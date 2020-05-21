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Зеленський запропонував Кабміну у тримісячний термін внести в Раду законопроєкт про одноразове декларування (податкову амністію)

Зеленський запропонував Кабміну у тримісячний термін внести в Раду законопроєкт про одноразове декларування (податкову амністію)

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із пропозицією розробити і внести до парламенту законопроєкт про одноразове декларування (амністії).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Ці законодавчі зміни мають бути підготовлені в тримісячний термін у співпраці з експертами, бізнесом і комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики", - наголошується в інформації.

Таку пропозицію президент зробив разом з підписанням податкового закону №1210, який імплементує план дій BEPS і є необхідним для нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), але розкритикований бізнесом за низку недоліків.

Зеленський вважає допустимою амністію окремих активів за плату нижче 5%.

Також читайте: Зеленський підписав податковий закон

"Можливо, нерухомість можна амністувати під менший відсоток або навіть під нуль. Потрібно перегорнути цю сторінку історії, щоб всі українці хотіли бути платниками податків", - сказав глава держави під час пресконференції в середу.

Як зазначив Зеленський, наразі питання умов запровадження амністії капіталів є дискусійним, зокрема через складну ситуацію в країні.

Раніше законопроєкт про податкову амністію №1232 пропонував механізм добровільного декларування фізособами прихованого доходу, ставки оподаткування 5% і 10%, а також знижену 2,5% при інвестуванні в облігації внутрішньої державної позики.

Автор: 

амністія (195) декларація (1412) Зеленський Володимир (23697) податки (3810)


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Топ коментарі
+15
дык, вислюк оманський хочет отмыть СВОИ деньги из офшор.. частично. Ну и деньги бени - в ЕС и США за ними началась охота, вот беня непротив самые стремные вывести в Украину.
Но общая суть махинации вислюка: ограбил бюджет, и за долю в 5% - легализуешь награбленное.
Очень удобная схема для легализации украденного зеленским, герусом, беней и прочими слугами урода...
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21.05.2020 20:02
+13
классно... и для кого ж эта амнистия?
для тех, у кого... не надо спрашивать как он заработал свой первый миллион, ибо второй он заработал честно (с)...да?
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21.05.2020 19:35
+10
Гарна посадка,вкрав,задекларував і вільний як вітер в полі,кради ще.
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21.05.2020 19:41
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В тюрягу их, а не амнистию!
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21.05.2020 19:33 Відповісти
дык, вислюк оманський хочет отмыть СВОИ деньги из офшор.. частично. Ну и деньги бени - в ЕС и США за ними началась охота, вот беня непротив самые стремные вывести в Украину.
Но общая суть махинации вислюка: ограбил бюджет, и за долю в 5% - легализуешь награбленное.
Очень удобная схема для легализации украденного зеленским, герусом, беней и прочими слугами урода...
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21.05.2020 20:02 Відповісти
"Возможно, недвижимость можно амнистировать под меньший процент или даже под ноль." - сказал вислюк оманський, вспомнив про свои квартиры в Киеве, дома в Крыму и в Италии))
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21.05.2020 20:04 Відповісти
Совпадение?))
ЯК НЕ ПЛАТИТИ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК - ЛАЙФХАК ВІД ІВАНА БАКАНОВА

