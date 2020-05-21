"Укрзалізниця" встановить нові ескалатори у вестибюлі залізничного вокзалу в Києві за 10 млн грн

АТ "Укрзалізниця" планує найближчим часом підписати договір лізингу на поставку та встановлення ескалаторів вітчизняного виробництва для вестибюля Центрального залізничного вокзалу Києва за 10 млн грн.

Про це заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Багато років ми чуємо нарікання на постійний вихід з ладу ескалатора на столичному вокзалі, але прийшов час покласти цьому край. Ми мали довгий процес пошуку найкращого варіанту вирішення пріоритетного для нас питання – забезпечення максимальної доступності приміщень вокзалу для пасажирів, але рішення знайдене й незабаром буде втілене", - наголосив він.

Він зазначив, що при відборі спеціальна лізингова комісія Укрзалізниці керувалася низкою критеріїв. Серед них ціна, обслуговування, дизайн та енергоефективність.

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Зазначається, що найкращий проєкт та найвигідніші умови запропонував вітчизняний виробник — Крюківський вагонобудівний завод.

"Наразі на вокзалі функціонують ескалатори, розраховані для торгових центрів. На вокзалі обіг людей значно більший, тому КВСЗ будуть облаштовані так звані "тяжкі" ескалатори. Вони значно більш зносостійкі та можуть витримувати великі навантаження. Вартість складе близько 10 млн грн", - зазначають в УЗ.