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Новини Хабарники
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Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали начальника поліції одного з районів Житомирської області, якого викрили у вимаганні та одержанні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної данини, - Нацполіція 01

Поліцейський за невтручання в діяльність, пов'язану з розведенням риби, вимагав у 58-річного жителя Романівського району Житомирської області щомісяця давати йому хабар у розмірі 10 тис. гривень.

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Правоохоронці задокументували факт передачі посадовій особі поліції грошових коштів і рибної продукції на суму 5 тисяч гривень. Наступного разу поліцейського, який приїхав за "даниною" і одержав частину хабаря, було затримано.

Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної данини, - Нацполіція 02

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За вимагання та отримання хабаря зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років із конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4694) Нацполіція (15136) Житомирська область (1256)


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Топ коментарі
+3
Ловят каждый день - но кого посадили? Где репортажи - , тому дали год, тому 3, тому дали 5, тому 10, а того за коррупцию растреляли... где это?
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21.05.2020 21:19
+2
Зелений блазень казав що міністр МВС потужний))) Дійсно потужний замість нац. поліції дуже потужне збудував ОЗУ. Все лайно зосередили в поліції..
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21.05.2020 21:23
+1
а Кожару, убийцу с доказательствами его вины - выпустили...а Ермак с видео доказательствами взяток- гуляет вообще без открытия дела...А Тищенко с рестораном во время карантина- даже штраф не заплатил
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22.05.2020 08:23
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это наверное какой то лох!!! даже отпетлять нечем будет от нар!!
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21.05.2020 21:13 Відповісти
Ловят каждый день - но кого посадили? Где репортажи - , тому дали год, тому 3, тому дали 5, тому 10, а того за коррупцию растреляли... где это?
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21.05.2020 21:19 Відповісти
Зелений блазень казав що міністр МВС потужний))) Дійсно потужний замість нац. поліції дуже потужне збудував ОЗУ. Все лайно зосередили в поліції..
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21.05.2020 21:23 Відповісти
Держи, про потужного, давно йоныча не слушал, только сегодня уши дошли

https://www.youtube.com/watch?v=yd3KyGUYoso Jonych & Ципа Банда - Коломийки із собакоу
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21.05.2020 21:30 Відповісти
Супер!!!
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21.05.2020 21:33 Відповісти
Ты его коломыйки зацени, я там вообще угораю, жаль давно его не слушал, но теперь обозательно закину в плэйлист на телефоне, вот хоть такое https://www.youtube.com/watch?v=uHvtq2NZlC8
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21.05.2020 21:36 Відповісти
откройте,- полиция
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21.05.2020 22:06 Відповісти
Доки громадяи не будуть на виборах вибирати начальніків віділків нічого не буде. Це оксіморон начальник міліції тримає ьордель, ятки на ринку, свою банду рекетирів, а йому і хабарі, і звання і ордени від імені України.
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22.05.2020 07:22 Відповісти
Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9694
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22.05.2020 08:06 Відповісти
Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8746
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22.05.2020 08:05 Відповісти
а Кожару, убийцу с доказательствами его вины - выпустили...а Ермак с видео доказательствами взяток- гуляет вообще без открытия дела...А Тищенко с рестораном во время карантина- даже штраф не заплатил
показати весь коментар
22.05.2020 08:23 Відповісти
 
 