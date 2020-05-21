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Новини Агресія Росії проти України
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Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині. ФОТОрепортаж

В інтернеті опублікували фото з місця обстрілу вантажівки Збройних сил на Луганщині, внаслідок якого один воїн загинув, один - зазнав поранення, четверо - бойових травм.

Фотографії у своєму телеграм-каналі оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"У цій понівеченій машині сьогодні на Луганщині загинув наш воїн. Ще п'ятьох поранено. Потужний вибух стався о четвертій ранку. За однією з версій, терористи встановили на шляху машини протитанкову ТМ-62М. Втім, на місці вибуху є воронки й осколки від 120 мм міни. Може, обстріл? Однак, неподалік від цієї підірваної машини вчора загинув на міні командир батальйону "Луганськ-1". І вчора ж ватажок "ЛНР" Пасічник оголосив свій ультиматум Україні. Звісно, на повномасштабний наступ у окупантів зараз немає сил. Але замість цього вони цілком здатні розгорнути проти нас війну диверсійних груп", - пише журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трьох українських воїнів поранено на Донбасі 20 і 21 травня. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб

Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині 01
Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині 02
Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині 03
Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині 04
Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині 05

Раніше пресцентр ОС повідомив, що 21 травня на Луганщині внаслідок влучання міни 120-го калібру в вантажний автомобіль загинув український воїн. Також один військовослужбовець зазнав поранень і ще четверо - бойових травм.

Автор: 

обстріл (28250) військовослужбовці (4709) втрати (4385) найманці рф (2043) ЗСУ (7500) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+60
Сколько еще нужно убить наших солдат чтобы уже запретили ездить по линии фронта на гражданских грузовиках с солдатами в кузове? Почему мусора по Киеву ездят на броневиках а солдаты на фронте ездят в деревянных грузовиках?
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21.05.2020 16:20
+55
Садите в каждую машину с бойцами Сивохо или Ермака и патрулируйте. Пускай почуствуют реальное перемирие.
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21.05.2020 16:28
+45
Я не військова людина,але впевнена: за кожного пораненого нашого бійця,а тим паче загиблого треба відкривати такий шквальний вогонь,щоб неба не було видно,позносити нахер все,що в прицилі ,все,що шевелеться і не шевелеться. І так на півгодинки...годину......ще рипнулись_- знову шквал з усього ,що є на озброєнні в ВСУ,а вже потім запитати: так що там мінські домовленості? Вічна пам"ять Героям України! Пораненим найшвидшого одужання ! Але ж скільки можна? Втрачати українців і жувати "зелені" соплі?
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21.05.2020 16:30
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https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/21/kolonka/denis-popovich/bezopasnost/vesennee-obostrenie-chemu-privedet-mobilizaciya-boevikov-ordlo Весеннее обострение: к чему приведет «мобилизация» боевиков ОРДЛО
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21.05.2020 16:12 Відповісти
если московиты решили сдавать дамбас, то это мясо просто погонят под ножи ВСУ, т.к. в самой расее этот шлак триста лет не нужен...., и даже опасен...., а так, глядишь, еще и истерику может раздуть удастся....
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21.05.2020 17:54 Відповісти
А что главнокомандующий скажет? Где уничтоженная в ответ техника врага? Или кацапская армия, которая на Донбассе для него уже не враги? А что скажет мерзкая жирная Сивоха? Это что украинцы уничтожают свою технику и убивают сами себя?
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22.05.2020 14:36 Відповісти
а шо вам это ссыкло скажет? ничего....
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22.05.2020 15:43 Відповісти
Тварі кацапсячі...
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21.05.2020 16:14 Відповісти
Найдите Гордона, срочно нужен новый видос, с яныком или пуйлом!
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21.05.2020 16:18 Відповісти
з янеком готуеться...

ЛЕЙТМОТИ́В:

