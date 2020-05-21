Україна ще кілька місяців буде жити в режимі "м'яких кроків" виходу з карантину, - Аваков. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ще декілька місяців, поки у нас не буде вакцини та протоколів лікування, які гарантують у 99,9% хворих одужання, українці мають виходити з карантину обережно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС України.

"Україна виходить із ситуації з коронавіросную інфекцією досить достойно тому, що ми вчасно вжили правильні заходи та ввели карантин. Також треба подякувати тим, хто тримає дисципліну та медикам. З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще послаблення будуть з 1 червня, але в цілому декілька місяців ми будемо жити в режимі "м’яких кроків". Поки в нас не буде вакцини, не буде чіткого протоколу лікування, ми маємо бути дуже обережними", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що поступово відкриваються пункти пропуску на кордонах з ЄС. Було прийнято рішення про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща, Угорщиною, Словацькою Республікою, Румунією та Республікою Молдова.

"У нас двосторонні відносини з нашими партнерами і ми дивимося, які там правила і крок за кроком відкриваємо пункти пропуску. Але зараз їхати в Румунію або Польщу може тільки той, хто має паспорт цієї країни або посвідку на проживання. Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь у середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі", - зауважив Аваков.

Нагадаємо, сьогодні Арсен Аваков під час візиту в Чернівецьку область ознайомився з роботою лікарів відомчого шпиталю, а також передав на цілодобове чергування у Чернівецьку область санітарний вертоліт МВС. За рейс він може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км.

Санітарний вертоліт МІ-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору. Вертоліт обладнано ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Встановлені для роботи дитсадків вимоги важко виконати, але ми не хочемо, щоб наші діти хворіли, - Степанов









