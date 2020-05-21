Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині. ФОТОрепортаж

В інтернеті опублікували фото з місця обстрілу вантажівки Збройних сил на Луганщині, внаслідок якого один воїн загинув, один - зазнав поранення, четверо - бойових травм.

Фотографії у своєму телеграм-каналі оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"У цій понівеченій машині сьогодні на Луганщині загинув наш воїн. Ще п'ятьох поранено. Потужний вибух стався о четвертій ранку. За однією з версій, терористи встановили на шляху машини протитанкову ТМ-62М. Втім, на місці вибуху є воронки й осколки від 120 мм міни. Може, обстріл? Однак, неподалік від цієї підірваної машини вчора загинув на міні командир батальйону "Луганськ-1". І вчора ж ватажок "ЛНР" Пасічник оголосив свій ультиматум Україні. Звісно, на повномасштабний наступ у окупантів зараз немає сил. Але замість цього вони цілком здатні розгорнути проти нас війну диверсійних груп", - пише журналіст.

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Раніше пресцентр ОС повідомив, що 21 травня на Луганщині внаслідок влучання міни 120-го калібру в вантажний автомобіль загинув український воїн. Також один військовослужбовець зазнав поранень і ще четверо - бойових травм.