Євросоюз планує взяти участь в організованій РФ конференції про окупований Крим, чим може порушити власний протокол, - ЗМІ

Європейський союз і декілька його членів планують взяти участь в організованій Російською Федерацією конференції щодо ситуації в окупованому Криму. Цими діями ЄС може порушити власні правила щодо контактів із так званою "владою" анексованого регіону.

Про це повідомили два європейські дипломати в коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломатів, які не уповноважені говорити публічно, повідомили, що до 19 із 27 представників країн Євросоюзу на різних рівнях, а також делегація ЄС в ООН, планують брати участь у події, запланованій на 21 травня.

Зазначається, що рішення проігнорувати організовану РФ конференцію зараз оголосили лише три країни Балтії, Болгарія, Нідерланди, Польща, Румунія і Фінляндія.

Як пише видання, деякі чиновники висловили побоювання, що присутність європейських дипломатів на конференції може дискредитувати вказівки щодо невизнання анексії Криму і буде використано для російської пропаганди, навіть якщо представники ЄС висловлюватимуться проти дій Росії.

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