У пенітенціарних установах України було виявлено 20 випадків COVID-19, 5 осіб вже одужали
Серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби за добу виявлено один новий випадок захворювання на COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.
Станом на 21 травня в цілому методом ПЛР протестовані в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах України 501 особа, з них коронавірусна хвороба виявлена у 20 осіб.
Захворіли двоє медичних працівників Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби, двоє ув'язнених, один засуджений і 15 співробітників ДКВС.
5 осіб вже одужали, летальних випадків немає.
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