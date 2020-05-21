ВВП впаде на 4,8%, є питання щодо курсу та інфляції, - міністр економіки Петрашко

Прогноз щодо падіння ВВП в 2020 році залишається колишнім, 4,8%. З приводу прогнозу курсу гривні та інфляції у мінекономіки є розбіжності з Національним банком України.

Про це повідомив журналістам у Києві міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дотепер ми не оновлюємо макропрогнозу. Наразі ми вважаємо, що наші розрахунки мають право збутися. Найголовніше - обсяг ВВП і зайнятість. Загалом поки що ми бачимо, що щодо ВВП рухаємося в нашому фарватері", - сказав він журналістам у Києві в четвер.

Петрашко нагадав про наявну практику уточнення макропрогнозу двічі на рік: оскільки будь-яка його зміна тягне за собою бюджетні зміни, то часті уточнення макропрогнозу недоцільні.

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"Поки що ми не вважаємо, що макропрогноз буде іншим. Так, ми думаємо, що будуть деякі нюанси - розбіжність щодо інфляції та курсу гривні. І це не дрібні, а важливі теми, які ми моніторимо", - зазначив міністр.

Він пояснив, що курс гривні останнім часом помітно зміцнився і наразі перебуває досить далеко від визначеного в держбюджеті орієнтира - 26,7 грн/$1 проти 29,5 грн/$1.

Щодо інфляції Петрашко ще раз наголосив, що визначені в урядовому прогнозі 11,6%, на його думку, не становлять загрози макроекономічній стабільності, проте дають змогу розраховувати на більш швидке відновлення економіки. За його словами, Нацбанк своєю невиправдано жорсткою монетарною політикою на шкоду економіці обмежує інфляцію і прогнозує її за підсумками року на рівні 6%.

Глава Мінекономіки зазначив: якщо буде очевидна помилка з прогнозом інфляції або курсу, то необхідно буде вживати компенсаторних заходів для бюджету.