Блок Петра Порошенка отримав 132 мандати, тож для формування парламентської більшості він створив коаліцію з партіями "Народний фронт", "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшка та "Батьківщина" – у коаліцію увійшло 302 народні депутати.

З часом коаліція почала розпадатися, як і "монобільшість", - зазначають дослідники.

За підрахунками експертів, Петро Порошенко за рік встиг долучитися до 97 реформ (зокрема він ініціював 8 законів та видав 3 реформаторські укази), а Володимир Зеленський – до 84 реформ (ініціював 11 реформаторських законів).

"Проте важлива не лише кількість реформ, але і їхня значущість. Тому ми порівняли прогрес за напрямками Індексу моніторингу реформ, який забезпечили ці реформи. Прогрес у напрямку розрахований за сумою балів реформ, до яких долучився президент", - йдеться у статті.

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За всіма напрямами - урядування, державні фінанси, монетарна система, бізнес-середовище, енергетика - більший прогрес відбувся під час каденції Петра Порошенка, резюмують експерти VoxUkraine.

Вони також наголошують, що для реформ перш за все потрібна політична воля, тоді ані війна, ані коронавірус не стануть на заваді розвитку держави.