Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з гранатометів позицій ОС поблизу Авдіївки, - пресцентр

Російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України в районі населеного пункту Авдіївка, в результаті чого один український військовослужбовець дістав осколкове поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

" Сьогодні, 21 травня, вкотре проігнорувавши мирні домовленості, збройних формувань Російської Федерації відкрили вогонь з гранатометів різних систем по позиціях Об’єднаних сил неподалік Авдіївки. Внаслідок обстрілу один український захисник дістав осколкове поранення", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що військовослужбовцю надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу.

У відповідь на дії російських найманців українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.