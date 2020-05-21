Убивство Шеремета: Антоненкові змінили підозру - тепер він не організатор, а виконавець за попередньою змовою, - Маслов

Військовослужбовцю і музиканту Андрію Антоненкові (Riffmaster), підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінили підозру.

Про це в Facebook написав юрист Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" й інший подібний треш. Тепер "невстановлені особи, які діяли через низку особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Ці невстановлені особи "залучили" А.Антоненка, Я.Дугарь і Ю.Кузьменко. Не за гроші (у кваліфікації вбивства відсутня згадка про корисний мотив і посилання на пункти 6, 11 ч. 2 ст 115 КК - корисливий або замовний мотив)", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Зеленський про справу Шеремета: Аваков відповідальний за її результат. Суд має розібратися. ВIДЕО

"Пан Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою. Пані Кузьменко тепер тільки заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок. Тепер вони ще й знищили машину Субару і за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку. Це додає ще 2 статті в обвинувачення", - додав Маслов.

За словами адвоката, схоже, що завтра відбудеться завершення розслідування і розкриття всіх доказів.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.