Зеленський запропонував Кабміну у тримісячний термін внести в Раду законопроєкт про одноразове декларування (податкову амністію)
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із пропозицією розробити і внести до парламенту законопроєкт про одноразове декларування (амністії).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.
"Ці законодавчі зміни мають бути підготовлені в тримісячний термін у співпраці з експертами, бізнесом і комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики", - наголошується в інформації.
Таку пропозицію президент зробив разом з підписанням податкового закону №1210, який імплементує план дій BEPS і є необхідним для нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), але розкритикований бізнесом за низку недоліків.
Зеленський вважає допустимою амністію окремих активів за плату нижче 5%.
"Можливо, нерухомість можна амністувати під менший відсоток або навіть під нуль. Потрібно перегорнути цю сторінку історії, щоб всі українці хотіли бути платниками податків", - сказав глава держави під час пресконференції в середу.
Як зазначив Зеленський, наразі питання умов запровадження амністії капіталів є дискусійним, зокрема через складну ситуацію в країні.
Раніше законопроєкт про податкову амністію №1232 пропонував механізм добровільного декларування фізособами прихованого доходу, ставки оподаткування 5% і 10%, а також знижену 2,5% при інвестуванні в облігації внутрішньої державної позики.
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Но общая суть махинации вислюка: ограбил бюджет, и за долю в 5% - легализуешь награбленное.
Очень удобная схема для легализации украденного зеленским, герусом, беней и прочими слугами урода...
ЯК НЕ ПЛАТИТИ ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК - ЛАЙФХАК ВІД ІВАНА БАКАНОВА
https://www.youtube.com/watch?v=ABf_173ylnk&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=ABf_173ylnk
"Голова СБУ Іван Баканов опосередковано підтвердив, що ухиляється від сплати податків.
На тому тижні ми з колегами з Watchdogs випустили цілу програму про життя пана Баканова. Там було бугато цікавого. Чого варте лише те, що його родина досі активно користується російською соцмережею "Однокласніки". в цих "Однокласніках" постійно сидять і жінка Баканова, і його тесть, який живе з ними разом.
Тобто офіційно голова СБУ наполягає, що користування російськими соцмережами небезпечне, а реально - не може впоратися з ними навіть у власній родині. Це - лицемірство, але біда навіть не в тому. Родичі Баканова мають "Однокласнікі" на своїх мобільних пристроях. І це означає, що російська розвідка має повний доступ до всіх даних про життя голови Служби безпеки України: росіяни знають їхні геолокації, маршрути, номери телефонів, соціальні графи - все! І Баканова це не хвилює, - мабуть, Іван Геннадійович знає, що його "діяльність" на посаді голови СБУ росіянам у жодний спосіб не заважає. Тоді і справді нема, чого хвилюватися.
Через соцмережі родини Баканова ми вийшли на їхній маєток в селі Ходосівка під Києвом. У них там двоповерховий будинок, власне озеро і приватний парк. Формально, ніякого будинку не існує, а за реєстром майнових прав Іван Баканов володіє лише невеличким клаптиком землі на чотири сотки - під "особисте селянське господарство". Бачите тут особисте селянське господарство? Навіть городу нема!
Украл-задекларировал-гуляй
И так будет все время пока у власти
Зеленая гроза воров и корупционеров
95 квартал в жизнь!
для тех, у кого... не надо спрашивать как он заработал свой первый миллион, ибо второй он заработал честно (с)...да?
заплатил 5% и гуляй смело
/смотрю передачу мужик украл
металла на 1200 грн
сидит четыре месяца в СИЗО Киева/
класс !!!
а если 1 000 000 то это уже проблемы банка.
или это будет работать, только если украл больше 1 ляма зеленых??
Всего за 5%, а то и меньше.
Прощать НАДО! Но кому и как?!
Судьям, прокурорам, откровенным бандюкам?
Прощать выпил десятков миллиардов и перевод в оффшоры?
А Беня, Ахметов, Зеленский, другие бандиты из 90-х окажутся чистыми.
Народ это заслужил.
Да, это легализация украденного ранее. А вы ЧЕГО хатите?
Оставить, как есть?
Всё отнять и вернуть пенсионерам для справедливости - они всю жизнь работали?
Огнём и мечом, млять....
https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg
Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
Интересно Зеля реально не понимает что наличие ИНВЕСТИЦИОННЫХ НЯНЬ , отпугивает инвесторов , он реально не понимает что наличие персонального РЕШАЛЫ приводит в ужас цивилизованы инвесторов . Сделай закон один для всех и посади "НЯНЬ " в тюрьму и инвестиции хлынут рекой
Крышеватель воров! Выход есть 50%.