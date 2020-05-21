Звільнення медиків і закриття лікарень ми не можемо дозволити, механізми фінансування медицини будуть змінені, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслює неприпустимість закриття лікарень і звільнення медичних працівників, тому відбудеться корегування механізмів фінансування медицини.

Про це він заявив на брифінгу в Чернівцях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Якщо говоримо про ті нібито лікарні, які віртуально повинні були щось більше отримати або вже почали отримувати, ми хочемо врятувати медицину в тому вигляді, в якому вона є, ще недоруйновану. Ми не можемо собі дозволити закриття лікарень і звільнення медпрацівників. Саме тому ми говоримо про коригування механізмів фінансування нашої медицини, того, що було запроваджено з 1 квітня", - заявив Степанов.

Міністр вважає, що ті механізми і розрахунки вартості медичних послуг, які були визначені в тарифах, "зроблені просто з неба", "під ними немає жодного підґрунтя".

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"Тільки у зв’язку з цим ми їх перераховуємо, щоб фінансування з державного бюджету було на рівні 2019 року. Окрім того, у нас фінансування є збільшене в абсолютних цифрах в порівнянні з минулим роком на 5 з копійками мільярдів. Маємо збільшувати пріоритетні тарифи", - наголосив він.

За словами Степанова, "пріоритетами у нас є екстрена медична допомога, щоб зробити її якісною, пріоритетами є (лікування, – ред.) інфаркту, інсульту. Вони (тарифи, – ред.) повинні бути розраховані так, що будь-який лікар повинен згідно з цим тарифом вилікувати людину", - наголосив Степанов.





