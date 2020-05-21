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Новини
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ВВП впаде на 4,8%, є питання щодо курсу та інфляції, - міністр економіки Петрашко

ВВП впаде на 4,8%, є питання щодо курсу та інфляції, - міністр економіки Петрашко

Прогноз щодо падіння ВВП в 2020 році залишається колишнім, 4,8%. З приводу прогнозу курсу гривні та інфляції у мінекономіки є розбіжності з Національним банком України.

Про це повідомив журналістам у Києві міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дотепер ми не оновлюємо макропрогнозу. Наразі ми вважаємо, що наші розрахунки мають право збутися. Найголовніше - обсяг ВВП і зайнятість. Загалом поки що ми бачимо, що щодо ВВП рухаємося в нашому фарватері", - сказав він журналістам у Києві в четвер.

Петрашко нагадав про наявну практику уточнення макропрогнозу двічі на рік: оскільки будь-яка його зміна тягне за собою бюджетні зміни, то часті уточнення макропрогнозу недоцільні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко

"Поки що ми не вважаємо, що макропрогноз буде іншим. Так, ми думаємо, що будуть деякі нюанси - розбіжність щодо інфляції та курсу гривні. І це не дрібні, а важливі теми, які ми моніторимо", - зазначив міністр.

Він пояснив, що курс гривні останнім часом помітно зміцнився і наразі перебуває досить далеко від визначеного в держбюджеті орієнтира - 26,7 грн/$1 проти 29,5 грн/$1.

Щодо інфляції Петрашко ще раз наголосив, що визначені в урядовому прогнозі 11,6%, на його думку, не становлять загрози макроекономічній стабільності, проте дають змогу розраховувати на більш швидке відновлення економіки. За його словами, Нацбанк своєю невиправдано жорсткою монетарною політикою на шкоду економіці обмежує інфляцію і прогнозує її за підсумками року на рівні 6%.

Глава Мінекономіки зазначив: якщо буде очевидна помилка з прогнозом інфляції або курсу, то необхідно буде вживати компенсаторних заходів для бюджету.

Автор: 

ВВП (1350) гривня (1718) Петрашко Ігор (170) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
То ли министр врет как обычно бреше вся эта шобла с сцыкуном во главе.
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21.05.2020 17:10
+11
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 7974
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21.05.2020 17:16
+10
По інерції ви сунетесь, носом землю риючи.
І не вірус в цьому винен, а зелена шантрапа з 95-го кварталу!
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21.05.2020 17:08
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Из этой мутной речи понятно , что надо готовиться к худшему . А когда начнут пускать "кормильцев" за пенсией ....
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21.05.2020 17:07 Відповісти
так эра бедности закончилась.. клоун принес эру нищеты и безнадеги для зебилов.теперь зебилы будут ржать - когда увидят очередной видосик вислюк о том что "это всё Порох виноват!"

ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 1276
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21.05.2020 17:14 Відповісти
Пенсионный фонд недосчитался 20% запланированных поступлений
Поступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%
В общем, зебилы думают отменять пенсии.. та и зачем они, эра бедности - всёё))
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21.05.2020 17:16 Відповісти
Тем кто голосовал за Бубочку, может в самом деле не нужны ?
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21.05.2020 17:18 Відповісти
Ех, Пети и Южаниной нету. Они етот вопрос вмиг решили бы за счет *евробляхеров*. А если не хватит то цену за свет и газ еще в 10 раз подымут.
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21.05.2020 17:22 Відповісти
теперь тебе, зебил, твой любимый вислюк оманский "налоговый террор" подарил, подписав соответствующий закон
так что жди роста цен на коммуналку и доходы..
а ты что думал - за "по-ржать" - платить не придется?
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21.05.2020 21:24 Відповісти
Ты в какой стране живешь, и не готов к худшему? Или ты из тех что живут одним днем
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21.05.2020 17:21 Відповісти
На ощадовские карточки "кормильцам" пенсии исправно переводятся. Каждый месяц из бюджета деньги уходят. Какая разница когда их снимут с карты, если для бюджета их уже нет?
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21.05.2020 17:25 Відповісти
По інерції ви сунетесь, носом землю риючи.
І не вірус в цьому винен, а зелена шантрапа з 95-го кварталу!
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21.05.2020 17:08 Відповісти
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 7974
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21.05.2020 17:16 Відповісти
В Бундесе прогнозируют падение на 7-8%. ...то ли в Германии экономика слабая, то ли в Украине мощная?
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21.05.2020 17:09 Відповісти
То ли министр врет как обычно бреше вся эта шобла с сцыкуном во главе.
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21.05.2020 17:10 Відповісти
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 5215
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21.05.2020 17:14 Відповісти
Слева - лохторат Зели; справа - ЗаЖоПник.
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21.05.2020 17:17 Відповісти
По оценка МВФ падение ВВП в Украине будет больше 7,7%
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21.05.2020 17:17 Відповісти
Аби щоки Зе не впали.
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21.05.2020 17:13 Відповісти
На жаль ВВП впаде відсотків на 20-30..😒
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21.05.2020 17:15 Відповісти
Шош такое; при "барыге" Порохе было 4% роста,а при народном любимце Бубочке - падение на ту же цыфру (или даже больше; реально будет где-то 10%-20%)>
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21.05.2020 17:16 Відповісти
Возьми рошенку с полки, хорошо лизнул
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21.05.2020 17:18 Відповісти
Бедные кацапы, как им тяжело терпеть, зная, что рошенки одни из лучших конфет, и быть вынужденным слушаться товарища майора.
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21.05.2020 23:52 Відповісти
И ты возьми с полки шоколадку рошен
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22.05.2020 08:48 Відповісти
"Ріст" ВВП при баризі видно лише тоді, коли закрити очі на обвал 2014-2015, а у порівнянні з 2013 роком ВВП упав приблизно на 30%.
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 3728
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21.05.2020 17:20 Відповісти
Te 30% - это железяки для российского ВПК. Ни о чём вообще.
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21.05.2020 17:22 Відповісти
Если сейчас повторится 2014 год, то тебе не придется считать процентное падение ВВП, его будут считать в другой стране.
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21.05.2020 17:25 Відповісти
Ты ЗЕдротом родился или брал уроки? 145-156-197-238-298-355. Где тут обвал быдло???
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21.05.2020 17:28 Відповісти
А всі зебіли настільки альтернативно одарені?
Інаугурація Порошенка була 7.06.2014. прямо в середині зони падіння.і вже через пів року це падіння було зупинено й через рік пішов ріст.
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21.05.2020 19:07 Відповісти
У кого при Берыге росло? У Ахметова, Косюка и Фирташа?
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21.05.2020 17:23 Відповісти
ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 6842
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21.05.2020 17:30 Відповісти
Да, росло, тупень. Это общеизвесній факт.
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21.05.2020 17:53 Відповісти
Где деньги Зин? Зебєня на карман барижить?
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22.05.2020 07:53 Відповісти
ВВП упадет на 10-12%, курс и инфляция зависят от того, когда Вы выключите печатный станок.
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21.05.2020 17:20 Відповісти
Включает станок НБУ - последний рубеж в стране не взятый ЗЕ командой. А так бы уже давно.
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21.05.2020 17:31 Відповісти
Вам наверное известно, что Смолий был категорически против, но его ЗЕкоманда "пресанула".
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21.05.2020 17:40 Відповісти
Где деньги Зин? Бюджет порожній!
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22.05.2020 07:54 Відповісти
Пойдут по греческому ( яныка) пути.
Наберут долгов под.завязку. А потом хоть трава не расти.
Зато курс будет стабильный и сами будут в шоколаде и делать никуя не надо)
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21.05.2020 17:27 Відповісти
ну это при условии, что им в долг дадут
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21.05.2020 19:18 Відповісти
ВВП впаде на 4,8%, є питання щодо курсу та інфляції, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 9447
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21.05.2020 17:40 Відповісти
как минимум на 10 %
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21.05.2020 17:52 Відповісти
Ну статистов во власти как обычно дох-ра. Хотелось бы послушать тех, кто собирается что-то предпринимать по поводу всей этой натворенной х-рни.
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21.05.2020 19:13 Відповісти
Тобто, навіть послухати нікого...
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22.05.2020 07:55 Відповісти
ВВП впаде на 4,8%, є питання щодо курсу та інфляції, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 3829
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01.06.2020 13:06 Відповісти
 
 