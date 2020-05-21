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Нацрада перевірить "Еспресо" через програми "Радіо Свобода" і "ВВС NEWS Україна", канал заявляє про політичні репресії

Нацрада перевірить

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірить телеканал "Еспресо" через трансляцію програм іноземного виробництва. Телеканал вважає перевірку ознакою початку політичних репресій.

Про початок перевірки повідомляє пресслужба Нацради, інформує Цензор.НЕТ.

"11 травня 2020 року в ефірі телеканалу "ЕСПРЕСО" моніторингом зафіксовано трансляцію програм/передач іноземного виробництва загальним обсягом 1 год. 11 хв./добу (4,93% від загального обсягу мовлення).... ліцензіатом зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, якого за ліцензією має бути не менше 24 год./добу (100%)", - сказано в повідомленні.

У Нацраді зазначають, що йдеться про трансляцію програм "Радіо Свобода" і "ВВС NEWS Україна". За результатами перевірки Нацрада обіцяє ухвалити відповідне рішення про телеканал.

"Еспрессо" в повідомленні пресслужби заявляє про політичне переслідування. Так, на каналі стверджують, що співпрацюють з "Радіо свобода" з часів Майдану, і це жодного разу не викликало питань при планових перевірках Нацради.

"Зміну підходу державного регулятора до мережі незалежного інформаційного мовника ми пов'язуємо тільки зі зміною політичного режиму в країні, що є ознакою початку політичних репресій!" - сказано в повідомленні.

Телеканал стверджує, що 16 березня звернувся до Нацради з тим, щоб внести зміни в ліцензію й отримати можливість показувати програми "ВВС NEWS Україна". Згідно з повідомленням пресслужби, ця заява не була розглянута досі, хоча термін її розгляду закінчився 27 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацрада перевірить телеканал NewsOne через висловлювання про єврейські дивізії СС

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) перевірка (1229) свобода слова (390) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+39
Нацсовет проверит "Эспрессо" из-за программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина", канал заявляет о политических репрессиях - Цензор.НЕТ 9201
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21.05.2020 20:46
+37
Радио Свобода шоле?

Она выходила в эфир, когда твои совковые родители еще пионерами о бубль-гуме мечтали.
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21.05.2020 20:48
+35
Нацсовет проверит "Эспрессо" из-за программ "Радио Свобода" и "ВВС NEWS Украина", канал заявляет о политических репрессиях - Цензор.НЕТ 2960
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21.05.2020 20:54
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речь не о владельце канала, а о юридическом месте производства «Радіо Свобода» и «ВВС NEWS Україна»
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21.05.2020 22:15 Відповісти
Вангую РС принедлежит америкосам, а ББС англичанам, стало быть и контент весь приписывают их странам, даже если они физически были запилены в укр студиях.
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21.05.2020 22:21 Відповісти
На что намекаешь, козел? Украина из-за чьих то хотелок должна лишиться своих союзников или европейского пути развития? Эти передачи способствуют интеграции Украины в Европейское пространство. Или мы должны слушать пестеш рашатудэй?
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22.05.2020 00:34 Відповісти
То не наш, то кацап. Він кілька разів спалився (вище і нижче) - будь-який українець навіть з базовим рівнем володіння державною мовою як мінімум здивується, прочитавши "державний будуй", "яке в тебе утворення" або "страшні борошна в галузі п'ятої крапки".
А кацап читає через гугл транслейт - а там з цими висловами трапляється дещо цікаве...
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22.05.2020 04:02 Відповісти
Весь инфопродукт радио Свободы и ВВС в Украине производится как раз в Украине, насколько мне известно. А вот "продукт" г+г , к примеру, производится как раз в стране-помойке, но у Моники к ним претензий нет.
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21.05.2020 22:02 Відповісти
Ці канали мають студії в Києві. У цьому змісті вас не турбують борошна в галузі п'ятої крапки від кацапських каналів, де журнашлюхи теліпають мовою безпосередньо з-за поребрика?
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21.05.2020 22:03 Відповісти
Фіаско.
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21.05.2020 22:11 Відповісти
фиаско - это трындеть мимо темы. сперва к языку прицепился, потом к кацанским каналам. по сути сказал ты ноль.
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21.05.2020 22:19 Відповісти
По сути ты перднул в лужу
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21.05.2020 22:24 Відповісти
Цікаво, а з яких це пір українськомовні програми Радіо Свобода вважаються іноземним виробництвом, якщо їх робить той наш журналіст, на якого Мендель торік кидалася?
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21.05.2020 21:18 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCQxTv1tAKCEwBeJ_7GPkqEiHNd1DuN_jei2jgzeRqH3rcmZoVi1oxPZfFmwBTEhd4A2s6l5VYGG48C&hc_ref=ARSWDKJotmXpwFWy53_gxrooRtm7CWS8gDpd6O6fI5fW667WhVi2vdL-MTxgj65ed4w&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2984111791654333 1 год ·

