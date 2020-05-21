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Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з гранатометів позицій ОС поблизу Авдіївки, - пресцентр

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з гранатометів позицій ОС поблизу Авдіївки, - пресцентр

Російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Авдіївка, в результаті чого один український військовослужбовець дістав осколкове поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

" Сьогодні, 21 травня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройних формувань Російської Федерації відкрили вогонь з гранатометів різних систем по позиціях Об’єднаних сил неподалік Авдіївки. Внаслідок обстрілу один український захисник дістав осколкове поранення", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що військовослужбовцю надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу.

У відповідь на дії російських найманців українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з гранатометів позицій ОС поблизу Авдіївки, - пресцентр 01

Автор: 

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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з гранатометів позицій ОС поблизу Авдіївки, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6443
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21.05.2020 17:57 Відповісти
Одужання нашому вояку. Бережи вас Господь, рідненькі
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21.05.2020 18:27 Відповісти
 
 