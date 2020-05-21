"Слуга народу" Лерос вимагає відповісти, що було в коробках від "смотрящого" Комарницького, які Тищенко заніс в ОП

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос направив звернення чиновникам і правоохоронцям із приводу інформації про вплив Дениса Комарницького, якого називає "смотрящим", на керівництво Київської міської державної адміністрації. Також Лерос вимагає пояснити зв'язок Комарницького з Офісом президента.

Про це депутат написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Як я розповідав раніше, київське ОЗУ йде корінням в Офіс президента і Єрмак свої вказівки передає смотрящому за Києвом - Комарницькому. Старший по Києву Тищенко, який зі своєю сестрою Юлією і її чоловіком Германом відповідають за інфраструктурні будівництва у столиці. Вказівки Комарницький отримує і через Михайла Подоляка, радника глави Офісу президента, якого я називаю відповідальним за цензуру в ЗМІ, жовті статті, чорний піар і іншу нечисть, яка виходить із 383 кабінету ОП", - повідомив Лерос.

На підтвердження своїх слів він виклав "два дні з життя цих тварин" - похвилинну розкладку переміщень згаданих осіб.

За його словами, 11 квітня о 13.35 з котеджного містечка "Клим" у Козині, де живе Комарницький, виїхав автомобіль Toyota Camry з номером АА2030КА, на пасажирському сидінні якого був Комарницький.

"До речі, саме з цього авто Тищенко носив коробки прямо в офіс президента", - написав нардеп.

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"О 13.44 вони заїхали на парковку ресторану Fabius на Столичці, де з автомобіля вийшов Комарницький і зустрівся з Подоляком. Вони увійшли до внутрішнього двору, де, схоже, "побалакали про високе". О 14.43 Комарницький і Подоляк вийшли з ресторану і роз'їхалися по домівках", - розповів Лерос.

Він підкреслив, що такі зустрічі відбуваються регулярно, і 8 травня одночасно в київському бізнес-центрі IQ опинилися Подоляк, Тищенко і Комарницький.

"Автомобіль з Комарницьким о 14.15 заїхав у підземний паркінг бізнес-центру IQ, де ймовірно розташовано офіс Комарницького. О 16.20 біля виїзду з підземного паркінгу IQ було помічено автомобіль Range Rover АА0614ОО, яким користується Подоляк. О 16.59 в паркінг в'їхав Mercedes Benz S 400 чорного кольору АА9911КМ (зареєстрований 23.08.2019 на ім'я Тищенка М.М.). Він покинув бізнес-центр о 20.10. О 20.34 з підземного паркінгу виїхав автомобіль із Комарницьким", - описав події парламентарій.

Народний депутат також зазначив, що направив запити в правоохоронні органи з приводу запису телефонної розмови заступника голови КМДА В'ячеслава Непопа з Комарницьким, де попросив дати оцінку ролі "смотрящого" в Києві, а також запит із приводу передачі коробок з авто Комарницького в Офіс президента.

"Дивує відсутність реакції Кличка, ніби такі розмови з його підлеглим і ознаки корупційних договорняків, які видно на фото, є нормальним порядком речей у столиці. Також звернувся до Єрмака, щоб він постарався пояснити, що в "чорних ящиках", які, як у грі "Поле чудес", внесли ймовірно йому в кабінет в Офісі президента України. До нього ж відправив запит з приводу зустрічей його радника Подоляка з тіньовим куратором столиці Комарницьким", - підсумував Гео Лерос.