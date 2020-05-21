Повернення ресторанів і готелів до повноцінної роботи планується з 10 червня, - МОЗ
Відновлення роботи кафе і ресторанів у приміщеннях, діяльність установ культури і повноцінної роботи готелів і хостелів планується з 10 червня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці Міністерство охорони здоров'я.
Згідно з опублікованою діаграмою поетапного послаблення карантину, з 22 травня в регіонах України в рамках другого етапу почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласний транспорт.
Крім того, з 22 травня при дотриманні обмежень щодо кількості учасників можна буде проводити релігійні (1 людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.
З 25 травня планується запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садки.
З 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри (крім групових занять більше 10 осіб), відновиться діяльність закладів освіти в групах не більше 10 осіб, будуть дозволені міжобласні перевезення.
З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.
МОЗ нагадує, що з 22 червня в Україні буде діяти адаптивний карантин, коли обмежувальні заходи будуть поступово пом'якшуватися залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні. Всього буде 5 етапів пом'якшення карантину.
Рішення про пом'якшення режиму адаптивного карантину прийматимуть у кожному регіоні на підставі даних про інцидентність (середня кількість випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис.), завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, а також кількості проведених ПЛР і ІФА тестів.
Зокрема, для переходу до наступного етапу пом'якшення карантину показник інцидентності має становити менше 12 осіб на 100 тис. населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим COVID-19 має бути менше 50%, кількість ПЛР і ІФА тестів - більше 12 на 100 тис. населення впродовж останніх 7 днів.
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Большинство участников Китайской народной политической консультативной конференции сидели плечом к плечу и одели маски.
Си и премьер-министр Ле Кэцян этого не сделали.
Болел ли ты им?
И вспомни, если тебе не 2-3 года было, как все начиналось и шо тогда нам рассказывали?
У нас вообще трудно сказать что у нас с ковидом. Официальная статистика кривая сильно и не отражает реальности.
А карантин явно рассчитан на недалеких, у которых отсутствует здравый смысл.
у меня две версии.
1. китайцы скупили за безценок активы иностранных компаний.
2. ведущим игрокам рынков надоела гегемония китайцев на всех рынках и онирешили ее похоронить. хз.
Все наивные люди почему-то думают, что власть и олигархи о них думают и заботятся...