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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв

Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) в інтерв'ю Дмитру Гордону зізнався в тому, в чому проти нього висунуто звинувачення в рамках справи про катастрофу малазійського "Боїнга" МН17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році.

Про це журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для розслідування МН17 дуже важливо, що він (Стрєлков. - Ред.) не заперечував автентичності перехоплень (переговорів. - Ред.), у яких брав участь. Практично він у відкритому ефірі зізнався: так, за кілька тижнів до самого збивання він просив у Кремля через т.зв. главу Криму, щоб йому доставили ППО разом із екіпажем", - сказав Грозєв.

"Тобто, він реально зізнався в тому, в чому його конкретно в Голландії звинувачують. А звинувачують його не в тому, що він натиснув на кнопку, а в тому, що він замовив і створив умови для збивання. І це вперше відкритим текстом було сказано", - додав представник Bellingcat.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю Гіркіна і Поклонської не може бути використано в суді як доказ, для цього не дотримано жодної вимоги закону, - юристка Маляр

Розслідувач вважає, що інформація, яку Гіркін озвучив в інтерв'ю, може бути використана в судовому процесі проти терориста. Він підкреслив, що частина заяв, що стосуються підтримки бойовиків російською стороною, в цьому інтерв'ю прозвучала публічно вперше і буде дуже корисною для слідства.

"У цих розмовах ... достатньо матеріалів, які можуть виявитися дуже корисними в суді. Я не знайомий з підготовкою, не знаю, як були зроблені приготування до цієї розмови. Але для мене як розслідувача і юриста очевидно: частина питань була підготовлена ​​саме з метою, щоб Гіркін упіймався на певних речах. Це були добре сплановані не тільки журналістські запитання", - сказав Грозєв.

Читайте також: Арахамія про інтерв'ю Гордона з Гіркіним і Поклонською: "Якщо це фіксація доказів, то в цьому є сенс"

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ: Інтерв'ю з Гіркіним - ініціатива самого Дмитра Гордона

Автор: 

Гордон Дмитро (115) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Bellingcat (128) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+27
Жесть . Устал от цирка . Буду за "жадного" Петю голосовать .
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21.05.2020 17:19
+13
І що? Він «признався» на допиті в слідчого? По інтерв'ю можна тільки ініціювати слідчі дії. Справа в моралі і журналістській етиці.
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21.05.2020 17:23
+12
Все это было известно и так. Гиркин годами не вылезал с расейских говноканалов и плел про все это. Зачем Гордону сейчас, резко понадобилось вывалить все это дерьмо в Украинское информ пространство? Вот в чем вопрос.
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21.05.2020 17:29
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Жесть . Устал от цирка . Буду за "жадного" Петю голосовать .
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21.05.2020 17:19 Відповісти
Правильно!
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21.05.2020 17:30 Відповісти
А чего не за Витю? Тот тоже умел семью обеспечивать за гос счет.
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21.05.2020 21:59 Відповісти
І що? Він «признався» на допиті в слідчого? По інтерв'ю можна тільки ініціювати слідчі дії. Справа в моралі і журналістській етиці.
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21.05.2020 17:23 Відповісти
Важко повірити, що Гордон "готував" питання, щоб вивести цих пацюків на чисту воду. Моя версія наступна - два дибіла просто мололи язиком і через дибільність вибовтали, чого не варто було.
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21.05.2020 17:24 Відповісти
Заказал не гиркин. У гиркина нет своего бука, чтобы что-то заказывать и организовывать. Гиркин исполнитель указаний, даваемых ему кремлем
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21.05.2020 17:26 Відповісти
Вот и весь ваш уровень знаний))) Что, даже не доверили роль мелкого "бугра"?))) Свое не заказывают))) Свое используют по мере необходимости) А заказывают то, чего нет у тебя самого, но вышестоящее начальство может тебе предоставить... Это везде так, не только в армии)))
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21.05.2020 18:11 Відповісти
Молодец Гордон, всё правильно сделал.
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21.05.2020 17:26 Відповісти
Гиркин признался в интервью Гордону в том, в чем его обвиняют по делу МН17, - представитель Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 1690
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21.05.2020 17:30 Відповісти
о, твоё селфи.
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21.05.2020 17:37 Відповісти
Откуда дебилам знать, что такое правильно?
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21.05.2020 19:59 Відповісти
вот именно. поэтому я тебя и просвещаю, что правильно.
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21.05.2020 20:20 Відповісти
Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв - Цензор.НЕТ 7076
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21.05.2020 22:31 Відповісти
Знайшлася флешка, дивно шо не в рошенці.

