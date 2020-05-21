Гіркін зізнався в інтерв'ю Гордону в тому, в чому його звинувачують у справі МН17, - представник Bellingcat Грозєв

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) в інтерв'ю Дмитру Гордону зізнався в тому, в чому проти нього висунуто звинувачення в рамках справи про катастрофу малазійського "Боїнга" МН17, збитого в небі над Донбасом у 2014 році.

Про це журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для розслідування МН17 дуже важливо, що він (Стрєлков. - Ред.) не заперечував автентичності перехоплень (переговорів. - Ред.), у яких брав участь. Практично він у відкритому ефірі зізнався: так, за кілька тижнів до самого збивання він просив у Кремля через т.зв. главу Криму, щоб йому доставили ППО разом із екіпажем", - сказав Грозєв.

"Тобто, він реально зізнався в тому, в чому його конкретно в Голландії звинувачують. А звинувачують його не в тому, що він натиснув на кнопку, а в тому, що він замовив і створив умови для збивання. І це вперше відкритим текстом було сказано", - додав представник Bellingcat.

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Розслідувач вважає, що інформація, яку Гіркін озвучив в інтерв'ю, може бути використана в судовому процесі проти терориста. Він підкреслив, що частина заяв, що стосуються підтримки бойовиків російською стороною, в цьому інтерв'ю прозвучала публічно вперше і буде дуже корисною для слідства.

"У цих розмовах ... достатньо матеріалів, які можуть виявитися дуже корисними в суді. Я не знайомий з підготовкою, не знаю, як були зроблені приготування до цієї розмови. Але для мене як розслідувача і юриста очевидно: частина питань була підготовлена ​​саме з метою, щоб Гіркін упіймався на певних речах. Це були добре сплановані не тільки журналістські запитання", - сказав Грозєв.

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Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.

Раніше Гордон оприлюднив інтерв'ю з "депутатом" Державної думи РФ, колишнім "прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською.

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