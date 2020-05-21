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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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"Слуга народу" Лерос вимагає відповісти, що було в коробках від "смотрящого" Комарницького, які Тищенко заніс в ОП

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос направив звернення чиновникам і правоохоронцям із приводу інформації про вплив Дениса Комарницького, якого називає "смотрящим", на керівництво Київської міської державної адміністрації. Також Лерос вимагає пояснити зв'язок Комарницького з Офісом президента.

Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Як я розповідав раніше, київське ОЗУ йде корінням в Офіс президента і Єрмак свої вказівки передає смотрящому за Києвом - Комарницькому. Старший по Києву Тищенко, який зі своєю сестрою Юлією і її чоловіком Германом відповідають за інфраструктурні будівництва у столиці. Вказівки Комарницький отримує і через Михайла Подоляка, радника глави Офісу президента, якого я називаю відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар і іншу нечисть, яка виходить із 383 кабінету ОП", - повідомив Лерос.

На підтвердження своїх слів він виклав "два дні з життя цих тварин" - похвилинну розкладку переміщень згаданих осіб.

За його словами, 11 квітня о 13.35 з котеджного містечка "Клим" у Козині, де живе Комарницький, виїхав автомобіль Toyota Camry з номером АА2030КА, на пасажирському сидінні якого був Комарницький.

"До речі, саме з цього авто Тищенко носив коробки прямо в офіс президента", - написав нардеп.

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"О 13.44 вони заїхали на парковку ресторану Fabius на Столичці, де з автомобіля вийшов Комарницький і зустрівся з Подоляком. Вони увійшли до внутрішнього двору, де, схоже, "побалакали про високе". О 14.43 Комарницький і Подоляк вийшли з ресторану і роз'їхалися по домівках", - розповів Лерос.

Він підкреслив, що такі зустрічі відбуваються регулярно, і 8 травня одночасно в київському бізнес-центрі IQ опинилися Подоляк, Тищенко і Комарницький.

"Автомобіль з Комарницьким о 14.15 заїхав у підземний паркінг бізнес-центру IQ, де ймовірно розташовано офіс Комарницького. О 16.20 біля виїзду з підземного паркінгу IQ було помічено автомобіль Range Rover АА0614ОО, яким користується Подоляк. О 16.59 в паркінг в'їхав Mercedes Benz S 400 чорного кольору АА9911КМ (зареєстрований 23.08.2019 на ім'я Тищенка М.М.). Він покинув бізнес-центр о 20.10. О 20.34 з підземного паркінгу виїхав автомобіль із Комарницьким", - описав події парламентарій.

Народний депутат також зазначив, що направив запити в правоохоронні органи з приводу запису телефонної розмови заступника голови КМДА В'ячеслава Непопа з Комарницьким, де попросив дати оцінку ролі "смотрящого" в Києві, а також запит із приводу передачі коробок з авто Комарницького в Офіс президента.

"Дивує відсутність реакції Кличка, ніби такі розмови з його підлеглим і ознаки корупційних договорняків, які видно на фото, є нормальним порядком речей у столиці. Також звернувся до Єрмака, щоб він постарався пояснити, що в "чорних ящиках", які, як у грі "Поле чудес", внесли ймовірно йому в кабінет в Офісі президента України. До нього ж відправив запит з приводу зустрічей його радника Подоляка з тіньовим куратором столиці Комарницьким", - підсумував Гео Лерос.

Слуга народу Лерос вимагає відповісти, що було в коробках від смотрящого Комарницького, які Тищенко заніс в ОП 01

Автор: 

Єрмак Андрій (1368) Офіс Президента (2020) Комарницький (59) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+40
Это же элементарно !!!

ТАМ БЫЛИ ПИСЬМА ОТ АРМЕЙСКИХ СОСЛУЖИВЦЕВ ЗЕЛЕНСКОГО

с просьбами устроить их на тёплые, прогретые дорогим феном, места
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21.05.2020 19:04
+26
...та штиблеты с ремонта забрал...преЗЕдент лично попросил )))))

"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 8512

...
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21.05.2020 19:03
+24
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)



"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 4192
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21.05.2020 19:05
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Подсказка... "Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 5030 "Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 5233
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21.05.2020 18:59 Відповісти
"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 8929
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21.05.2020 19:32 Відповісти
Коля-Котлета просто занес Дерьмаку несколько котлет....
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21.05.2020 19:00 Відповісти
Это же элементарно !!!

ТАМ БЫЛИ ПИСЬМА ОТ АРМЕЙСКИХ СОСЛУЖИВЦЕВ ЗЕЛЕНСКОГО

с просьбами устроить их на тёплые, прогретые дорогим феном, места
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21.05.2020 19:04 Відповісти
Зєля протікає?
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21.05.2020 19:08 Відповісти
я нє в курсі,

но шо-то там в місці його сідєнія постоянно сушать фєном
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21.05.2020 19:14 Відповісти
Это шоб не успели на анализ собрать.
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21.05.2020 19:16 Відповісти
є така версія
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21.05.2020 19:19 Відповісти
Ну он же сказал, что отличается от Порошенко по физиологии.....
Поскольку о напрямую о физиологии Зеленским ничего неизвестно (кроме того, что он гуманоид, но тоже не факт), то попробуем пойти от обратного - т.е. от Порошенко: о Порошенко известно, что он как минимум служил в армии, следовательно проходил медкомиссию и очевидно что прошел...следовательно имеет мужскую физиологию, все органы на месте, не имеет психических отклонений....Тогда становится очевидно, что физиология Зеленского, как то отличается именно от мужской физиологии и так же проливает свет на то, почему он косил от армии.....
Я кстати, давно подозревал, что у него нет яиц
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22.05.2020 09:49 Відповісти
то посылки от онищенка.... ой, я не вовремя, да??))
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22.05.2020 01:56 Відповісти
Печиво, звичайно ж!. На яку іншу відповідь він очікує?
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21.05.2020 19:00 Відповісти
Каклеты для преЗЕдента...
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21.05.2020 19:02 Відповісти
...та штиблеты с ремонта забрал...преЗЕдент лично попросил )))))

