АМКУ просить авіакомпанії припинити продаж квитків і не приховувати інформацію про повернення грошей

Антимонопольний комітет України рекомендує авіаперевізникам утриматися від поширення інформації про можливість придбати квитки та здійснити переліт до завершення карантину.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що така інформація авіакомпаній може ввести в оману споживачів, "оскільки може бути сприйнята як гарантоване відновлення регулярного авіасполучення між Україною та іншими країнами, що не відповідає дійсності".

За наявною в Комітеті інформацією, авіаперевізники здійснюють поширення інформації про можливість купівлі авіаквитка на регулярні авіарейси сполученням між Україною та іншими країнами з 23 травня 2020 року. При цьому вони не зазначають, що карантин може бути подовжено на невизначений термін.

Крім цього, деякі авіаперевізники, за результатами скасування рейсів, пропонують споживачам авіапослуг на власних сайтах лише дві опції зворотного зв’язку - "Змінити бронювання" та "Обміняти квиток на промокод". Відшкодування вартості перевезення форма зворотного зв’язку не передбачає.

"Отже, пасажирам надається неповна інформація (замовчуються інші варіанти обов’язкових опцій, передбачених Авіаційними правилами) про можливість реалізації їхніх прав у повному обсязі", - говориться в повідомленні.

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