Багато кому не подобається президент.
Але він у нас не поганий. Він гібридний. Хоче гібридну війну замінити на гібридний мир, рештки нашої економіки перетворити на гібридну економіку, українську культуру остаточно замінити гібридною культурою, замість Української держави, пропонує нам гібридну державу.
Позаяк виборці - це ніщо інше, як гібридний нарід, їм такий гібридний президент подобається.
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21.05.2020 21:19 Відповісти
Ну шо, Кловун, я скажу тобе шо с тобою буде дальше. Я редко ошибаюсь, процентов 90% того шо я прогнозирую - сбывается. Так вот - первое - 99% - ты не дотянешь до завершения своей каденции. 90% - через год начнешь готовить плацдарм в Ростове. Я бы тебе советовал не испытывать судьбу, сразу - Я устал я ухожу и со спокойной совестью - в ростовский квартал 95.
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21.05.2020 21:23 Відповісти
15.04.20 15:21 https://censor.net/ua/news/3189254/zelenskyyi_pryznachyv_eksspivrobitnytsyu_11_nitsko_chlenom_natsrady_z_teleradiomovlennya
Раніше Ніцко тривалий час працювала у відділі маркетингу і PR каналу "1+1". Також вона була директором з маркетингу в "Сінема Сіті".

22.04.20 19:41 https://censor.net/ua/news/3190844/gerasymyuk_stala_golovoyu_natsrady_trm_onovleno

https://censor.net/ua/news/3194976/zelenskyyi_pryznachyv_kerivnytsyu_presslujby_kvartalu_95_rudenko_chlenom_natsrady_z_teleradiomovlennya12 трав. 2020 р https://censor.net/ua/news/3194976/zelenskyyi_pryznachyv_kerivnytsyu_presslujby_kvartalu_95_rudenko_chlenom_natsrady_z_teleradiomovlennya

12.05.20 22:26 https://censor.net/ua/news/3195056/bilshist_chleniv_natsrady_trm_eksspivrobitnyky_11_i_kvartalu_95_organ_peretvoryvsya_na_ruchnyyi_instrument

Це все ланки одного ланцюга.
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21.05.2020 21:24 Відповісти
😀І ти Брут.Лукашенко засудив РФ через Україну.

«Була Київська Русь, Київ був, і тут не треба вам особливо розчепірювати в Росії пальці і говорити, що як ніби цього не було", - зазначив він.

За його словами, всі спроби РФ переписати історію - марні.

"Матір міст наших, і від цього не треба йти. Ми звідти якоюсь мірою всі пішли, і хрестили, напевно, нас там. Тому ми це розуміємо, це не перепишеш, це історія. У Росії ви намагаєтеся це, не переписати, це неможливо, - ви намагаєтеся це забути», - сказав він.
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21.05.2020 21:25 Відповісти
то це як? Кримльовський контент потоком з усіх рупорів, а тут імпіріалістічєская пропаганда, "вражьйї голоса"
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21.05.2020 21:28 Відповісти
Ще й українською!
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21.05.2020 21:33 Відповісти
«Отримали наказ згори»: поліція закінчує розслідування справи Шеремета - Слідство.інфо. Нацполіція найближчими днями завершить розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета і передасть зібрані матеріали в прокуратуру, повідомляє Слідство.інфо.