"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 8512

...
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21.05.2020 19:03 Відповісти
Вот зря вчера на пресс конференции, не дали задать вопрос журналисту от Цензора. Теперь Бутусов будет мочить СН и самого Зеленского с удвоенной слой...что есть правильно)
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21.05.2020 19:05 Відповісти
Їх тут завжди мочуть.
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21.05.2020 19:07 Відповісти
мочать в коментах,

а Бутусов якось обтєкаємо дає йому очєрєдні 100 днєй
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21.05.2020 19:15 Відповісти
мне понравилось как Бутусов у Савика технично указал даме что она брехливая ..... и так сказал по теме отлично.,хотя я редко его читаю или слушаю.
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21.05.2020 23:21 Відповісти
Когда Бутусов расскажет о совещании в кабинете Корбана в Днепропетровске перед штурмом Иловайска.....
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21.05.2020 23:28 Відповісти
"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 1019
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21.05.2020 19:05 Відповісти
коля-трусы из грязи в князи
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21.05.2020 19:05 Відповісти
чувак за гігієну наріду волнувався на зорі становлєнія нації
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21.05.2020 19:16 Відповісти
а это когда он успел??
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22.05.2020 01:57 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

У крадуцкого новый мерин. Как вам эпоха барыг при зе?) На масках поднялся?*)



"Слуга народа" Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП - Цензор.НЕТ 4192
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21.05.2020 19:05 Відповісти
масочки
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21.05.2020 19:07 Відповісти
Партія "Новиє ліца".
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21.05.2020 19:09 Відповісти
до того как он занёс, там были ксероксы. это классика жанра.
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21.05.2020 19:08 Відповісти
В коробке от ксерокса может быть только одно - письма трудящихся!
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21.05.2020 19:08 Відповісти
Веталя передал бабло, которое сэкономлено на эксплуатациигородского транспорта, уборке снега и поливе улиц.
С солью как то нехорошо получилось.
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21.05.2020 19:14 Відповісти
Спалилась контора!
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21.05.2020 19:17 Відповісти
перед кем ? ))))

Чувак реально на полном серьёзе повторил на пресс-конференции анекдот про армейских друзей и кумовей

и нарід СХАВАЛ !!!
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21.05.2020 19:21 Відповісти
Говорят Непоп после скандала "приболел", собирается в Израиль "лечиться"
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21.05.2020 19:31 Відповісти
пнутая под зад нарцсиссическая обиженка, оно требует.
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21.05.2020 19:32 Відповісти
Заблукав, кацапе?
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21.05.2020 20:08 Відповісти
Гуталин там был. Чего не ясно?
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21.05.2020 19:33 Відповісти
Золото, брилианты... Такой версии ещё не было?
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21.05.2020 19:59 Відповісти
а твоя версия ?

без искромётных шуток в стиле 95 квартала
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21.05.2020 20:14 Відповісти
Хабаря принесли кловану зеленому, к гадалке не ходи. Хотя... Может там шаурма была?
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21.05.2020 20:18 Відповісти
ну я же изначально попросил без искромётных шуток в стиле 95 квартала
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21.05.2020 20:21 Відповісти
Тебе необходимо именно моё мнение? Моё мнение, что давно прошли времена, когда взятки возили в таких коробках. Хотя слепо верующим верить никто не запрещает.
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21.05.2020 20:38 Відповісти
Мне необходимо именно твоё мнение.

Я тебе это уже несколько раз написал.

Твоё мнение можно выразить несколькими словами,

но ты, зачем-то, вместо нескольких слов пишешь несколько комментов с туповатым юмором.
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21.05.2020 20:40 Відповісти
В этом случае невозможно что-то прокоментировать серьёзно. У меня возникли аналогии с 1937 годом. Тогда советские граждане так же усиленно искали "японских и английских шпионов" и пытались натягивать сову на глобус. Тогда правда это почти всегда заканчивалось трагически... Сейчас это выглядит комически.
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21.05.2020 20:52 Відповісти
Зачем ты лепишь отводную от темы ветку про 1937 год ?

У тебя, вменяемого человека, есть вменяемая версия того, что может быть в этих коробках ?

Ну не бумага же, купленная для писарских целей через Прозорро
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21.05.2020 21:24 Відповісти
Если честно, то я просто от нечего делать сейчас пишу или попИсываю тебе. Звыняй, ежели мои шутки какие-то не такие и шото там у тебя вызывают. Если желаешь, то продолжай изучать под микроскопом 50 оттенков зрады клована зелёного. Кто ж тебе запретит...
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21.05.2020 23:08 Відповісти
От причепився ! Братва скинулась і подарувала :
"Слуга народу" Лерос вимагає відповісти, що було в коробках від "смотрящого" Комарницького, які Тищенко заніс в ОП - Цензор.НЕТ 4918
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21.05.2020 20:40 Відповісти
не с нашим счастьем ...
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21.05.2020 20:41 Відповісти
Бессметрный дурачок
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21.05.2020 20:47 Відповісти
У всепропальщиков депрессивный психоз.
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21.05.2020 21:24 Відповісти
 
 