панять и прастить ...
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21.05.2020 16:23 Відповісти
Сколько еще нужно убить наших солдат чтобы уже запретили ездить по линии фронта на гражданских грузовиках с солдатами в кузове? Почему мусора по Киеву ездят на броневиках а солдаты на фронте ездят в деревянных грузовиках?
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21.05.2020 16:20 Відповісти
Аваков и Зеленский считают по другому.
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21.05.2020 16:22 Відповісти
продукты и боеприпасы в броневиках подвозить будешь ?
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21.05.2020 16:35 Відповісти
Да в броневиках. Есть не раз на парадах нам демонстрировавшиеся 12-ти местные броневики и даже броневики с кузовом. На крайняк прицепы к броневикам цеплять. И чтобы в день и ночь над опасными участками висели беспилотники. Или предлагаешь каждый день взвод солдат терять и хоронить и как на Рашке у нас солдат море и бабы еще нарожают?
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21.05.2020 16:40 Відповісти
В гибридной войне только на гражданских машинах, с водилой одетым в гражданку...
Либо все зачищать запрещенкой до безопасных расстояний...к сожалению противопехотные мины уничтожел перед ************ зеленый ублюдок
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21.05.2020 22:39 Відповісти
Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 2028Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 6541
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22.05.2020 07:33 Відповісти
Приятно читать комменты гражданского "знайки".
Если не знаете, что такое армия - молчите и не позорьтесь, не выставляйте себя посмешищем.

