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Начальниця столичного відділення держбанку вкрала з рахунків клієнтів понад 1 млн грн

Начальниця столичного відділення держбанку вкрала з рахунків клієнтів понад 1 млн грн

Прокуратура Києва повідомила начальниці центрального відділення державного банку про підозру в заволодінні коштами 19 клієнтів у сумі понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювана, а також інші співробітники відділення, використовуючи чужий логін і пароль, отримали доступ до автоматизованої банківської системи і без відома клієнтів банку міняли інформацію, яка обробляється в системі.

В результаті зловмисники створювали офіційні банківські документи і проводили фіктивні операції зі зняття готівки з карткових рахунків клієнтів банку.

Після цього гроші передавали начальниці відділення, яка розпоряджалася ними на свій розсуд.

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Її дії правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). В рамках слідства буде надана правова оцінка діям інших співробітників банку, які були залучені в розкрадання коштів.

Зараз також перевіряється інформація про можливе заволодінні начальницею відділення банку ще 9 млн гривень коштів клієнтів.

Про який саме банк йдеться, правоохоронці не уточнюють.

Автор: 

банки (7710) шахрайство (1073) прокуратура (3667)


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Грузите апельсины бочками, - Командор
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21.05.2020 17:07 Відповісти
Пожурить, панять, простить.
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21.05.2020 17:10 Відповісти
Это "школа" Привата.
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21.05.2020 17:18 Відповісти
знаю одну с Ощада...
правда, та уже 5 лет как сидит..
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21.05.2020 17:31 Відповісти
выйдет - свой банк откроет ?
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21.05.2020 17:58 Відповісти
Ощад.
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21.05.2020 19:27 Відповісти
Вот умничка, це"к1нець епохи б1дност1"😁😁😁
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21.05.2020 19:33 Відповісти
это "приватбанк"?
он сейчас государственный и в нем много клиентов, с которыми можно так делать малозаметно
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21.05.2020 19:50 Відповісти
 
 