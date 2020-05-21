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Новини Хабарники
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Приватного виконавця упіймали під час передання 10 тис. дол. хабаря керівникові держпідприємства, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці затримали приватного виконавця під час передання хабаря заступнику директора одного з державних підприємств, що входять у сферу управління Державного агентства резерву України (ст. 369 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Приватного виконавця упіймали під час передання 10 тис. дол. хабаря керівникові держпідприємства, - Офіс генпрокурора 01

За даними слідства, приватний виконавець, користуючись тим, що проти підприємства розпочато виконавче провадження у зв'язку з несплатою деяких платежів, спланував реалізувати державний майновий комплекс на електронних торгах. При цьому, відчуження таких об'єктів заборонено законом.

За сприяння у відчуженні майна згаданого підприємства виконавець запропонував заступнику керівника держпідприємства 10 тис. доларів хабаря.

Приватного виконавця упіймали під час передання 10 тис. дол. хабаря керівникові держпідприємства, - Офіс генпрокурора 02

Правоохоронці затримали приватного виконавця в Києві під час передачі частини хабаря в розмірі 5 тис. доларів.

Приватного виконавця упіймали під час передання 10 тис. дол. хабаря керівникові держпідприємства, - Офіс генпрокурора 03

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають.

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Автор: 

хабар (4694) Київ (19422) Офіс Генпрокурора (3240)


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За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1». По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
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21.05.2020 19:56 Відповісти
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США»
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21.05.2020 19:57 Відповісти
пчелой прикинется. скажет, шо приносить взятки это его инстинкт ! )
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21.05.2020 19:57 Відповісти
Уже ничего не сделать, в нашей стране, с такими. Гиблое место. Выросло, не одно поколение, взяткодателей и взяткодателей. При царе- было, при советах- было, сейчас есть и дальше будет.
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21.05.2020 20:07 Відповісти
Арестовали за то, что человек был на даче. Ужасы зелёного произвола.
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21.05.2020 20:48 Відповісти
 
 