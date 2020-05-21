Повернення ресторанів і готелів до повноцінної роботи планується з 10 червня, - МОЗ

Відновлення роботи кафе і ресторанів у приміщеннях, діяльність установ культури і повноцінної роботи готелів і хостелів планується з 10 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці Міністерство охорони здоров'я.

Згідно з опублікованою діаграмою поетапного послаблення карантину, з 22 травня в регіонах України в рамках другого етапу почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласний транспорт.

Крім того, з 22 травня при дотриманні обмежень щодо кількості учасників можна буде проводити релігійні (1 людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.

З 25 травня планується запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садки.

З 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри (крім групових занять більше 10 осіб), відновиться діяльність закладів освіти в групах не більше 10 осіб, будуть дозволені міжобласні перевезення.

Читайте також: Уряд дозволив гуляти групами по 8 осіб

З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.

МОЗ нагадує, що з 22 червня в Україні буде діяти адаптивний карантин, коли обмежувальні заходи будуть поступово пом'якшуватися залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Всього буде 5 етапів пом'якшення карантину.

Рішення про пом'якшення режиму адаптивного карантину прийматимуть у кожному регіоні на підставі даних про інцидентність (середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис.), завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, а також кількості проведених ПЛР і ІФА тестів.

Зокрема, для переходу до наступного етапу пом'якшення карантину показник інцидентності має становити менше 12 осіб на 100 тис. населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим COVID-19 має бути менше 50%, кількість ПЛР і ІФА тестів - більше 12 на 100 тис. населення впродовж останніх 7 днів.