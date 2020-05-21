Начальниця столичного відділення держбанку вкрала з рахунків клієнтів понад 1 млн грн
Прокуратура Києва повідомила начальниці центрального відділення державного банку про підозру в заволодінні коштами 19 клієнтів у сумі понад 1 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підозрювана, а також інші співробітники відділення, використовуючи чужий логін і пароль, отримали доступ до автоматизованої банківської системи і без відома клієнтів банку міняли інформацію, яка обробляється в системі.
В результаті зловмисники створювали офіційні банківські документи і проводили фіктивні операції зі зняття готівки з карткових рахунків клієнтів банку.
Після цього гроші передавали начальниці відділення, яка розпоряджалася ними на свій розсуд.
Її дії правоохоронці кваліфікували за ч. 3 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). В рамках слідства буде надана правова оцінка діям інших співробітників банку, які були залучені в розкрадання коштів.
Зараз також перевіряється інформація про можливе заволодінні начальницею відділення банку ще 9 млн гривень коштів клієнтів.
Про який саме банк йдеться, правоохоронці не уточнюють.
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правда, та уже 5 лет как сидит..
он сейчас государственный и в нем много клиентов, с которыми можно так делать малозаметно