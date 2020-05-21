Зеленський запропонував Кабміну у тримісячний термін внести в Раду законопроєкт про одноразове декларування (податкову амністію)

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів із пропозицією розробити і внести до парламенту законопроєкт про одноразове декларування (амністії).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

"Ці законодавчі зміни мають бути підготовлені в тримісячний термін у співпраці з експертами, бізнесом і комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики", - наголошується в інформації.

Таку пропозицію президент зробив разом з підписанням податкового закону №1210, який імплементує план дій BEPS і є необхідним для нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), але розкритикований бізнесом за низку недоліків.

Зеленський вважає допустимою амністію окремих активів за плату нижче 5%.

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"Можливо, нерухомість можна амністувати під менший відсоток або навіть під нуль. Потрібно перегорнути цю сторінку історії, щоб всі українці хотіли бути платниками податків", - сказав глава держави під час пресконференції в середу.

Як зазначив Зеленський, наразі питання умов запровадження амністії капіталів є дискусійним, зокрема через складну ситуацію в країні.

Раніше законопроєкт про податкову амністію №1232 пропонував механізм добровільного декларування фізособами прихованого доходу, ставки оподаткування 5% і 10%, а також знижену 2,5% при інвестуванні в облігації внутрішньої державної позики.