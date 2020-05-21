Українського політв'язня Дудку, утримуваного РФ, перевели з медчастини в колонію попри його нестабільний стан, - Денісова

Незаконно утримуваного Росією українського політв'язня Володимира Дудку знову перевели до виправної колонії з медичної частини, незважаючи на його нестабільний стан здоров'я. З квітня український політв'язень перебуває в критичному стані.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

За словами Денісової, український політв'язень продовжує скаржитися на сильні головні болі, підвищений тиск, біль в шлунку і висип по всьому тілу. При цьому в колонії відсутні будь-які препарати для його лікування.

"Володимир Дудка перебуває в групі ризику щодо захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, а відтак його переведення до бараків наражає на небезпеку життя громадянина України", - підкреслила омбудсмен.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Денісова зустрілася з родичами українських політв'язнів Кремля, які мітингували під ОП: "Вони мають бути почуті!". ФОТО

Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням вжити заходів для повідомлення Дудці і його родичам встановленого діагнозу, а також сприяти належному медико-санітарному забезпеченню політв'язня.

"Також вимагаю надати якісну лікарську допомогу українському політв'язню, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федеральним законом РФ", - додала вона.

Нагадаємо, на початку квітня український омбудсмен повідомила, що український політв'язень Дудка перебуває в критичному стані. Дудка скаржився на підвищений артеріальний тиск, що може привести до інсульту або гіпертонічного кризу.

Також дивіться: Родичі українських політв'язнів Кремля пікетували ОП: "Пане президенте, поговоріть з нами". ВІДЕО+ФОТОрепортаж



