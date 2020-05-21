Зеленський провів нараду з регіонами щодо ситуації з ремонтом доріг місцевого значення

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з ремонтом доріг місцевого значення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У зустрічі взяли участь перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов, голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, очільники облдержадміністрацій, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова та представники українських банків.

Учасники наради доповіли главі держави, що в середньому області використали на оновлення місцевих доріг 30% доведених асигнувань з початку року. Однак в окремих регіонах цей показник не перевищує 5-10%. Представники цих областей пояснили, що найчастіше причиною низького рівня вибірки грошей є неготовність проектно-кошторисної документації на об’єкти ремонтів, запланованих у 2020 році.

Зеленський закликав пришвидшити реалізацію проєктів, на які держава вже спрямувала гроші. Також Президент закликав кожну область надати програми оновлення всіх місцевих доріг у своїх регіонах. Програми повинні містити чіткий графік та інформацію про кількість коштів, необхідних для реалізації проєктів.

"Ми хочемо щороку збільшувати кількість відремонтованих доріг, щоб якомога швидше повністю оновити дорожню мережу України", – сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів, що для ремонтів і будівництва доріг місцевого значення обласні державні адміністрації отримають змогу залучати додаткове фінансування під місцеві гарантії. Механізм залучення цих коштів був напрацьований у спільному проекті Офісу Президента України, уряду та Укравтодору. Бюджетний комітет Верховної Ради України вже зареєстрував законопроекти, необхідні для залучення додаткового фінансування на оновлення місцевих доріг.

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