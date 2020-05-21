Приватного виконавця упіймали під час передання 10 тис. дол. хабаря керівникові держпідприємства, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Правоохоронці затримали приватного виконавця під час передання хабаря заступнику директора одного з державних підприємств, що входять у сферу управління Державного агентства резерву України (ст. 369 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, приватний виконавець, користуючись тим, що проти підприємства розпочато виконавче провадження у зв'язку з несплатою деяких платежів, спланував реалізувати державний майновий комплекс на електронних торгах. При цьому, відчуження таких об'єктів заборонено законом.

За сприяння у відчуженні майна згаданого підприємства виконавець запропонував заступнику керівника держпідприємства 10 тис. доларів хабаря.

Правоохоронці затримали приватного виконавця в Києві під час передачі частини хабаря в розмірі 5 тис. доларів.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Слідчі дії тривають.

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