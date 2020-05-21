Оприлюднено кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажного автомобіля ЗСУ на Луганщині. ФОТОрепортаж
В інтернеті опублікували фото з місця обстрілу вантажівки Збройних сил на Луганщині, внаслідок якого один воїн загинув, один - зазнав поранення, четверо - бойових травм.
Фотографії у своєму телеграм-каналі оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"У цій понівеченій машині сьогодні на Луганщині загинув наш воїн. Ще п'ятьох поранено. Потужний вибух стався о четвертій ранку. За однією з версій, терористи встановили на шляху машини протитанкову ТМ-62М. Втім, на місці вибуху є воронки й осколки від 120 мм міни. Може, обстріл? Однак, неподалік від цієї підірваної машини вчора загинув на міні командир батальйону "Луганськ-1". І вчора ж ватажок "ЛНР" Пасічник оголосив свій ультиматум Україні. Звісно, на повномасштабний наступ у окупантів зараз немає сил. Але замість цього вони цілком здатні розгорнути проти нас війну диверсійних груп", - пише журналіст.
Раніше пресцентр ОС повідомив, що 21 травня на Луганщині внаслідок влучання міни 120-го калібру в вантажний автомобіль загинув український воїн. Також один військовослужбовець зазнав поранень і ще четверо - бойових травм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЛЕЙТМОТИ́В:
панять и прастить ...
Либо все зачищать запрещенкой до безопасных расстояний...к сожалению противопехотные мины уничтожел перед ************ зеленый ублюдок
Если не знаете, что такое армия - молчите и не позорьтесь, не выставляйте себя посмешищем.
Можете еще про летающие танки написать.
Поджоги, вывоз леса, непонятная позиция руководства страны - то, что есть тут и мы можем влиять. Там - разберутся. Надо разбираться тут.
20.05.20 11:32https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat
https://censor.net/news/3196715/zelenskiyi_o_prosto_prekratit_strelyat_esli_po_nam_strelyayut_to_budem_otvechat_no_pervymi_strelyat