Гиркин признался в интервью Гордону в том, в чем его обвиняют по делу МН17, - представитель Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 1506
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21.05.2020 17:27 Відповісти
а ковбаса схожа на Московську*
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21.05.2020 17:45 Відповісти
Не знаю, из кого вы делаете московскую колбасу, но у Хунты она получается совсем другая!
Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв - Цензор.НЕТ 4499
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21.05.2020 22:02 Відповісти
,це ковбаса БАНДЕРИВСЬКА, москалив вид нейи нудить.
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21.05.2020 22:48 Відповісти
Не знаю как москалей, а меня от одного названия нудить!
Российского сыру и московской колбасы не должно быть в Украине, как по мне.
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21.05.2020 23:33 Відповісти
а водки Столічная* вже давно нема, зате є гостра гірчиця
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22.05.2020 12:47 Відповісти
так гордон того , агент 0007 или кодовое имя "парик"
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21.05.2020 17:28 Відповісти
Все это было известно и так. Гиркин годами не вылезал с расейских говноканалов и плел про все это. Зачем Гордону сейчас, резко понадобилось вывалить все это дерьмо в Украинское информ пространство? Вот в чем вопрос.
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21.05.2020 17:29 Відповісти
Х.уйло приказало. Г.ндон выполнит задание хозяина.
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21.05.2020 17:32 Відповісти
Щоб показати терориста з "чєловєчєскім ліцом". Зеко-манді це потрібно для приєднання України до ОРДЛО
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21.05.2020 17:43 Відповісти
Вже писали про досвід молдован:" ми навіть не помітили, як почали з ним розмовляти". Один сценарій і виконувачі ті самі - лігалізувати невизнані новоутворення. Там від москалів зараз придністровський гандон на ім'я казак
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21.05.2020 17:49 Відповісти
А дойдет до дела, скажет - а я был пьяный и мог признаться в чем угодно.
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21.05.2020 17:31 Відповісти
Гиркин признался в интервью Гордону в том, в чем его обвиняют по делу МН17, - представитель Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 9768
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21.05.2020 17:31 Відповісти
В интервью все обычно врут. Это не показания под присягой.
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21.05.2020 17:31 Відповісти
А под присягой не врут? Уж президенты так точно.
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21.05.2020 18:20 Відповісти
Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв - Цензор.НЕТ 8423
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21.05.2020 17:33 Відповісти
Когда уже журналисты разглядят - что влили в уши малороссов Гордон с Гиркиным?...
Они привыкли самые эффектные факты подавать, прикрывая ими, что на фоне почти 300 пассажиров и экипажа уничтожается многомиллионная Украина именно такими интервью...
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21.05.2020 17:35 Відповісти
В том же интервью была озвучена версия- а не говоришь ли ты всё это Гиркин, чтобы взять всю вину и осуждение в суде на себя, тем самым отмазав Путина? По моему, всё так и есть, отмазывает Путина вовсю и прекрасно знает, что его даже не выдадут в случае осуждения. Потом, через пару лет после суда, чего-то "вдруг" утонет по пьяни..
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21.05.2020 17:38 Відповісти
Ще один пробує "відмазати" Гондона.
"...может быть использована в судебном процессе против террориста..."
А может быть не использована.
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21.05.2020 17:39 Відповісти
нехай сядуть разом... пограють у шахмати... дізнаються більше один про одного... а потім в Гаагу
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21.05.2020 17:39 Відповісти
Вічно до українського берега як не Бузина то Гондон припливе!
Правда Бузину патріоти-герої заспокоїли, молодці!!!!
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21.05.2020 17:39 Відповісти
Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв - Цензор.НЕТ 907
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21.05.2020 17:42 Відповісти
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21.05.2020 17:45 Відповісти
Мо чуваку пошукати відео де кургінян у донецьку каже, що "ви просили пво - й воно, бук, буде". Цього експерд щє не бачив?
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21.05.2020 17:51 Відповісти
Теперь экземпляры подобные Гиркину и Поклонской вряд ли будут соглашаться на интервью Гордону. Поэтому Дима рискует снова опуститься до интервью-сплетен о богемных персонах и гламурных тусовках.
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21.05.2020 19:14 Відповісти
То что он сказал Горндону, он уже договорил в тысячах интервью. Хотя без флешки гондона с номером в Хааге они не действительны были. А по сути, он три часа объяснял гондону, что воюют только ополченцы.
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21.05.2020 21:13 Відповісти
Все це пи-діж, щоб вигородити гондона
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21.05.2020 21:16 Відповісти
Те раньше он никогда в этом не признавался? Вы точно другие его видо смотрели?
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21.05.2020 22:49 Відповісти
О гондоне, петуШарии, полезных идиотах и просто консервах... Или о медленной оккупации Украины и превращении ее в малорашку.

