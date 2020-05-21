Нацрада перевірить "Еспресо" через програми "Радіо Свобода" і "ВВС NEWS Україна", канал заявляє про політичні репресії

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірить телеканал "Еспресо" через трансляцію програм іноземного виробництва. Телеканал вважає перевірку ознакою початку політичних репресій.

Про початок перевірки повідомляє пресслужба Нацради, інформує Цензор.НЕТ.

"11 травня 2020 року в ефірі телеканалу "ЕСПРЕСО" моніторингом зафіксовано трансляцію програм/передач іноземного виробництва загальним обсягом 1 год. 11 хв./добу (4,93% від загального обсягу мовлення).... ліцензіатом зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, якого за ліцензією має бути не менше 24 год./добу (100%)", - сказано в повідомленні.

У Нацраді зазначають, що йдеться про трансляцію програм "Радіо Свобода" і "ВВС NEWS Україна". За результатами перевірки Нацрада обіцяє ухвалити відповідне рішення про телеканал.

"Еспрессо" в повідомленні пресслужби заявляє про політичне переслідування. Так, на каналі стверджують, що співпрацюють з "Радіо свобода" з часів Майдану, і це жодного разу не викликало питань при планових перевірках Нацради.

"Зміну підходу державного регулятора до мережі незалежного інформаційного мовника ми пов'язуємо тільки зі зміною політичного режиму в країні, що є ознакою початку політичних репресій!" - сказано в повідомленні.

Телеканал стверджує, що 16 березня звернувся до Нацради з тим, щоб внести зміни в ліцензію й отримати можливість показувати програми "ВВС NEWS Україна". Згідно з повідомленням пресслужби, ця заява не була розглянута досі, хоча термін її розгляду закінчився 27 березня.

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