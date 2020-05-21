Сміття зі Львова замість вивезення на полігон на Київщині закопували під Жидачевим, - прокуратура. КАРТА

Частина львівського сміття, яке мали вивезти на полігон у Тетієві Київської області, натомість закопали на сільськогосподарських землях за 5 кілометрів від Жидачева.

Про це повідомила у Фейсбуці прокурор Львівської області Ірина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Частина сміття, яке згідно з документами, мало бути вивезене до міста Тетіїв Київської області, закопувалась на державних землях сільськогосподарського призначення в Жидачівському районі Львівської області (5 км від міста Жидачів). Наразі на цій ділянці триває огляд, зокрема, спеціалістами-екологами, з метою встановлення уже спричинених наслідків, пов’язаних із забрудненням земель та навколишнього середовища", – написала Діденко.

Інша частина відходів, за словами прокурора Львівської області, вивозилася "вночі, з дотриманням умов конспірації, вантажівками з вимкненими фарами, під контролем осіб з числа місцевого криміналітету" у місто Коростень Житомирської області.

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За даними Діденко, минулої ночі співробітники поліції і прокуратури затримали 17 таких вантажівок.

Як зазначено в повідомленні, зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру керівникові комунального підприємства Жидачівського району за ст.239 КК України (забруднення або псування земель).

Крім цього, тривають 23 обшуки у перевізників, фірм, що надають послуги з вивезення та утилізації відходів.

У свою чергу заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак заявив, що влада міста підтримує всі дії правоохоронців.

"Зі свого боку надаємо всі документи, необхідні для розслідування. Сподіваємося на швидке та об'єктивне розслідування, і якщо факти зловживань підтвердяться, вимагаємо притягти винних до відповідальності і максимально покарати", - цитує Бабака пресслужба Львівської міськради.



