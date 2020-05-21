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Новини Убивство Шеремета
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Убивство Шеремета: Антоненкові змінили підозру - тепер він не організатор, а виконавець за попередньою змовою, - Маслов

Убивство Шеремета: Антоненкові змінили підозру - тепер він не організатор, а виконавець за попередньою змовою, - Маслов

Військовослужбовцю і музиканту Андрію Антоненкові (Riffmaster), підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета змінили підозру.

Про це в Facebook написав юрист Леонід Маслов, передає Цензор.НЕТ.

"Прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" й інший подібний треш. Тепер "невстановлені особи, які діяли через низку особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Ці невстановлені особи "залучили" А.Антоненка, Я.Дугарь і Ю.Кузьменко. Не за гроші (у кваліфікації вбивства відсутня згадка про корисний мотив і посилання на пункти 6, 11 ч. 2 ст 115 КК - корисливий або замовний мотив)", - сказано в повідомленні.

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"Пан Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою. Пані Кузьменко тепер тільки заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок. Тепер вони ще й знищили машину Субару і за невідомих обставин зберігали невідому вибухівку. Це додає ще 2 статті в обвинувачення", - додав Маслов.

За словами адвоката, схоже, що завтра відбудеться завершення розслідування і розкриття всіх доказів.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Убивство Шеремета: Антоненкові змінили підозру - тепер він не організатор, а виконавець за попередньою змовою, - Маслов 01

Автор: 

Шеремет Павло (520) Маслов Леонід (56) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+18
Сам проти себе акції протесту готував? 🤔 😂
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21.05.2020 17:42
+14
Может марсиане?
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21.05.2020 17:40
+13
Информации о новом фигуранте расследования НЕТ.
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21.05.2020 17:37
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Короче: Авакову потрібно вивчити історію васильківських "терористів". І що сталось з тими, хто їх посадив.
Да-да, і овощ змився...
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21.05.2020 20:49 Відповісти
ЗЕ и Аваков объявили о раскрытии дела об убийстве Шеремета. Т.е., публично признали подозреваемых виновными без решения суда. В этом действии есть состав двух преступлений: оговор и давление на суд и следствие. Теперь следователи изо всех сил будут доказывать вину людей, не знавших ничего о Шеремете до его убийства, а судьи будут раз за разом продлевать срок содержания в следственном изоляторе. А в этом изоляторе должны сидеть Зеленский и Аваков.
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21.05.2020 21:55 Відповісти
151-я налицо,без приговора-то..
а в 18-м разделе там вообще половина статей по хлопцам сумует..
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21.05.2020 22:48 Відповісти
Раньше не было доказательств, но были мотивы, теперь мотивов не стало, но зато появились организаторы. Точно ясно что эти неустановленные личности из Простоквашино, но не ясно еще кто это : или кот Матроскин, или почтальон Печкин. У дяди Федора - алиби.
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21.05.2020 22:03 Відповісти
Я так понимаю, что личные мотивы должны подразумевать личные отношения???
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21.05.2020 22:50 Відповісти
по указанию Байдена?
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22.05.2020 07:29 Відповісти
А також пан Антоненко та панночки Дугарь і Кузьменко, за попередньою змовою, в цілях дестабілізації психічного стану Клоуна (в певних кругах відомий також як Євнух Оманський, Нелох обісцяний та Бубочка недоторканний) та створення резонансної події вночі, таємно вийняли в нього мозок і наклали туди токсичної речовини, відомої в політичних кругах, як "лайно малороське зелене".
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22.05.2020 08:47 Відповісти
178-я кликуха - евнух оманский. физиологический.
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22.05.2020 08:54 Відповісти
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