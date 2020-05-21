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Новини
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Звільнення медиків і закриття лікарень ми не можемо дозволити, механізми фінансування медицини будуть змінені, - Степанов

Звільнення медиків і закриття лікарень ми не можемо дозволити, механізми фінансування медицини будуть змінені, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслює неприпустимість закриття лікарень і звільнення медичних працівників, тому відбудеться корегування механізмів фінансування медицини.

Про це він заявив на брифінгу в Чернівцях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Якщо говоримо про ті нібито лікарні, які віртуально повинні були щось більше отримати або вже почали отримувати, ми хочемо врятувати медицину в тому вигляді, в якому вона є, ще недоруйновану. Ми не можемо собі дозволити закриття лікарень і звільнення медпрацівників. Саме тому ми говоримо про коригування механізмів фінансування нашої медицини, того, що було запроваджено з 1 квітня", - заявив Степанов.

Міністр вважає, що ті механізми і розрахунки вартості медичних послуг, які були визначені в тарифах, "зроблені просто з неба", "під ними немає жодного підґрунтя".

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"Тільки у зв’язку з цим ми їх перераховуємо, щоб фінансування з державного бюджету було на рівні 2019 року. Окрім того, у нас фінансування є збільшене в абсолютних цифрах в порівнянні з минулим роком на 5 з копійками мільярдів. Маємо збільшувати пріоритетні тарифи", - наголосив він.

За словами Степанова, "пріоритетами у нас є екстрена медична допомога, щоб зробити її якісною, пріоритетами є (лікування, – ред.) інфаркту, інсульту. Вони (тарифи, – ред.) повинні бути розраховані так, що будь-який лікар повинен згідно з цим тарифом вилікувати людину", - наголосив Степанов.


Автор: 

медицина (2115) МОЗ (5390) лікарі (1285) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+1
Це зрада і скасування потужних і рішучих реформ. Поверніть Порошенка і Супрун взад.
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21.05.2020 16:24
+1
Наконец то дошло что Супрун добила медицину.только ей все равно за это ничего не будет.
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21.05.2020 16:45
+1
Звільнення медиків і закриття лікарень ми не можемо дозволити, механізми фінансування медицини будуть змінені, - Степанов - Цензор.НЕТ 4703
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21.05.2020 16:55
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Це зрада і скасування потужних і рішучих реформ. Поверніть Порошенка і Супрун взад.
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21.05.2020 16:24 Відповісти
Звільнення медиків і закриття лікарень ми не можемо дозволити, механізми фінансування медицини будуть змінені, - Степанов - Цензор.НЕТ 4703
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21.05.2020 16:55 Відповісти
- Этот достойный пастырь Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник набожно закатывал глаза и говорил арестантам о необходимости реформы законов о проститутках (с)
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21.05.2020 16:28 Відповісти
Які закриття лікарень, коли це на пряму заборонено Конституцією України!!!

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.
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21.05.2020 16:40 Відповісти
Супрун і вся соросівська пи..добратія просто припинила у держбюджеті на 2020 фінансування інфекц. і психлікарень і взагалі зробила всім 'оторванние годи'..Звільнення медиків і закриття лікарень ми не можемо дозволити, механізми фінансування медицини будуть змінені, - Степанов - Цензор.НЕТ 6495
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21.05.2020 17:01 Відповісти
Супрун у 2020му році? З дуба рухнув, прицуцок!
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21.05.2020 17:04 Відповісти
Зовсім чокнувся.Подивись на календар,хто в нас зараз президент і міністри.
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21.05.2020 19:12 Відповісти
Наконец то дошло что Супрун добила медицину.только ей все равно за это ничего не будет.
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21.05.2020 16:45 Відповісти
А почему опять не упоминается министром больные психическими заболеваниями, как молодые, так и старики, беззащитные и не нужные родственникам и ближним. Кто о них подумает? А как же права человека? Доходит до смешного - проверяющие "права человека" делают замечания о том, что у больных нет "новых трусов", а как же они борются с отсутствием финансирования их пребывания в стационаре и лечении?
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21.05.2020 19:02 Відповісти
Типичная для зе-мразей манипуляция.
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21.05.2020 19:46 Відповісти
 
 