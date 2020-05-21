Кулеба запустив роботу оновленого складу Ради експортерів та інвесторів при МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів установче засідання оновленої Ради експортерів та інвесторів у режимі відеоконференції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МЗС.

"Ми розуміємо, що нині всі країни та бізнеси шукають можливості виходу з економічної кризи. МЗС - це не лише про візи та імідж України за кордоном, це і про реально діючі інструменти виходу на зовнішні ринки. Нині, у кризу, це особливо важливо: дати можливість збільшити торгівлю українськими товарами за кордоном. Це не стосується окремих компаній. Це стосується всієї економіки", - заявив Кулеба, звертаючись до представників понад 100 компаній, які увійшли до складу оновленої Ради.

За словами міністра, головна мета РЕІ - дати бізнесу можливість просувати українські товари на зовнішні ринки за сприяння МЗС.

"Ми бачимо великий експортний потенціал України. Ми маємо продавати більше товарів, компанії платитимуть більше податків, будуть влаштовувати на роботу більше людей. Це механізм як створити можливості для людей працювати - навіть в умовах кризи, в якій ми живемо", - додав Кулеба.

Станом на 21 травня 2020 року, до складу оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС увійшли 135 компаній.

Нагадаємо, Рада експортерів була створена при МЗС ще в 2011 році.

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