«Цими днями слідчі у справі Шеремета працюють допізна. Вони отримали наказ згори - завершувати розслідування », - сказано в повідомленні з посиланням на джерела, які знайомі з ходом розслідування.

При цьому деякі слідчі не вважають докази, які зібрали за останні місяці, переконливими.

Однак, вже в найближчі дні поліція оголосить про завершення розслідування і матеріали передадуть в прокуратуру.

Слідство.інфо повідомляє, що справу залишив прокурор Сергій Зузак, який всі ці місяці був головним у слідстві. Керівник групи не знає, хто буде замість нього.
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21.05.2020 21:30 Відповісти
шокіна покличуть
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21.05.2020 22:27 Відповісти
Дуже хочу послухати думку Яроша хоч і у шустера про зеленого лоха. Скучив щось за ним(((
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21.05.2020 21:32 Відповісти
Москалику, ти хоча б коми нормально порозставляв...
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21.05.2020 21:37 Відповісти
Згадав оцей екземпляр "простой русской патриотической поэзии". Це просто якась квінтесенція "усрусского мира". Схоже, саме така орієнтація у "слуг наріду". Вибрали, блть...

Нацрада перевірить "Еспресо" через програми "Радіо Свобода" і "ВВС NEWS Україна", канал заявляє про політичні репресії - Цензор.НЕТ 9165
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22.05.2020 04:16 Відповісти
Привет с СССР ну или с аватарки
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21.05.2020 21:35 Відповісти
Я их дебилов ещё полтора года назад предупреждал, что этим всё кончится...
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21.05.2020 22:01 Відповісти
Больно бьют по нашим душам
"Голоса" за тыщи миль.
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят -
Кормят, поят нас бермутью
Про таинственный квадрат!
Лектора из передачи
(Те, кто так или иначе
Говорят про неудачи
И нервируют народ),
Не дразните, обречённых, -
Нацсовет наш всех, учёных,
Превратит в умалишённых,
Ну а нас - наоборот.
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21.05.2020 21:40 Відповісти
Національна рада порушила закон стосовно "Еспресо", не провівши засідання та не давши жодної відповіді. Про це в ефірі "Прямого" сказав народний депутат "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.
"Сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила в такий спосіб привітати журналістів і всіх громадян України, мабуть, з Днем вишиванки. Вони оголосили перевірку телеканалу "Еспресо" після того, як виявили, як вони самі пишуть на власному офіційному сайті, там порушення. Ці порушення полягають в тому, що в один день, коли проводився моніторинг, вони годину і декілька хвилин виявили трансляцію програм "Радіо Свобода" і "ВВС Україна". І нацрада це вважає порушенням через те, що вони вважають, що це порушення ліцензії. Бо за ліцензією має бути 24 години мовлення українського виробництва, а це нібито іноземне виробництво, що не відповідає дійсності. Але програма "Радіо Свобода" виробляє українська юридична особа, яка зареєстрована в Україні, ведуть українці, українські журналісти там працюють, і українські політики туди приходять. І ці програми на "Еспресо" з 14 року…", - повідомив політик.
Княжицький вважає, що тиск на телеканал "Еспресо", це не тільки тиск на свободу слова, а й обмеження мовлення американських і європейських партнерів України.
""Еспресо" підписав угоду з "ВВС" і звернувся до Національної ради з проханням 40 хвилин чи пів години надати, внести зміни в ліцензію, щоб можна було програми "ВВС Україна" транслювати. Національна рада не відповідала на це. За законом, зобов'язана була відповісти протягом десяти днів. Але Національна рада сама порушила закон, не провела засідання, не дала жодної відповіді. І, відповідно до закону, ці програми транслюються. Це короткі новини "ВВС", декілька хвилин. І цього виявилося достатньо для того, щоб сказати, що це порушення і оголосити перевірку. За перевіркою, як правило, йде попередження, позбавлення ліцензії. Не інакше як не просто тиск на свободу слова, а це й спроби знову обмежити в нас мовлення наших американських і європейських партнерів, я це назвати не можу. І, звичайно, це тиск на незалежний телеканал", - сказав Княжицький.
https://prm.ua/natsrada-vidkrito-porushila-zakon-stosovno-espreso-knyazhitskiy/
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21.05.2020 21:45 Відповісти
Когда ж вы зебилы уже захлебнётесь от столь мощных потоков божьей росы вам в харю.
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21.05.2020 21:59 Відповісти
Какая прєлєсть! Власть краснєйєт на глазах!!! Нє зря кто-то сказал что зєльонийє - ето нєдозрєлийє краснийє
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21.05.2020 22:03 Відповісти
Якщо змішати зелене з червоним то буде колір лайна (коричневий).
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22.05.2020 20:59 Відповісти
Наступний крок - пломбування усіх девайсів, глушилки та кримінальна відповідальність за перегляд крамольних каналів?
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21.05.2020 22:18 Відповісти
До Espreso має відношення Княжицький з ''ЄС''. От і все пояснення. А що стосується українсъкого РС. то воно багато зробило для перемоги зелені і зараз дуже компліментарні. ******* Схеми - дитяча забавка в порівнянні з тим, що віни виробляли проти Порошенка. І УП, і РС зараз зовсім не ті принципові сайти, а на підспівах у зелених.
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21.05.2020 22:19 Відповісти
молоді мєркантільні нові ліца
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21.05.2020 22:25 Відповісти
Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию "Сельдь Иваси"
(С) Владимир Друк.
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21.05.2020 22:25 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA Радиоприёмники и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80 телевизоры , которые могут быть проданы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0 КНДР , подвергаются предварительной настройке, чтобы они могли ловить сигналы правительственных частот и опечатываются с ярлыком, который предотвращает какое-либо вмешательство в эти приборы. Манипуляции с приёмниками и прослушивание или просмотр телерадиоканалов, исходящих из зарубежья, расцениваются как серьёзное преступление. В https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2003 году главы местных отделений партии в деревнях и окрестностях получили инструкции по проверке пломб на всех радиоприёмниках

