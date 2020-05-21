Росія - не агресор? Як Зеленський боїться говорити правду про війну. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич аналізує колонку Володимира Зеленського в The New York Times, присвячену річниці свого президентства, в якій він не тільки ані словом не обмовився про Крим, не наважився назвати російську агресію - агресією, а й придумав нову незрозумілу сторону, яка нібито окупувала частину Донбасу.

Чому Володимир Зеленський досі ніяк не може назвати війну - війною, а Росію - окупантом?

Боїться образити Володимира Путіна?

Як президент може не бачити тисяч доказів російської агресії й окупації? І чим це небезпечно для України?

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