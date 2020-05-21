Начальник поліції одного з районів Житомирщини упіймався на отриманні 10 тис. грн щомісячної "данини", - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали начальника поліції одного з районів Житомирської області, якого викрили у вимаганні та одержанні хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Поліцейський за невтручання в діяльність, пов'язану з розведенням риби, вимагав у 58-річного жителя Романівського району Житомирської області щомісяця давати йому хабар у розмірі 10 тис. гривень.

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Правоохоронці задокументували факт передачі посадовій особі поліції грошових коштів і рибної продукції на суму 5 тисяч гривень. Наступного разу поліцейського, який приїхав за "даниною" і одержав частину хабаря, було затримано.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За вимагання та отримання хабаря зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до 10 років із конфіскацією майна.