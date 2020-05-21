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Зеленський провів нараду з регіонами щодо ситуації з ремонтом доріг місцевого значення

Зеленський провів нараду з регіонами щодо ситуації з ремонтом доріг місцевого значення

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з ремонтом доріг місцевого значення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У зустрічі взяли участь перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов, голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, очільники облдержадміністрацій, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова та представники українських банків.

Учасники наради доповіли главі держави, що в середньому області використали на оновлення місцевих доріг 30% доведених асигнувань з початку року. Однак в окремих регіонах цей показник не перевищує 5-10%. Представники цих областей пояснили, що найчастіше причиною низького рівня вибірки грошей є неготовність проектно-кошторисної документації на об’єкти ремонтів, запланованих у 2020 році.

Зеленський закликав пришвидшити реалізацію проєктів, на які держава вже спрямувала гроші. Також Президент закликав кожну область надати програми оновлення всіх місцевих доріг у своїх регіонах. Програми повинні містити чіткий графік та інформацію про кількість коштів, необхідних для реалізації проєктів.

"Ми хочемо щороку збільшувати кількість відремонтованих доріг, щоб якомога швидше повністю оновити дорожню мережу України", – сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів, що для ремонтів і будівництва доріг місцевого значення обласні державні адміністрації отримають змогу залучати додаткове фінансування під місцеві гарантії. Механізм залучення цих коштів був напрацьований у спільному проекті Офісу Президента України, уряду та Укравтодору. Бюджетний комітет Верховної Ради України вже зареєстрував законопроекти, необхідні для залучення додаткового фінансування на оновлення місцевих доріг.

Читайте також: Депутат райради викрав майже 2,7 млн ​​грн на будівництві доріг на Рівненщині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

дороги (3056) Зеленський Володимир (23697) ремонт (2296)


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Топ коментарі
+8
сидіти в масці перед монітором компа(на фото) - вища стадія зеленого ідіотизму
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21.05.2020 20:30
+6
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения

Ещё один крепкий хозяйственник? Куда он свой президентский пятак суёт? Свою работу всю переделал?
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21.05.2020 20:31
+6
якщо там хтось пчихне, то, з іншого боку монітора, хтось всреться
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21.05.2020 20:36
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сидіти в масці перед монітором компа(на фото) - вища стадія зеленого ідіотизму
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21.05.2020 20:30 Відповісти
ну Вы даете! )))) а вдруг там кто-то чихнет...)))) (я операторов "кинохроники" имел ввиду)))))))
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21.05.2020 20:34 Відповісти
якщо там хтось пчихне, то, з іншого боку монітора, хтось всреться
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21.05.2020 20:36 Відповісти
Правильно, що в масці!
Був би без маски - де хто воняв би набагато більше
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21.05.2020 20:38 Відповісти
"слуга " завжди має копіювати мацковського окупанта України...
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21.05.2020 21:44 Відповісти
Это ваша логика. А логика НеЛоха абсолютна другая) иона ему абсолютна подходит.
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21.05.2020 20:41 Відповісти
... і про дороги говорить, а шмигаль, що робить?
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21.05.2020 23:15 Відповісти
Интересно, ты придуриваешься или такой и есть?))) Эту фотографию модератор цензора уже не раз пихал в новости про Зеленского, я уже раз 6 видел ее так точно))
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22.05.2020 01:54 Відповісти
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения

Ещё один крепкий хозяйственник? Куда он свой президентский пятак суёт? Свою работу всю переделал?
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21.05.2020 20:31 Відповісти
Конституцию писали не сценаристы Квартала 95.

Нахрена этому утырку её читать ?
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21.05.2020 20:37 Відповісти
Видимо, на персональной дороге, построенной для Моники от Киева до его дома, колдобины появились - ремонт срочно нужен.
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21.05.2020 20:41 Відповісти
великий мостостроитель вавий 1й
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21.05.2020 20:31 Відповісти
Клоуна кусок. Їх не ремонтуватимуть,бо ви в громад гроші відібрали.
Тепер будуть показушно крихти відсипати.
Запоріжжя:
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения - Цензор.НЕТ 4357

Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения - Цензор.НЕТ 2792
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21.05.2020 20:32 Відповісти
в местном значении дорог просто нет. одни ямки. мабуть имел в виду ремонт старых и закладку новых.
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21.05.2020 20:32 Відповісти
Ой!
Зеля, в ситуационной комнате...
Так её же Петя украл, не?
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21.05.2020 20:34 Відповісти
при чем не один раз ))))
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21.05.2020 20:35 Відповісти
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения

...
Згадав одразу:

нам гг'ейдег' надо чтобы г'овно
лежали на дог'оге говна
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21.05.2020 20:42 Відповісти
Зеленский провел совещание с регионами по ситуации с ремонтом дорог местного значения - Цензор.НЕТ 1895
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21.05.2020 20:36 Відповісти
Див. за лінком https://censor.net/comments/locate/3197190/019214ed-cb9e-7363-b49d-d8db4f8c5d25
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21.05.2020 20:49 Відповісти
Мартышка и зеркало ну прям с него написано Придурок а где деньги на их ремонт Оно еще корчит умный вид
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21.05.2020 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=e0Mk_dOUZ4o
"Певец Зеленский - Прессконференский...НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Опубліковано 21 трав. 2020 р.
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21.05.2020 20:50 Відповісти
Какое отношение презик имеет к ремонту дорог, блд? Хоть бы кто Конституцию подарил благодетелю нашему верховному.
Узурпатор, ****. Пашет как раб на галерах. Почти как старший товарищ из Чухностана...
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21.05.2020 20:51 Відповісти
Дебіл у тебе під носом поліція перетворилась в банду.."потужний" міністр сабаков збудував потужне ОЗУ..а дороги це робота прем'єра..блазень..
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21.05.2020 21:45 Відповісти
 
 