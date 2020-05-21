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Новини Коронавірус і карантин
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Україна ще кілька місяців буде жити в режимі "м'яких кроків" виходу з карантину, - Аваков. ФОТО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ще декілька місяців, поки у нас не буде вакцини та протоколів лікування, які гарантують у 99,9% хворих одужання, українці мають виходити з карантину обережно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС України.

"Україна виходить із ситуації з коронавіросную інфекцією досить достойно тому, що ми вчасно вжили правильні заходи та ввели карантин. Також треба подякувати тим, хто тримає дисципліну та медикам. З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще послаблення будуть з 1 червня, але в цілому декілька місяців ми будемо жити в режимі "м’яких кроків". Поки в нас не буде вакцини, не буде чіткого протоколу лікування, ми маємо бути дуже обережними", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що поступово відкриваються пункти пропуску на кордонах з ЄС. Було прийнято рішення про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща, Угорщиною, Словацькою Республікою, Румунією та Республікою Молдова.

"У нас двосторонні відносини з нашими партнерами і ми дивимося, які там правила і крок за кроком відкриваємо пункти пропуску. Але зараз їхати в Румунію або Польщу може тільки той, хто має паспорт цієї країни або посвідку на проживання. Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь у середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі", - зауважив Аваков.

Нагадаємо, сьогодні Арсен Аваков під час візиту в Чернівецьку область ознайомився з роботою лікарів відомчого шпиталю, а також передав на цілодобове чергування у Чернівецьку область санітарний вертоліт МВС. За рейс він може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км.

Санітарний вертоліт МІ-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору. Вертоліт обладнано ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

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Україна ще кілька місяців буде жити в режимі мяких кроків виходу з карантину, - Аваков 01
Україна ще кілька місяців буде жити в режимі мяких кроків виходу з карантину, - Аваков 02
Україна ще кілька місяців буде жити в режимі мяких кроків виходу з карантину, - Аваков 03
Україна ще кілька місяців буде жити в режимі мяких кроків виходу з карантину, - Аваков 04
Україна ще кілька місяців буде жити в режимі мяких кроків виходу з карантину, - Аваков 05

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Арсєніо Муссоріні - спеціаліст у всіх галузях
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21.05.2020 18:31
+9
Сабаков только не сказал шо всё это вирусобесие будет длиться года 4 до следующих выборов.и зеля словно генерал на белом коне его победил ! Напоминает первую предвыборную компанию кабаева.только там дома взрывали если хто забыл.
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21.05.2020 18:32
+8
пішов ти нахер .собаков .разом зі своїм вертольотом і фейковим "коронавірусом".
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21.05.2020 18:46
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Арсєніо Муссоріні - спеціаліст у всіх галузях
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21.05.2020 18:31 Відповісти
Кто это в намордниках на фото?
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21.05.2020 18:31 Відповісти
собаков-с!
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21.05.2020 20:13 Відповісти
До самого третього Майдану?
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21.05.2020 18:32 Відповісти
Шо ж ти досі його не замутив?
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21.05.2020 18:45 Відповісти
Сабаков только не сказал шо всё это вирусобесие будет длиться года 4 до следующих выборов.и зеля словно генерал на белом коне его победил ! Напоминает первую предвыборную компанию кабаева.только там дома взрывали если хто забыл.
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21.05.2020 18:32 Відповісти
А что там В Минске. Сколько тысяч и мильонов трупов на улицах?
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21.05.2020 18:34 Відповісти
Лукашенко забил на коронавирус, а коронавирус решил не связываться с безумным диктатором.
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21.05.2020 18:43 Відповісти
Лукашенко оказался... не диктатором.
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21.05.2020 18:46 Відповісти
во-во! он обеспечил наивысший уровень личной свободы в том, что касается этой "пандемии"
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21.05.2020 19:47 Відповісти
Правда, он домой из заграницы не пустил... Или чем это все закончилось?
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21.05.2020 19:53 Відповісти
он не "не пустил" - границы открыты. он не "привёз на шару"
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21.05.2020 19:58 Відповісти
Прямо как при приеме слабительного.
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21.05.2020 18:36 Відповісти
Мягкими шагами, тикал бы ты авакян в Италию !
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21.05.2020 18:38 Відповісти
Мягкие шаги - это когда из их штанин уже вываливается шото теплое и мягкое.
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21.05.2020 18:47 Відповісти
мягкими шагами идёт строительство тоталитаризма...
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22.05.2020 06:50 Відповісти
У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)Украина еще несколько месяцев будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина, - Аваков - Цензор.НЕТ 5323
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21.05.2020 18:39 Відповісти
Васька ну я же не завидую тебе шо ты в армии 2 года на танке ездил..... из анекдота . Как пришел к нему мэрин - так и уйдёт. Оставайтесь людьми и всё у вас будет хорошо.
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21.05.2020 18:53 Відповісти
через год будет вакцина,....наверное. продолжайте карантинить, гибридно, придурки.
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21.05.2020 18:39 Відповісти
Завтра 22.05.2020 а где смягчение карантина где запуск транспорта АУ Шмыголи и Зелепузики
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21.05.2020 18:39 Відповісти
пішов ти нахер .собаков .разом зі своїм вертольотом і фейковим "коронавірусом".
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21.05.2020 18:46 Відповісти
ЗАДОЛБАЛИ своим дурантином. В магазин не попадешь.
Ну и сидите без денег, идиоты 🤬
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21.05.2020 18:50 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 18:54 Відповісти
Тупая кремлевская пропаганда. В Украине она не пройдет
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21.05.2020 19:15 Відповісти
Найстрашніша проблема,що передувала "епідемії" -аненцефалія у переважної більшості "населення"!
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22.05.2020 07:40 Відповісти
В Мордовии запретили разговаривать на китайском языке,потому что языком предаётся коронавирус - газета "Мордовский Моряк"
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21.05.2020 18:59 Відповісти
Неужели по всему миру ходят в масках?
Аргентина, Уругвай, Африка, Филиппины, Марокко, Вьетнам и др.? Или их коронавирус не берет?
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21.05.2020 19:25 Відповісти
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что еще несколько месяцев, пока у нас не будет вакцины и протоколов лечения, гарантирующих в 99,9% больных выздоровление, украинцы должны выходить из карантина осторожно.Источник: https://censor.net/n3197161