...
"Слуги"! Запроваджуйте "передовий" досвід!
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21.05.2020 22:40 Відповісти
Нацрада, 2/3 якої співробітники Г+Г? По факту, Коломойський-Зеленський, вирішили шманать канал за співпрацю з медіа саме тих країн, які проводять розслідування та суди по економічних злочинах коломойського і ще одного громадянина України з тимчасовим імунітетом. Яке дивне "спвпадіння". Зебіли, вас ніщо не насторожує? Вам це ніякий запоребрик не нагадує?
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21.05.2020 23:08 Відповісти
У них одностайний холопський одобрямс - "молодец бубочка, все правильно делает".
Дехто вже робить камінг-аут: "низкий поклон бубочке за возрождение СССР" и "бандерлоги, тикайте в польшу, панам жопы мыть, а мы хотим русскую жизнь! да, мы срём там, где бухаем и хаваем, и чо?"
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22.05.2020 00:23 Відповісти
А Коломойский - гражданин Израиля, сколько каналов имеет и все каналы 100% времени от него работают. Тогда как Радиосвобода считанные часы.
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22.05.2020 00:56 Відповісти
И еще. Скажут, что он еще и гражданин Украины. Вот именно "еще". Он в Украине гешефтами занимается, а чуть что в Израиль убегает. Отсюда ясно где его главный дом и главное гражданство.
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22.05.2020 13:33 Відповісти
І дійсно, ну до кого ще Нацраді доєжатися, як не до "Еспресо"? Вкотре передаю "привіт" складу ЗСУ і патріотам, які голосували за "гірше не буде" - а споримо, що буде, і буде ще набагато гірше.
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22.05.2020 08:57 Відповісти
Диктатура зеленського набирає обертів.
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22.05.2020 12:13 Відповісти
Весь час дивлюсь еспресо, відмінні журналісти та політична аналітика.
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22.05.2020 20:55 Відповісти
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