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Черновицкие медики начали получать доплаты за апрель, - Степанов

Черновицкие медики начали получать доплаты за апрель, - Степанов

Черновицкие медики, работающие с больными COVID-19 в областной и первой городской больницах, получили доплаты за март и начали получать средства за апрель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Я очень рад, что они получили уже все средства за март, начали уже получать за апрель", - отметил министр.

Он добавил, что медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

По словам Степанова, общение с медиками в двух больницах Черновцов было очень плодотворным, они рассказали в каком оборудовании нуждаются и в какие сроки, а также высказали предложения на случай будущих вызовов.

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Автор: 

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Значит скоро эпидемия в области пойдёт на убыль
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21.05.2020 16:14 Відповісти
Нехай медики з Чернівців і підтвердять чи отримали виплати.
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21.05.2020 16:19 Відповісти
він же сказав що тільки почав ...
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21.05.2020 16:24 Відповісти
здійснив подвиг ...почав виплачувати людям зароблене ...
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21.05.2020 16:23 Відповісти
Ви розберіться, в своєму "дурдомі ", хто з вас чим керує. Бо аваков, про забезпечення черінвецьких медиків, вже повідомив
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21.05.2020 18:26 Відповісти
 
 