Вакцини ще не буде.І ще потрібно знати,що то буде за вакцина.А ще,чому про це говорить головний поліціянт,він вірусолог?
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21.05.2020 19:43 Відповісти
он в этой банде самый умный. "авторитет", другими словами.
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21.05.2020 19:49 Відповісти
https://www.unian.ua/tourism/news/koli-vzhe-mozhna-bude-podorozhuvati-poslablennya-karantinu-v-ukrajini-novini-11006519.html Україна зможе повністю відкрити кордони із сусідами в середині липня - Аваков ...за такие слова в годы Второй мировой войны Сталин не пожалел бы Арсена Берию
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21.05.2020 19:47 Відповісти
Да, "несколько месяцев", а там и "вторая волна" подоспеет. Думаю, что у нас этот вирус будет года 4, а то и 9, пока будет Зеленый, если народ вытерпит такое, конечно.
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21.05.2020 20:13 Відповісти
Пока врачам до конца карантина платят четыре оклада, выходить из карантина дураков нет.
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21.05.2020 20:18 Відповісти
ну шо вы, пропагандоны разных мастей, из штанов наперебой выскакиваете. Положительной динамики ни хрена нет, через пару недель все послабления отменят. И будете ходить в намордниках как миленькие.
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21.05.2020 21:07 Відповісти
Воно думає,що його хтось слухає.
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21.05.2020 22:36 Відповісти
маска прикольна, видно в семье есть любители оригинального пошива
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21.05.2020 23:34 Відповісти
Сподобався режим зеленого фашизму? Без вулиці без протестів продали землю, набрали боргів, прибрали конкуренцію своїм маркетьам, вичайно це подобаєьбся і буде продовжуватись. Статитику смертності засекретили от і гадай на кавововій гущі що тут коїться.
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22.05.2020 07:07 Відповісти
Переворот!
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22.05.2020 07:42 Відповісти
Правильно Сабакевич, не стесняйся - нехай знає зелене бидло, хто дійсно в країні владу має.
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22.05.2020 09:05 Відповісти
щоб твої с#ука діти жили на таку як в мене зарплату
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22.05.2020 10:41 Відповісти
 
 