УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4738 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму
3 440 18

Євросоюз планує взяти участь в організованій РФ конференції про окупований Крим, чим може порушити власний протокол, - ЗМІ

Євросоюз планує взяти участь в організованій РФ конференції про окупований Крим, чим може порушити власний протокол, - ЗМІ

Європейський союз і декілька його членів планують взяти участь в організованій Російською Федерацією конференції щодо ситуації в окупованому Криму. Цими діями ЄС може порушити власні правила щодо контактів із так званою "владою" анексованого регіону.

Про це повідомили два європейські дипломати в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломатів, які не уповноважені говорити публічно, повідомили, що до 19 із 27 представників країн Євросоюзу на різних рівнях, а також делегація ЄС в ООН, планують брати участь у події, запланованій на 21 травня.

Зазначається, що рішення проігнорувати організовану РФ конференцію зараз оголосили лише три країни Балтії, Болгарія, Нідерланди, Польща, Румунія і Фінляндія.

Як пише видання, деякі чиновники висловили побоювання, що присутність європейських дипломатів на конференції може дискредитувати вказівки щодо невизнання анексії Криму і буде використано для російської пропаганди, навіть якщо представники ЄС висловлюватимуться проти дій Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніколенко про намір РФ провести "відеоконференцію з кримчанами": "Попередні провали в ООН змушують Росію йти на нові авантюри"

Автор: 

Крим (14127) окупація (6668) росія (64935) Євросоюз (13316)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
https://detector.media/infospace/article/177337/2020-05-21-11-pokazav-mapu-ukraini-bez-krimu-iogo-perevirit-natsrada/ «1+1» показав мапу України без Криму
показати весь коментар
21.05.2020 17:55
+5
Евросоюз планирует участвовать в организованной РФ конференции об оккупированном Крыме, чем может нарушить собственный протокол, - СМИ - Цензор.НЕТ 3485
показати весь коментар
21.05.2020 17:44
+5
Совсем охренели. Легитимизируют захват крыма рашкой. Надеюсь, у ЕС хватит людей с мозгами, которые повлияют на то, чтобы этого не случилось.
показати весь коментар
21.05.2020 17:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехливі єврощурі.
показати весь коментар
21.05.2020 17:38 Відповісти
Евросоюз планирует участвовать в организованной РФ конференции об оккупированном Крыме, чем может нарушить собственный протокол, - СМИ - Цензор.НЕТ 3485
показати весь коментар
21.05.2020 17:44 Відповісти
Они деньги считают (на первом месте) , а короновирус отодвигает Украину от евроинтеграции .
показати весь коментар
21.05.2020 17:49 Відповісти
внешняя политика новоизбранного никакая)) если бы не татары то вообще был бы полный игнор вопроса по крыму)) конечно рашке еще и друзья с конвертами помогают в ес))
показати весь коментар
21.05.2020 20:40 Відповісти
Та ну.......на.
Ліпше раз побачити самому, аніж постійно слухати побрехеньки.
показати весь коментар
21.05.2020 17:39 Відповісти
Кто бы сомневался, они бы и Польшу повторили разделить.
показати весь коментар
21.05.2020 17:40 Відповісти
Надо брать пример с Турции , Грузии и Израиля . Уважаю эти гордые народы .
показати весь коментар
21.05.2020 17:44 Відповісти
Совсем охренели. Легитимизируют захват крыма рашкой. Надеюсь, у ЕС хватит людей с мозгами, которые повлияют на то, чтобы этого не случилось.
показати весь коментар
21.05.2020 17:46 Відповісти
Легализацию захвата Крыма рф легимитизировали вы и 73% год назад а ето всего лишь последствия
показати весь коментар
21.05.2020 18:14 Відповісти
А как это понимать, Евросоюз и несколько его членов?
Или полностью Евросоюз или несколько членов из Евросоюза!
показати весь коментар
21.05.2020 17:53 Відповісти
Сколько болтовни и никакого действия. Кто то же посоветовал сдать Крым? Кто то же пришел на этом к власти? А теперь ля -ля, а он тю - тю.
показати весь коментар
21.05.2020 17:54 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/177337/2020-05-21-11-pokazav-mapu-ukraini-bez-krimu-iogo-perevirit-natsrada/ «1+1» показав мапу України без Криму
показати весь коментар
21.05.2020 17:55 Відповісти
Европа нас поддерживала, пока Украина во главе с Порошенко сопротивлялась! Была создана коалиция против путина! А сейчас что имеем? Ничего! янелох оманский все делает, что бы снять санкции с московии, что бы Украина потеряла главного партнера США, втягивает умышленно нас всех в выборы США!
А больше всего поражает, что зебилоиды пишут про * мозги* Европы! Зебобы, вы это все сделали разом, совместно с вашим янелохом оманским!
показати весь коментар
21.05.2020 18:03 Відповісти
без помощи немецко-французских прорашистских проституток .которые одобрили создание ордло на территории Украины в Минске.-эта встреча бы никогда не состоялась
показати весь коментар
21.05.2020 18:18 Відповісти
История ничему не учит! Мюнхен забыли? По иронии судьбы чехи со словаками тоже хотят Гитлера Путина по Судетам Крыму послушать!
показати весь коментар
21.05.2020 18:18 Відповісти
Это хорошо. Европа должна увидеть издевательства, и уничтожения всего, что сделала Украина.
показати весь коментар
21.05.2020 21:07 Відповісти
Євросоюз планує взяти участь в організованій РФ конференції про окупований Крим, чим може порушити власний протокол, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7320
показати весь коментар
22.05.2020 00:10 Відповісти
 
 