Дмитрий Ильич в своей нескрываемой тяге к элите метрополии очень любит вывешивать фоточки с каким-нибудь Кобзоном и всячески показывать, как он вхож в круги - не знаю, Жванецкого, там - но поверьте мне, на рассее такого человека просто не существовало. О нем не знал вообще никто. Во всяком случае, три года назад, когда я оттуда уехал, фамилий "Гордон" или "Алеся Бацман" на рассее не было.
Они не были малоизвестны - их просто не было. Это были исключительно местные селебритис. О существовании которых я узнал только после переезда в Киев. А я все ж таки человек, имеющий какое-никакое отношение к журналистике и находящийся более-менее в теме.
О том, что есть какой-то "Бульвар Гордона", какая-то пирамидка Ю-Шинсе, какой-то кабаре-дуэт интервьюеров - несмотря на все старания дуэта за границей Украины их не существовало. Полностью.
Но проходит пару лет. И этот самобытный коллектив все-таки замечают в Большом Останкино.
И Дмитрий Ильич начинает мелькать где-то там в передачах Скабеевой.
Что именно он говорит - совершенно не важно. Пожалуйста, пожалуйста, на росс-тв ты можешь говорить, что путин не прав и рассея оккупировала Крым, это не имеет значения, палку лишь не перегибай. Главное, чтобы время от времени, поначалу совсем-совсем нечасто, ты предпринимал некие действия или говорил некие слова - либо по собственной интуиции, либо по нашим намекам - которые будут полезны НАМ.
Важен сам факт договороспособного присутствия.
Больше ничего.
Этап мелькания на подмостках барского театра он проходит довольно быстро, после чего на договороспособность этого метрдотеля, наконец, обращают настоящее внимание, и открывают следующую дверку на следующую ступеньку с новыми полками вкусных конфеток.
Вы же понимаете, что там никто никому не платит? Нет такого - вот тебе двадцать тысяч, сделай интервью с Паниным, а вот тебе сто тысяч - сделай интервью с Поклонской. О деньгах там вообще речи не идет. Это даже как-то неприлично.
Там платят другим.
Возможностями.
Возможностями входа в новые круги. Возможностями получения новой аудитории. Возможностями выхода на новый уровень. Получения новых контрактов. Доступа к покупке новых бизнесов.
Эти возможности надо угадывать. Карабканье к информационным вершинам метрополии - это такой квест. Где надо отгадывать, какую кнопку нажимать. И если ты нажимаешь правильную кнопку - тебе открывается следующий уровень.
И, в конце концов, ты можешь купить крабовый бизнес, например.
Дмитрий Ильич нажимал правильные кнопки, и следующий уровень ему открылся в интервью с Дудем. Нет-нет, не он брал интервью у Дудя. Дудь брал интервью у него.
Оставим в стороне сейчас сам взлет спортивного журналиста до иконы журналистики на интервью уровня «Иван Дорн сказал каку» - ок, пусть будет даже так.
Но когда икона, божество новой российской журналистики с невероятными миллионами просмотров в одно прекрасное утро встает и говорит: «Так, срочно, мотоциклеты с колясками, два билета в Вену на сегодняшний рейс - я лечу делать интервью с главным редактором журнала «Бульвар Гордона», самого продаваемого СМИ на Позняках!» - ох, *****, ну вы мне-то только сказки не рассказывайте…
Когда я вижу эту сценку - я очень сильно смеюсь.
Нет, ну, правда. Это безумно смешно.
Не менее смешно, как количество просмотров. У «Литл Биг» с песней, с которой она хотела выступать на Евровидение, было на канале Урганта что-то там в районе тридцати миллионов просмотров, а у интервью с главредом «Бульвар Гордона» - пятнадцать.
Пятнадцать миллионов просмотров.
Ну, да, ну да. Все именно так и обстоит.
Молодая аудитория Дудя бросила все и побежала обсуждать какого-то мужика с пирамидками из Киева и шоу Скабеевой.
Многие верят.
Да.