Можете еще про летающие танки написать.
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22.05.2020 09:42 Відповісти
Потому что в голове говнокомандующего война уже закончилась. Ваш КЭП.
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21.05.2020 16:41 Відповісти
Это командиры решают, кому закупать броневики, а кому тентованые грузовики ? Что дали, на том и ездят.
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21.05.2020 17:24 Відповісти
Не спорь с говнокомандующий
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22.05.2020 07:20 Відповісти
Как можно было так наплевательски относиться к ситуации и не принять мер, если только вчера был подрыв наших солдат? Если враг устанавливает в нашем тылу мины, которые скорее всего на дистанционном управлении или на датчиках движения, то линия фронта уже прорвана. Нужно вводить военное положение и зачищать наши тылы от сепаров. Ато ето все только начало.
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21.05.2020 16:26 Відповісти
Гвнокомандуючому це не потрібно, йому головне Пороха посадити
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21.05.2020 18:15 Відповісти
От тебе б головнокомандувачем призначити!!!
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21.05.2020 19:33 Відповісти
Украина достойна и остро нуждается в на много лучших президентов чем зеленский с порохом.
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22.05.2020 08:22 Відповісти
Садите в каждую машину с бойцами Сивохо или Ермака и патрулируйте. Пускай почуствуют реальное перемирие.
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21.05.2020 16:28 Відповісти
Ну ты как маленький, они же инвалиды с детства, и справки есть...
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21.05.2020 16:33 Відповісти
Там и без справки видно
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22.05.2020 07:55 Відповісти
Выездные заседания Верховной Рады.
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21.05.2020 22:31 Відповісти
Я не військова людина,але впевнена: за кожного пораненого нашого бійця,а тим паче загиблого треба відкривати такий шквальний вогонь,щоб неба не було видно,позносити нахер все,що в прицилі ,все,що шевелеться і не шевелеться. І так на півгодинки...годину......ще рипнулись_- знову шквал з усього ,що є на озброєнні в ВСУ,а вже потім запитати: так що там мінські домовленості? Вічна пам"ять Героям України! Пораненим найшвидшого одужання ! Але ж скільки можна? Втрачати українців і жувати "зелені" соплі?
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21.05.2020 16:30 Відповісти
На цьому фото видно, що машину знищено, а не так, як на відео К-2 "...знищили автомобіль окупантів," https://www.youtube.com/watch?v=1YD9820bl3c
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21.05.2020 16:34 Відповісти
"Но вместо этого они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп Источник: https://censor.net/n3197111"- отстреливать надо собак!!
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21.05.2020 16:34 Відповісти
А у нас як з диверсійними групами, ? Якщо слухатися проросійських командирів, то нас усіх скоро раком поставлять.
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21.05.2020 18:20 Відповісти
Головне перестати стріляти. Так Вова?
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21.05.2020 16:34 Відповісти
Всякое Государство имеет право защищать свою территориальную целостность, любыми способами. А это видео, просто видео, и вообще, их ведь там нет.
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21.05.2020 16:51 Відповісти
Надеешься что тебя возьмут в 95 квартал? Продолжай...
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21.05.2020 16:54 Відповісти
Цей. жидок хитрий, ще й срати проситься, але якщо чіпатиме й далі Порошенка -- обгадиться.
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21.05.2020 18:25 Відповісти
Ти не можеш розділити мух і котлети? Вантажівка що перевозить особовий склад і бк до заборонених видів озброєння для тебе одне й теж? Які ж ви, кацапи, лицеміри.
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21.05.2020 18:45 Відповісти
Так на видео показано, что только левые задние колеса пострадали.
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21.05.2020 21:48 Відповісти
постреливать
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21.05.2020 16:58 Відповісти
На цьому фото видно, що машину знищено, а не так, як на відео К-2 "...знищили автомобіль окупантів," https://www.youtube.com/watch?v=1YD9820bl3c
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21.05.2020 16:35 Відповісти
поменять бы всю эту шоблу из квартала на одного Эрдогана
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21.05.2020 16:35 Відповісти
А зебилов куда денешь?
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21.05.2020 16:55 Відповісти
ростов на дне.
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21.05.2020 20:33 Відповісти
Нет мы от мультиков путина не можем оторваться про пуперракеты с неокончаемой траекторией.
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21.05.2020 17:40 Відповісти
У коня
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21.05.2020 22:43 Відповісти
Это те что "Бумеранг", где взлетели, там и упали ?
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21.05.2020 18:00 Відповісти
Россия - это терорист!!! Путинская Россия - это банда!!!
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21.05.2020 17:06 Відповісти
кацапо-фашисты 21 века.они понимают только силу.только на перегной этих упырей
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21.05.2020 17:09 Відповісти
Вряд ли от 120 мм. мины так раскурочит, да и не попадешь из миномета по движущейся цели. Ну и расстояние. Это на фугасе подорвались. Понаделал прензиндент дырок в обороне в связи с разводами, вот они боком и вылазят...
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21.05.2020 17:20 Відповісти
Обоснуй сумніви, саме зі світанком усе і починаєтся...
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21.05.2020 22:06 Відповісти
Відправте туди сивоху, він своєю тушою здетонує протитанкову міну
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21.05.2020 17:19 Відповісти
Хоть какая-то польза будет от жирного имбицила.
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21.05.2020 19:46 Відповісти
разовая не пойдет... там мин понатыкано мама не горюй..
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22.05.2020 11:06 Відповісти
Рекомендую долбануть по местам скопления биомассы свино-собак 155мм артиллерией. Чтоб их головы и хвосты разметало на 500 метров.
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21.05.2020 17:31 Відповісти
Вчора на тому місці підірвався і загинув командир батальйону, сьогодні - автомобіль з бійцями....,Що завтра буде на тому місці? У нас хтось керує там? хтось забезпечує безпеку пересування, охорону тилу.... Чи просто, тупо їздять по дорогах з надією на порядність бандюків.
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21.05.2020 17:31 Відповісти
На передовой днём на грузовике Ну и командование И сами гибнут и бойцов губят
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21.05.2020 17:35 Відповісти
Четверта ранку.
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21.05.2020 18:46 Відповісти
1:5
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21.05.2020 17:44 Відповісти
Неужели командиры уверовали в перемирие и слова Главнокомандующего дополнительную уверенность создали ? Не первый год война и вера в здравомыслие давно улетучилась . Ещё раз пример Израиля в помощь ...
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21.05.2020 18:09 Відповісти
. . . если Буратино не может организовать отпор врагу - нах он нужон ?????
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21.05.2020 18:35 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения, вчера Губанов, сегодня снова, и все на одном участке. Может кто то не довел до всех подразделений схему изменений конфигурации постановки мин?
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21.05.2020 18:39 Відповісти
Губанов (Седой) имел такой опыт, какого нет ни у одного генерала... И знал методу ловушек, как мало кто другой. Гадать - что там произошло - неправильное занятие. У нас нет фактов, мы не там.
Поджоги, вывоз леса, непонятная позиция руководства страны - то, что есть тут и мы можем влиять. Там - разберутся. Надо разбираться тут.
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21.05.2020 22:15 Відповісти
Кто будет разбираться? Может Сивоха или маргионал Зеленский
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22.05.2020 07:24 Відповісти
А версия по контрабасу, раздел сфер влияния?
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22.05.2020 11:07 Відповісти
А шо мины на дороге наши ставят у себя?
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21.05.2020 22:45 Відповісти
у нас зелене лайно, там просто *****. От і результат...
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21.05.2020 19:39 Відповісти
Диверсионніе группы будут найдены. Но... Лучше их в плен не брать...
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21.05.2020 22:08 Відповісти
Оно то так, но обменный фонд нужен!
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22.05.2020 11:07 Відповісти
ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Запеклі (ярие) українофоби та москвофіли вони роблять як наказав х№йло = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии" https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat
20.05.20 11:32https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat
https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyatОприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині - Цензор.НЕТ 2930
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22.05.2020 07:36 Відповісти
Вічн пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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22.05.2020 09:21 Відповісти
ЗЕ, уходи.
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22.05.2020 09:43 Відповісти
 
 