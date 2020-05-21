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Новини
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Сміття зі Львова замість вивезення на полігон на Київщині закопували під Жидачевим, - прокуратура. КАРТА

Сміття зі Львова замість вивезення на полігон на Київщині закопували під Жидачевим, - прокуратура. КАРТА

Частина львівського сміття, яке мали вивезти на полігон у Тетієві Київської області, натомість закопали на сільськогосподарських землях за 5 кілометрів від Жидачева.

Про це повідомила у Фейсбуці прокурор Львівської області Ірина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Частина сміття, яке згідно з документами, мало бути вивезене до міста Тетіїв Київської області, закопувалась на державних землях сільськогосподарського призначення в Жидачівському районі Львівської області (5 км від міста Жидачів). Наразі на цій ділянці триває огляд, зокрема, спеціалістами-екологами, з метою встановлення уже спричинених наслідків, пов’язаних із забрудненням земель та навколишнього середовища", – написала Діденко.

Інша частина відходів, за словами прокурора Львівської області, вивозилася "вночі, з дотриманням умов конспірації, вантажівками з вимкненими фарами, під контролем осіб з числа місцевого криміналітету" у місто Коростень Житомирської області.

Сміття зі Львова замість вивезення на полігон на Київщині закопували під Жидачевим, - прокуратура 01

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За даними Діденко, минулої ночі співробітники поліції і прокуратури затримали 17 таких вантажівок.

Як зазначено в повідомленні, зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру керівникові комунального підприємства Жидачівського району за ст.239 КК України (забруднення або псування земель).

Крім цього, тривають 23 обшуки у перевізників, фірм, що надають послуги з вивезення та утилізації відходів.

У свою чергу заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак заявив, що влада міста підтримує всі дії правоохоронців.

"Зі свого боку надаємо всі документи, необхідні для розслідування. Сподіваємося на швидке та об'єктивне розслідування, і якщо факти зловживань підтвердяться, вимагаємо притягти винних до відповідальності і максимально покарати", - цитує Бабака пресслужба Львівської міськради.

Сміття зі Львова замість вивезення на полігон на Київщині закопували під Жидачевим, - прокуратура 02

Сміття зі Львова замість вивезення на полігон на Київщині закопували під Жидачевим, - прокуратура 03
Сміття зі Львова замість вивезення на полігон на Київщині закопували під Жидачевим, - прокуратура 04

Автор: 

Львів (3066) сміття (477) прокуратура (3669) екологія (1346) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+4
Поеду во Львов с прицепом полным мусора . Справедливо ?
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21.05.2020 17:52
+4
я догадывался, что Садовый ****!
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21.05.2020 18:30
+2
Надо торопиться, пока Моника не начал, после мостов, строить дороги...
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21.05.2020 18:02
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Поеду во Львов с прицепом полным мусора . Справедливо ?
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21.05.2020 17:52 Відповісти
скажут, что ты посягаешь на духовное величие украинско элиты.
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21.05.2020 18:01 Відповісти
Кто же тебе лекарь, если Богдан у тебя - элита.
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21.05.2020 18:03 Відповісти
при чем здесь Богдан? Он тебе снится? Там кроме Богдана куча других, не менее элитарных.
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21.05.2020 18:08 Відповісти
Тогда скажи внятно - о ком ты говоришь или что имеешь ввиду - кацапскую пропаганду или у тебя есть отличное, от кацапской пропаганды мнение о Львове, когда ты произнёс "духовное величие украинско элиты", продемонстрировав рожу, которую твой Моника изобразил, когда у него спросили про кумовство?
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21.05.2020 18:13 Відповісти
Надо торопиться, пока Моника не начал, после мостов, строить дороги...
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21.05.2020 18:02 Відповісти
Таке враження, що Львів єдине в Україні місто, яке продукує сміття і тому така прискіплива увага, що постійно розглядається, як під мікроскопом ! Цим сміттям Порошенко суттєво понизив рейтинг Садового на майбутніх виборах, боячись конкуренції, чим і збільшив відсотки прихильників Зеленському !
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21.05.2020 18:04 Відповісти
вообще-то да. единственный город, который не имеет нормального мусорного полигона. А мусороперерабатывающем заводе я вообще молчу. Думаю, Садовый так собирался в Киев, что думал вот-вот уедет, а после него хоть потоп. И другие львовяне наверное тоже так думали.
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21.05.2020 18:06 Відповісти
кто там во Львове за мусор отвечает? Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7287
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21.05.2020 18:04 Відповісти
я догадывался, что Садовый ****!
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21.05.2020 18:30 Відповісти
перевізникам додатково платять за дорогу до полігона до 30 тис грн., тому перевізникам дешевше за 15 тис завезти сміття на територію якоїсь сільради і закопати. І дохід подвоюється
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22.05.2020 08:36 Відповісти
На кого зараз садовий з сироїд звалять провину?
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21.05.2020 18:49 Відповісти
"...закапывали под Жидачевом" - який анти7ітизм!
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21.05.2020 19:03 Відповісти
Нам только в Европу😂😂😂
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21.05.2020 19:18 Відповісти
Когда-же этот Порошенко уже успокоится??!!!
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21.05.2020 20:13 Відповісти
До нас теж Садовий сміття привозив.
Мусор из Львова вместо вывоза на полигон на Киевщине закапывали под Жидачевом, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9226
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21.05.2020 20:57 Відповісти
 
 