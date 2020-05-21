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Новини Коронавірус і карантин
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Повернення ресторанів і готелів до повноцінної роботи планується з 10 червня, - МОЗ

Повернення ресторанів і готелів до повноцінної роботи планується з 10 червня, - МОЗ

Відновлення роботи кафе і ресторанів у приміщеннях, діяльність установ культури і повноцінної роботи готелів і хостелів планується з 10 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з опублікованою діаграмою поетапного послаблення карантину, з 22 травня в регіонах України в рамках другого етапу почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласний транспорт.

Крім того, з 22 травня при дотриманні обмежень щодо кількості учасників можна буде проводити релігійні (1 людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.

З 25 травня планується запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садки.

З 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри (крім групових занять більше 10 осіб), відновиться діяльність закладів освіти в групах не більше 10 осіб, будуть дозволені міжобласні перевезення.

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З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

МОЗ нагадує, що з 22 червня в Україні буде діяти адаптивний карантин, коли обмежувальні заходи будуть поступово пом'якшуватися залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Всього буде 5 етапів пом'якшення карантину.

Рішення про пом'якшення режиму адаптивного карантину прийматимуть у кожному регіоні на підставі даних про інцидентність (середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис.), завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, а також кількості проведених ПЛР і ІФА тестів.

Зокрема, для переходу до наступного етапу пом'якшення карантину показник інцидентності має становити менше 12 осіб на 100 тис. населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим COVID-19 має бути менше 50%, кількість ПЛР і ІФА тестів - більше 12 на 100 тис. населення впродовж останніх 7 днів.

Автор: 

готелі (143) карантин (18172) ресторани (334) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Теперь вопрос - что дал этот якобы карантин? Вирус умер? Так он, Ковид, на эту якобы Пандемию не явился. Смертность дополнительно есть, но это смертность от именно карантина с его невозможностью помочь друг другу из-за транспортного локаута. Все, абсолютно все, кто проталкивал идею карантина , понесут ответственность.
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21.05.2020 20:59
+4
Дивні ці дебільні люди! Був один хворий ввели карантин зупинили економіку порушили злочинно массу прав та свобод громадян, підірвали економіку, яка і так наладом дихає, зараз хворих декілька тисяч як нам розказують, вони знімають карантин і обмеження. То хто має за всі ці злочини в державі відповідати? Чи дали команду загнати усіх під килим, і вони це зробили, провівши цей терористичний соціальний експеримент, а тепер все, до РАБоти барани!
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21.05.2020 21:40
+3
как бы к 10 июня не пришлось закрывать то, что уже открыли
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21.05.2020 20:59
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а когда поезда из мордора пойдут?
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21.05.2020 20:53 Відповісти
Президент https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Китая Си Цзиньпин в четверг начал самое важное политическое событие в своей стране, совершив молчаливую дань памяти жертвам https://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus коронавируса, который он сделал без маски.

...

Большинство участников Китайской народной политической консультативной конференции сидели плечом к плечу и одели маски.
Си и премьер-министр Ле Кэцян этого не сделали.
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21.05.2020 20:59 Відповісти
как бы к 10 июня не пришлось закрывать то, что уже открыли
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21.05.2020 20:59 Відповісти
Объясни, шмариец: чем свинячий грипп отличался от этого ковида, может, заразностью, тяжестью протекания, смертностью?..
Болел ли ты им?
И вспомни, если тебе не 2-3 года было, как все начиналось и шо тогда нам рассказывали?
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21.05.2020 21:04 Відповісти
Не закроют. Даже если люди будут просто на улице падать Тк карантин был не для защиты здоровья людей, а для того чтоб не придумывать ничего от падения экономики. Спрос на нашу продукцию упал, соответствнно самое простое - ничего не придумывать,а объявить карантин.
У нас вообще трудно сказать что у нас с ковидом. Официальная статистика кривая сильно и не отражает реальности.
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21.05.2020 22:28 Відповісти
Теперь вопрос - что дал этот якобы карантин? Вирус умер? Так он, Ковид, на эту якобы Пандемию не явился. Смертность дополнительно есть, но это смертность от именно карантина с его невозможностью помочь друг другу из-за транспортного локаута. Все, абсолютно все, кто проталкивал идею карантина , понесут ответственность.
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21.05.2020 20:59 Відповісти
Дал немножко деньжат зеленой банде от Европы, Штатов. Сколько потеряли - считать некому.
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21.05.2020 21:06 Відповісти
Курортный бизнес приносит доход власти. Как тут такое упустить
А карантин явно рассчитан на недалеких, у которых отсутствует здравый смысл.
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21.05.2020 21:07 Відповісти
Холодильник победил вирус. Или просто все, что можно накрали и пора кончать комедию
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21.05.2020 21:08 Відповісти
про комедию.
у меня две версии.
1. китайцы скупили за безценок активы иностранных компаний.
2. ведущим игрокам рынков надоела гегемония китайцев на всех рынках и онирешили ее похоронить. хз.
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21.05.2020 21:17 Відповісти
У китайцев самих и активы попадали, и миллионы без работы остались. Ставки высокими были, но они все равно просерут, бо хитрые, но неумные.
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21.05.2020 21:19 Відповісти
читал где-то, что китайцы уже скупили иностранные компании около 50 млрд. но сейчас верить всем подряд нельзя. время покажет.
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21.05.2020 21:22 Відповісти
Вначале говорили - да, сейчас уже не так все выглядит. Но - да, посмотрим.
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21.05.2020 21:24 Відповісти
А вы реально верите, что иностранные компании в Китае стоят 50 ярдов? Вы порядок цен прикиньте и подумайте где правда, а где нет
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21.05.2020 22:30 Відповісти
они стоят раз в 5 больше. мне было странно, что даже моторолла перенесла производство туда. вольво перенесло производство в индию. ну и странно, что айфон мейд ин чайна, или нет?
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21.05.2020 22:45 Відповісти
Повернення ресторанів і готелів до повноцінної роботи планується з 10 червня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2006
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21.05.2020 21:10 Відповісти
С 15 июня сколько улетит с билетом в один конец?
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21.05.2020 22:25 Відповісти
https://www.facebook.com/1428238177439563/videos/2779759895456127 масочный режим в мире животных...
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21.05.2020 21:20 Відповісти
Дивні ці дебільні люди! Був один хворий ввели карантин зупинили економіку порушили злочинно массу прав та свобод громадян, підірвали економіку, яка і так наладом дихає, зараз хворих декілька тисяч як нам розказують, вони знімають карантин і обмеження. То хто має за всі ці злочини в державі відповідати? Чи дали команду загнати усіх під килим, і вони це зробили, провівши цей терористичний соціальний експеримент, а тепер все, до РАБоти барани!
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21.05.2020 21:40 Відповісти
Че тут непонятного? У карантина роль была другая - уйти от решения проблемы обвала спроса на нашу продукцию в связи с мировыми событиями.
Все наивные люди почему-то думают, что власть и олигархи о них думают и заботятся...
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21.05.2020 22:33 Відповісти
Интересно, народ успеет заработать денег до осеннего карантина или нет?
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21.05.2020 22:23 Відповісти
 
 