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Фирсов хочет выступить в Раде с отчетом о работе в ГЭИ: Причин увольнения до сих пор не сообщили. ДОКУМЕНТ

Фирсов хочет выступить в Раде с отчетом о работе в ГЭИ: Причин увольнения до сих пор не сообщили. ДОКУМЕНТ

Экс-председатель "Госэкоинспекции" Егор Фирсов просит спикера парламента Дмитрия Разумкова дать ему возможность отчитаться о работе в инспекции.

Об этом Фирсов сообщил в своем канале в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Все мои попытки получить объяснения (о причинах увольнения. - Ред.) от главы правительства так ни к чему и не привели. Поэтому, я хотел бы отчитаться в парламенте о том, что сделал за время работы в должности. И очертить рамки реформы экоконтроля - этот законопроект сейчас готовят к первому чтению. Заложен фундамент изменений и даже текущие результаты - это то, чем мы гордимся. Крайне важно зафиксировать достижение на этом этапе, чтобы с новым руководством не состоялся откат назад", - написал Фирсов.

Он уточнил, что обратился к Дмитрию Разумкову официальным письмом с просьбой предоставить ему такую ​​возможность.

"Более 40 депутатов являются авторами и инициаторами постановления о моем отчете в парламенте. Думаю, это было бы правильно. Мне есть что сказать", - добавил экс-председатель "Госэкоинспекции".

Фирсов хочет выступить в Раде с отчетом о работе в ГЭИ: Причин увольнения до сих пор не сообщили 01

Фирсов хочет выступить в Раде с отчетом о работе в ГЭИ: Причин увольнения до сих пор не сообщили 02

ВР (14967) Госэкоинспекция (248) Фирсов Егор (122) Разумков Дмитрий (1526)


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Ты просто много знал про тайны!
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21.05.2020 17:46 Відповісти
Он чьи предприятия оштрафовал ? Рената Ахметова ? Что нельзя было полюбовно порешать ?
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21.05.2020 18:30 Відповісти
Егор молодец.
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21.05.2020 19:50 Відповісти
продажные шавки никому Не нужны))) так тебе и надо, губошлеп зеленый!
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22.05.2020 00:12 Відповісти
 
 