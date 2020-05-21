ВВП впаде на 4,8%, є питання щодо курсу та інфляції, - міністр економіки Петрашко
Прогноз щодо падіння ВВП в 2020 році залишається колишнім, 4,8%. З приводу прогнозу курсу гривні та інфляції у мінекономіки є розбіжності з Національним банком України.
Про це повідомив журналістам у Києві міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Дотепер ми не оновлюємо макропрогнозу. Наразі ми вважаємо, що наші розрахунки мають право збутися. Найголовніше - обсяг ВВП і зайнятість. Загалом поки що ми бачимо, що щодо ВВП рухаємося в нашому фарватері", - сказав він журналістам у Києві в четвер.
Петрашко нагадав про наявну практику уточнення макропрогнозу двічі на рік: оскільки будь-яка його зміна тягне за собою бюджетні зміни, то часті уточнення макропрогнозу недоцільні.
"Поки що ми не вважаємо, що макропрогноз буде іншим. Так, ми думаємо, що будуть деякі нюанси - розбіжність щодо інфляції та курсу гривні. І це не дрібні, а важливі теми, які ми моніторимо", - зазначив міністр.
Він пояснив, що курс гривні останнім часом помітно зміцнився і наразі перебуває досить далеко від визначеного в держбюджеті орієнтира - 26,7 грн/$1 проти 29,5 грн/$1.
Щодо інфляції Петрашко ще раз наголосив, що визначені в урядовому прогнозі 11,6%, на його думку, не становлять загрози макроекономічній стабільності, проте дають змогу розраховувати на більш швидке відновлення економіки. За його словами, Нацбанк своєю невиправдано жорсткою монетарною політикою на шкоду економіці обмежує інфляцію і прогнозує її за підсумками року на рівні 6%.
Глава Мінекономіки зазначив: якщо буде очевидна помилка з прогнозом інфляції або курсу, то необхідно буде вживати компенсаторних заходів для бюджету.
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Поступления Пенсионного фонда от единого социального взноса с начала года составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше плана, при этом в мае отставание от плана достигло 20%
В общем, зебилы думают отменять пенсии.. та и зачем они, эра бедности - всёё))
так что жди роста цен на коммуналку и доходы..
а ты что думал - за "по-ржать" - платить не придется?
І не вірус в цьому винен, а зелена шантрапа з 95-го кварталу!
Інаугурація Порошенка була 7.06.2014. прямо в середині зони падіння.і вже через пів року це падіння було зупинено й через рік пішов ріст.
Наберут долгов под.завязку. А потом хоть трава не расти.
Зато курс будет стабильный и сами будут в шоколаде и делать никуя не надо)