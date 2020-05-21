УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4738 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
562 2

У пенітенціарних установах України було виявлено 20 випадків COVID-19, 5 осіб вже одужали

У пенітенціарних установах України було виявлено 20 випадків COVID-19, 5 осіб вже одужали

Серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби за добу виявлено один новий випадок захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Станом на 21 травня в цілому методом ПЛР протестовані в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах України 501 особа, з них коронавірусна хвороба виявлена ​​у 20 осіб.

Захворіли двоє медичних працівників Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби, двоє ув'язнених, один засуджений і 15 співробітників ДКВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий спалах COVID-19 на Рівненщині: у будинку-інтернаті для людей похилого віку зафіксовано 12 випадків захворювання

5 осіб вже одужали, летальних випадків немає.

У пенітенціарних установах України було виявлено 20 випадків COVID-19, 5 осіб вже одужали 01

Автор: 

карантин (18172) в’язниця (440) пенітенціарна служба (121) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...
Глава Чечни Рамзан Кадыров самолётом доставлен в одну из больниц Москвы. У президента республики подозревают коронавирус, сообщает Telegram-канал Baza.
показати весь коментар
21.05.2020 17:13 Відповісти
На фото-МIНIСТР ЮСТИЦII

В пенитенциарных учреждениях Украины было выявлено 20 случаев COVID-19, 5 человек уже выздоровели - Цензор.НЕТ 9891
показати весь коментар
21.05.2020 17:16 Відповісти
 
 