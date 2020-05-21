Від початку доби 1 український воїн загинув, 2 поранено, 5 зазнали бойових травм, - пресцентр ОС

Упродовж 21 травня збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Серед українських воїнів є загиблий і поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки, Старогнатівки та Богданівки противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Кримського ворог обстріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 21 травня загинув один український захисник. Також за уточненою інформацією двоє військовослужбовців зазнали поранень та ще п’ятеро – бойових травмувань.

Підсумки за минулу добу

20 травня збройні формування РФ 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Богданівка, Красногорівка, Піски, Павлопіль, Кам’янка, Старогнатівка, Мар’їнка, Шуми, Оріхове, Південне, Кримське та Новоолександрівка.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення: грабіж, 8 крадіжок, шахрайство, 1 факт незаконного поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами та 13 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 36 адміністративних правопорушень.

Лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.