У пенітенціарних установах України було виявлено 20 випадків COVID-19, 5 осіб вже одужали

Серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби за добу виявлено один новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Станом на 21 травня в цілому методом ПЛР протестовані в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах України 501 особа, з них коронавірусна хвороба виявлена ​​у 20 осіб.

Захворіли двоє медичних працівників Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби, двоє ув'язнених, один засуджений і 15 співробітників ДКВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий спалах COVID-19 на Рівненщині: у будинку-інтернаті для людей похилого віку зафіксовано 12 випадків захворювання

5 осіб вже одужали, летальних випадків немає.