Кто там кого чем заинтересовал, кто там кому что заплатил, или попросил, или намекнул - свечку не держал, не знаю, но факт остается фактом - дверка на новый уровень волшебного сада открылась.
Новые деньги, новая слава, вот оно счастье, правда, Забава? (с)
Выход на следующий уровень состоялся.
Чтоб два раза не вставать - унылее было только интервью Собчак с Шарием. Там вообще «Оскар». Молодая миллиардерша, ныне покупающая крабовый бизнес, ведущая не просто самого дорогого телеканала империи, а канала, являющегося ветвью политической власти, едет в Нидерланды, чтобы взять интервью у выгнанного с Шулявки блогера. Ну, вы понимаете, что все эти шовинистические сравнения я привожу исключительно с точки зрения мировоззрения богоподобных жителей метрополии. Лично я-то считаю, что лучше Киева города вообще не существует.
Вот во время этого интервью мне Ксению Анатольевну реально было жалко. Какая каренинская мУка на лице. Какая тоска в глазах затягивает бездной: «*****, за что мне это, почему я, светская львица, дочь губернатора и сенатора, крестница императора, владелица ресторанов и крабов, должна сидеть, *****, в этой деревне, и слушать всю эту ***** про Макдональдс на Малой Житомирской, и кивать, и делать вид что мне интересно, о, боги, боги…»
Кстати, в этом случае, говорят, персонаж настолько примитивен, что ему-то как раз платят деньгами. Эта лямка по втягиванию нового лица в украинскую политику повешена на одного там любителя яиц фаберже. Но это все слухи, одна бабка сказала, поэтому тоже обсуждать не будем.
Но открывшаяся новая дверка - это не только конфетки. Это теперь и твой ответный шаг. Причем на каждой новой ступеньке каждый ответный шаг должен быть более весомым, чем прежний. Тут интервью с зоофилом уже не прокатит. На этой ступеньке уже должны быть серьезные вещи.
И из рукава достается полоумная прокурорша, в Госдуре замироточившая от Николая второго.
В этом случае так же совершенно неважно, что именно она говорит. Те, кто осилил все два с половиной час её интервью - искренне не понимаю, зачем - говорят, что ничего не говорит.
Важен сам факт её присутствия в украинском информационном поле.
Чтобы вот так вот, по шажочкам, по шмалечкам, рассея опять вползала в украинскую орбиту.
Если открыть канал Гордона, там уже - Поклонская, Коржаков, Венедиктов, Кох, Невзоров, Познер - и так уже неплохая линейка моделей, согласитесь.
Илья Хржановский уже строит «Бабий Яр».
Люба Успенская пляшет во дворце спорта.
И начальник таможни ходит в принадлежащий москвичу, компаньону Светлакова, ресторан на набережной. А в нем уже просто потоком выступает вся московские путинские поющие трусы.
А в Одессе въезд в город расскрашивают в георгиевскую ленточку.
И в Славянске флаг воинам-освободителям красят в красный цвет.
Офигеть, как басню за год изменили, ага?

Эх, жаль, Моторола не дожил.
Уверен, он был бы следующим на интервью.
К чему я все это говорю? Да, собственно, и ни к чему. Просто так. Чтоб вы понимали. Что это - исключительно технология. И как она работает. Я много-много раз уже это видел. Как люди, по ноготочку, по шажочку, между веточек, ползочком-ползочком на брюшке - в переползали на ту сторону полностью.
Книгу напишу. "Жизнь и приключения метрдотеля из Лиенца, описанные пирамидкой Ю-Шинсе"
Просто это надо понимать, мне кажется.
И, может быть когда-нибудь, в новой Украине Пороха зачеркнуто будущего это уже будет осознано на государственном уровне и способ борьбы со всем этим дерьмом будет, наконец, найден.
Так, чисто напомнить. Неделю назад написано.
Если кто не читал.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1202952.html
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22.05.2020 16:11 Відповісти
 
 