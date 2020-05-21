Сезонним робітникам з України не потрібно буде сидіти на карантині в Польщі
Польща пішла на послаблення карантинних вимог для сезонних робітників з України. Вони зможуть приступити до роботи відразу після прибуття в країну, а не через 2 тижні карантину.
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За його словами, сезонні працівники з-за східного кордону, які вирішать приїхати до Польщі, зможуть почати працювати відразу без необхідності перебування в 14-денному карантині.
"Ми до кінця не знаємо, якими будуть масштаби явища і скільки цих робітників з-за східного кордону приїде в Польщу", - зазначив міністр.
Ян Кшиштоф Ардановський заявив, що нестача сезонних працівників у зв'язку з пандемією коронавірусу також вражає країни на заході Європи, а його выдомство намагається допомогти польським фермам у вирішенні цієї проблеми.
Міністр пояснив, що були введені істотні послаблення для працівників з-за східного кордону. Він зазначив, що іноземці, які приїжджають до сільгосппідприємств, можуть під час карантину виконувати роботу з першого дня перебування, чого немає в інших галузях.
В той же час Ардановський зазначив, що з державних коштів не можна проводити тестування іноземних працівників на коронавірус, тому що це була б незаконною державною допомогою.
Міністр також закликав поляків, які в даний момент не працюють, розглянути можливість роботи зі збору врожаю.
"Це елемент солідарності з фермерами, це також елемент збору тих врожаїв, які Провидіння нам дало, а також запобігання дефіциту продовольства, особливо найціннішого, і підвищення цін в магазинах, - зазначив він.
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Еще смену магнитных полюсов приплетите.
Электронная очередь на "Дія" записывается. И место надо приготовить, по 2 квадрата на раба. Денисова проверять будет.
Мы должны будем не сидеть, а работать.
Но! Поляки, при этом, будут держаться от нас на безопасной дистанции.
И никого из них не будет волновать наше самочувствие.
Ибо, уйдут одни, но придут другие.
И это - очень печально.
Ваши якобы большие деньги можно и здесь заработать, не бросая семью!