https://www.youtube.com/watch?v=ABf_173ylnk&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=ABf_173ylnk
"Голова СБУ Іван Баканов опосередковано підтвердив, що ухиляється від сплати податків.
На тому тижні ми з колегами з Watchdogs випустили цілу програму про життя пана Баканова. Там було бугато цікавого. Чого варте лише те, що його родина досі активно користується російською соцмережею "Однокласніки". в цих "Однокласніках" постійно сидять і жінка Баканова, і його тесть, який живе з ними разом.
Тобто офіційно голова СБУ наполягає, що користування російськими соцмережами небезпечне, а реально - не може впоратися з ними навіть у власній родині. Це - лицемірство, але біда навіть не в тому. Родичі Баканова мають "Однокласнікі" на своїх мобільних пристроях. І це означає, що російська розвідка має повний доступ до всіх даних про життя голови Служби безпеки України: росіяни знають їхні геолокації, маршрути, номери телефонів, соціальні графи - все! І Баканова це не хвилює, - мабуть, Іван Геннадійович знає, що його "діяльність" на посаді голови СБУ росіянам у жодний спосіб не заважає. Тоді і справді нема, чого хвилюватися.
Через соцмережі родини Баканова ми вийшли на їхній маєток в селі Ходосівка під Києвом. У них там двоповерховий будинок, власне озеро і приватний парк. Формально, ніякого будинку не існує, а за реєстром майнових прав Іван Баканов володіє лише невеличким клаптиком землі на чотири сотки - під "особисте селянське господарство". Бачите тут особисте селянське господарство? Навіть городу нема!
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21.05.2020 20:57 Відповісти
Насчёт "льготных облигаций" напомнило:
Зеленский предложил Кабмин в трехмесячный срок внести в Раду законопроект об одноразовом декларировании (налоговой амнистии) - Цензор.НЕТ 7237
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21.05.2020 19:34 Відповісти
Это к вопросу о посадках
Украл-задекларировал-гуляй
И так будет все время пока у власти
Зеленая гроза воров и корупционеров
95 квартал в жизнь!
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21.05.2020 19:34 Відповісти
классно... и для кого ж эта амнистия?
для тех, у кого... не надо спрашивать как он заработал свой первый миллион, ибо второй он заработал честно (с)...да?
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21.05.2020 19:35 Відповісти
для тих, хто отримав 40 лямів вічнозелених, на офшорні рахунки кварталу, від бородатої приватівської бабусі
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21.05.2020 19:38 Відповісти
За что нам такого дебила дали?
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21.05.2020 19:36 Відповісти
Запитай у зебілів.
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21.05.2020 19:40 Відповісти
Нам этого дебила не дали, дебилы его выбирали. Если Порошенко убил своего брата, то как не выбрать клоуна президентом
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21.05.2020 19:43 Відповісти
Какого ты заслуживаешь, такого и дали!
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21.05.2020 19:52 Відповісти
Гарна посадка,вкрав,задекларував і вільний як вітер в полі,кради ще.
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21.05.2020 19:41 Відповісти
При Чучмі вже амністували. Тепер знов?
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21.05.2020 19:43 Відповісти
Так с тех пор еще порядком накрали.
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21.05.2020 22:15 Відповісти
украл миллион
заплатил 5% и гуляй смело
/смотрю передачу мужик украл
металла на 1200 грн
сидит четыре месяца в СИЗО Киева/
класс !!!
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21.05.2020 19:43 Відповісти
если вы должны банку 1000 это ваши проблемы.
а если 1 000 000 то это уже проблемы банка.
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21.05.2020 19:56 Відповісти
А так мог бы задекларировать и на свободу с чистой совестью)
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21.05.2020 20:15 Відповісти
Так он наверное тоже сможет задекларировать металл заплатить 5% и свободен,
или это будет работать, только если украл больше 1 ляма зеленых??
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22.05.2020 10:31 Відповісти
"Хто я такий? Я стратегія чи випадковість?" (с) Президент Украины Владимир Зеленский
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21.05.2020 19:53 Відповісти
Класс, все кто тырил все эти годы, теперь спокойно могут расслабиться.
Всего за 5%, а то и меньше.
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21.05.2020 20:15 Відповісти
Акуеть, я вам все прощу. Прощу 90е, прощу рейдерство, прощу отжим...
Прощать НАДО! Но кому и как?!
Судьям, прокурорам, откровенным бандюкам?
Прощать выпил десятков миллиардов и перевод в оффшоры?
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21.05.2020 20:18 Відповісти
Прощать нужно. Но только в случае соответствующего платежа в бюджет.
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21.05.2020 22:14 Відповісти
Пойдут отбирать хаты и машины у тех кто зарплаты в конвертах получал.

А Беня, Ахметов, Зеленский, другие бандиты из 90-х окажутся чистыми.

Народ это заслужил.
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21.05.2020 20:19 Відповісти
Не так. Олигархам сделают налоговую амнистию на миллиарды, а зе!либобикам вынесут дверь в квартиру за долг за коммуналку))
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21.05.2020 22:13 Відповісти
По сути это легализация ранее украденного.
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21.05.2020 20:24 Відповісти
И по форме и по сути - по всём.
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21.05.2020 22:12 Відповісти
Ау, придурочные!
Да, это легализация украденного ранее. А вы ЧЕГО хатите?
Оставить, как есть?
Всё отнять и вернуть пенсионерам для справедливости - они всю жизнь работали?
Огнём и мечом, млять....
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21.05.2020 21:02 Відповісти
Честно всю жизнь платил немалые налоги. Будет амнистия - перестаю платить налоги.
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21.05.2020 21:39 Відповісти
Такто зе!либобики. Вы хотели раскуркулить олигархов, а вместо этого им будет налоговая амнистия. Поделом вам - не нужно дураками быть.
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21.05.2020 22:12 Відповісти
https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg
https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg

Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg


Интересно Зеля реально не понимает что наличие ИНВЕСТИЦИОННЫХ НЯНЬ , отпугивает инвесторов , он реально не понимает что наличие персонального РЕШАЛЫ приводит в ужас цивилизованы инвесторов . Сделай закон один для всех и посади "НЯНЬ " в тюрьму и инвестиции хлынут рекой
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21.05.2020 22:37 Відповісти
дураков нет зеля. их капиталам и так ничего не грозит
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21.05.2020 22:57 Відповісти
А ты у народа Украины спроси! Что мы думаем по этому поводу! Амнистант не нашь!
Крышеватель воров! Выход есть 50%.
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22.05.2020 02:34 Відповісти
 
 