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Новини
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"Укрзалізниця" встановить нові ескалатори у вестибюлі залізничного вокзалу в Києві за 10 млн грн

АТ "Укрзалізниця" планує найближчим часом підписати договір лізингу на поставку та встановлення ескалаторів вітчизняного виробництва для вестибюля Центрального залізничного вокзалу Києва за 10 млн грн.

Про це заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Багато років ми чуємо нарікання на постійний вихід з ладу ескалатора на столичному вокзалі, але прийшов час покласти цьому край. Ми мали довгий процес пошуку найкращого варіанту вирішення пріоритетного для нас питання – забезпечення максимальної доступності приміщень вокзалу для пасажирів, але рішення знайдене й незабаром буде втілене", - наголосив він.

Він зазначив, що при відборі спеціальна лізингова комісія Укрзалізниці керувалася низкою критеріїв. Серед них ціна, обслуговування, дизайн та енергоефективність.

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Зазначається, що найкращий проєкт та найвигідніші умови запропонував вітчизняний виробник — Крюківський вагонобудівний завод.

"Наразі на вокзалі функціонують ескалатори, розраховані для торгових центрів. На вокзалі обіг людей значно більший, тому КВСЗ будуть облаштовані так звані "тяжкі" ескалатори. Вони значно більш зносостійкі та можуть витримувати великі навантаження. Вартість складе близько 10 млн грн", - зазначають в УЗ.

Автор: 

вокзал (288) Київ (19419) Укрзалізниця (6827)


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Топ коментарі
+1
Не так. Установили эскалаторы за 5 лямов, но ещё 5 лямов списали.
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21.05.2020 17:18
+1
А полки в вагонах уже не падают?
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21.05.2020 17:20
+1
- Кто больше удовлетворен: мужчина, у которого шестеро детей или тот у кого шесть миллионов долларов?
- Тот, у которого шестеро детей!
- Почему?
- У которого шесть миллионов - хочет еще!
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21.05.2020 17:22
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21.05.2020 17:11 Відповісти
Ну да, во время карантина, когда никого не было - ничего не устанавливали.
А когда поезда запускают, период отпусков начался - надо срочно эскалатор установить.
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21.05.2020 17:36 Відповісти
Чим би дитя не тішилось...
А гадюшник в районе пригородного вокзала слабо разгрести?
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21.05.2020 17:14 Відповісти
Не так. Установили эскалаторы за 5 лямов, но ещё 5 лямов списали.
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21.05.2020 17:18 Відповісти
А полки в вагонах уже не падают?
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21.05.2020 17:20 Відповісти
- Кто больше удовлетворен: мужчина, у которого шестеро детей или тот у кого шесть миллионов долларов?
- Тот, у которого шестеро детей!
- Почему?
- У которого шесть миллионов - хочет еще!
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21.05.2020 17:22 Відповісти
За чей счет праздник? Это предпродажная подготовка вокзала?
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21.05.2020 17:23 Відповісти
А старый что во время карантина нагрузки не выдержал?
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21.05.2020 18:57 Відповісти
Я думаю что цену на проезд на эскалаторе не поднимут)))
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21.05.2020 19:40 Відповісти
 
 