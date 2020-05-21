VoxUkraine: Порошенко в перший рік президентства був кращим реформатором, ніж Зеленський
Петро Порошенко на початку свого президентства більш ефективно попрацював над реформами в країні порівняно з Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, такого висновку дійшли експерти незалежної аналітичної платформи VoxUkraine. Вони проаналізували реформи, які ініціювали і підтримували п'ятий і шостий президенти України в перший рік своєї каденції.
Експерти зазначають, що обидва президенти зіштовхнулися з кризами.
"У 2020 році світова пандемія коронавірусу і карантинні обмеження спричинили медичну та економічну кризу. У 2014-2015 роках криза в Україні була локальною, але не менш серйозною: в 2014 році почалось вторгнення РФ, бойові дії на сході України. Втрата територій та промисловості, зосередженої на них, зростання військових видатків, спричинили падіння ВВП та високу інфляцію.
Економічна криза змусила новообраний парламент VIII скликання ухвалити багато реформаторських законів – початок 2015 року був часом найвищих значень Індексу реформ. Після запровадження "турборежиму" восени 2019р. індекс також дещо виріс", - констатують аналітики.
У дослідженні зазначається, що були проаналізовані періоди, коли кожен з президентів отримав "новий" парламент та кабмін.
"У Верховній Раді IX скликання пропрезидентська партія "Слуга народу" отримала 254 мандати. Цього достатньо, щоб самостійно без підтримки інших політичних сил приймати закони. У 2014 році Блок Петра Порошенка отримав 132 мандати, тож для формування парламентської більшості він створив коаліцію з партіями "Народний фронт", "Самопоміч", Радикальна партія Олега Ляшка та "Батьківщина" – у коаліцію увійшло 302 народні депутати.
З часом коаліція почала розпадатися, як і "монобільшість", - зазначають дослідники.
За підрахунками експертів, Петро Порошенко за рік встиг долучитися до 97 реформ (зокрема він ініціював 8 законів та видав 3 реформаторські укази), а Володимир Зеленський – до 84 реформ (ініціював 11 реформаторських законів).
"Проте важлива не лише кількість реформ, але і їхня значущість. Тому ми порівняли прогрес за напрямками Індексу моніторингу реформ, який забезпечили ці реформи. Прогрес у напрямку розрахований за сумою балів реформ, до яких долучився президент", - йдеться у статті.
За всіма напрямами - урядування, державні фінанси, монетарна система, бізнес-середовище, енергетика - більший прогрес відбувся під час каденції Петра Порошенка, резюмують експерти VoxUkraine.
Вони також наголошують, що для реформ перш за все потрібна політична воля, тоді ані війна, ані коронавірус не стануть на заваді розвитку держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто такой Зеленский?
Он что, гривну в три раза обвалил?
Или депутатскую неприкосновенность снял сразу?
Или кума Генеральным прокурором назначил, а сынка в Верховную Раду пропихнул?
Или супер-медреформу затеял, уничтожил санитарно-эпидемиологическую службу, в результате чего сегодня с коронавирусом такие проблемы возникли?
Или начал пленных освобождать?
Или влез в американские выборы?
Или настоял на легализации добычи янтаря?
Или нормандский формат перезапустил?
То ли дело Петр Алексеевич!
Вместе фена несите вогнэгаснык
Передивилася репортаж та інтерв'ю з Зє ще раз, бо ворога треба знати досконало
1. Зє готовий на будь-яку маніпуляцію, аби це вплинуло на суспільну думку. Будь-які етичні рамки йому невідомі, лишень би це було з користю для нього. Що історія про бажання захворіти на коронавірус, чи його хуцпа про відносини з західними лідерами - з однієї серії. Він навіть не розуміє, наскільки це цинічно.
2. Заклики зєлохтората "Ставайте з ним поряд та допомогайте!" нейтралізовані назавжди. Оно один вже наполегливо пропонував. Та й окрім ПП, чимало прикладів, коли якась професійна спільнота пропонувала кандидата на посаду зі свого середовища, але для зєкоманди ця фігура виявлялася незручною.
3. Зеленський дуже злопам'ятний на те, що зачепило його за живе. В загальному ж сенсі в нього пам'ять досить слабка, як, наприклад, в мене. Проте я це за своєю пам'яттю знаю та перестраховуюсь, перевіряю та уточнюю дані, ставлю собі мнемогічні якорі, а він на свою покладається.
4. Ще одна риса, яка мені знайома. Він легко вибачається, хоча за цим не стоїть справжнього каяття. Вага вибачення дійсно різна в різних людей. Вибачення ПП за фразу "Ато має тривати тижні" вартує дуже дорого, бо це наслідок тривалого внутрішнього протиріччя. Бо не його вина була в діях Росії. І він мав цілий стос виправдань. Проте він вирішив визнати це своїм прорахунком і вибачитися, і це не було легким вчинком.
Для Зє його типу вибачення за фразу про актрису німецького кіно не було варте нічого. Він не відчуває своєї провини. Це таке ж дешеве і пусте шоу, як стати на коліна на сцені. Це для ПП було символом. Для Зє за цим нічого не стояло, це просто епізод в шоу.
5. В Зє немає гідності. В нього є роздута гординя, що є причиною його надзвичайної заздрістності, а гідність та самоповага йому невідомі, через це ним дивовижно легко маніпулювати. Тому його так сильно чіпляють порохоботи, які б'ють прямісінько в його дуту гординю.
6. Він говорить про свою людяність, але це самоомана. Скільки разів цей "людяний" відвідав поранених в госпіталі за цей час? Скільки власних коштів він пожертвував на потреби слабких та незахищених? Що ним чи його дружиною зроблено для дітей-сиріт чи в сферв інклюзивної освіти? Знаєте, коли в останнє президент Зеленський зустрічався з родичами полонених? Рік тому.
То про яку людяність йде мова? Гріш ціна такій людяності. Крім обіцянок нічого немає.
7. Отут чисто мої відчуття, бо я не можу цього наразі достатньо обґрунтувати.
Зеленський скнара. Це той вид жадібності, коли людина шукає будь-які можливості користуватися чимось на халяву або за чужий рахунок. Така жадібність іноді властива людям з дуже бідних родин, які жили дуже скрутно все життя. Але Зеленський не з бідної родини. Скажімо, і не з багатої, але точно не з бідної. Можливо, це професійна деформація "аніматора по виклику", або щось, виховане в родині, але зараз він, мільйонер, користується халявою будь-де, навіть там, де він би навіть не помітив витрат.
8. І останнє. Він вважає себе дуже «прозорливим» у людях, думає, що в нього є чуття на людей. Це теж такий вияв гордині. Покладаючись на своє "чуття", він швидко наближує до себе людину, а розчарувавшись, безжально викидає її на сміття,, а ще й може помститися за своє розчарування.
Для прикладу, в ПП інше ставлення до людей. Він дуже довго придивляється до людини, спостерігає за її діями у різних обставинах, а перевіряє - роботою, тобто, дає певну ділянку роботи и дивиться на підходи до її виконання. Не стільки на результат, скільки на підходи. Якщо ж людина увійшла в ближнє коло і до неї виникає довіра, ПП її високо цвнить, і має статися щось дійсно надзвичайне, щоб цю довіру зруйнувати. Навіть якщо людина, яка має довіру ПП, вчиняє недружелюбні дії, ПП буде намагатися зрозуміти причини, а не просто рубане шашкою. Між "відігратися/помститися" чи "убезпечити себе від дій людини" ПП вибере друге.
Анна Оскоміна