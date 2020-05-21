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Новини Коронавірус і карантин
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Сезонним робітникам з України не потрібно буде сидіти на карантині в Польщі

Сезонним робітникам з України не потрібно буде сидіти на карантині в Польщі

Польща пішла на послаблення карантинних вимог для сезонних робітників з України. Вони зможуть приступити до роботи відразу після прибуття в країну, а не через 2 тижні карантину.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, сезонні працівники з-за східного кордону, які вирішать приїхати до Польщі, зможуть почати працювати відразу без необхідності перебування в 14-денному карантині.

"Ми до кінця не знаємо, якими будуть масштаби явища і скільки цих робітників з-за східного кордону приїде в Польщу", - зазначив міністр.

Ян Кшиштоф Ардановський заявив, що нестача сезонних працівників у зв'язку з пандемією коронавірусу також вражає країни на заході Європи, а його выдомство намагається допомогти польським фермам у вирішенні цієї проблеми.

Читайте також: Обсяг переказів заробітчан в Україну може впасти на 30%, - польський експерт Козловскі

Міністр пояснив, що були введені істотні послаблення для працівників з-за східного кордону. Він зазначив, що іноземці, які приїжджають до сільгосппідприємств, можуть під час карантину виконувати роботу з першого дня перебування, чого немає в інших галузях.

В той же час Ардановський зазначив, що з державних коштів не можна проводити тестування іноземних працівників на коронавірус, тому що це була б незаконною державною допомогою.

Міністр також закликав поляків, які в даний момент не працюють, розглянути можливість роботи зі збору врожаю.

"Це елемент солідарності з фермерами, це також елемент збору тих врожаїв, які Провидіння нам дало, а також запобігання дефіциту продовольства, особливо найціннішого, і підвищення цін в магазинах, - зазначив він.

Також читайте: Поляки не зможуть замінити заробітчан з України. Мені зараз потрібні працівники, але попри кризу, охочих немає, - глава Асоціації переробників Польщі Гайовничек

Автор: 

карантин (18172) Польща (8484) українці (2537) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
как погодка в мухосранске?
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21.05.2020 21:45
+5
поигрались в стРРашный вирус, но тут поспела клубника и игры пришлось прекратить.
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21.05.2020 21:45
+4
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 21:53
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как погодка в мухосранске?
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21.05.2020 21:45 Відповісти
https://uaexpert.blogspot.com/2020/05/covid-19_67.html?fbclid=IwAR0qCdljZqjC2NvMJ5R9SkAlWR04sgI29MSChhvjkvLmdgnF1YzBm5dR83A До побачення, корона! У боротьбі з COVID-19 допущена серйозна діагностична помилка

Сезонным рабочим из Украины не нужно будет сидеть на карантине в Польше - Цензор.НЕТ 5724
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21.05.2020 21:43 Відповісти
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21.05.2020 21:49 Відповісти
Хорош фейки дебильные разгонять! Тромбоз вен виноват.
Еще смену магнитных полюсов приплетите.
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21.05.2020 22:12 Відповісти
Это не совсем фейк, там и пневмонмия и тромбоз... шо из этого страшнее?.. На ВВС было, правда, рашкинском.
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21.05.2020 22:31 Відповісти
Вы по признаку что страшнее диагнозы определяете?
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21.05.2020 22:35 Відповісти
Есть болезнь, а есть ее симптомы. Шо ты там спросить хотел? ><
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21.05.2020 22:38 Відповісти
а от запоребриковым, при вьезде в карантинную чечню надо 2 недели сидеть на бутылке )
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21.05.2020 21:43 Відповісти
Рузке витяз не боится на шампанское садитса
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21.05.2020 21:44 Відповісти
поигрались в стРРашный вирус, но тут поспела клубника и игры пришлось прекратить.
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21.05.2020 21:45 Відповісти
гибридный карантин. а кто-то 2.5 месяца домой попасть не может(( но, конечно, польская и финская клубника - это святое.
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21.05.2020 21:50 Відповісти
Если мы с Вами об одном и том же, то возможно с 30-го мая.
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21.05.2020 23:21 Відповісти
неверное о том же)) но я буду прорываться чуть раньше через Минск.
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22.05.2020 00:11 Відповісти
Стоит ли того, потом будут проблемы из за выезда.
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22.05.2020 01:24 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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21.05.2020 21:53 Відповісти
Виявляється, що полякам без українців неможливо займатися сільським господарством 😄
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21.05.2020 21:53 Відповісти
Кровь сдавать можно, клубнику собирать можно без обсервации, без масок - нельзя.
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21.05.2020 21:56 Відповісти
Почему нет поляков на сезонных работах в Украине?
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21.05.2020 21:56 Відповісти
В нас раби-кацапи.
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21.05.2020 21:57 Відповісти
Мне кстати обещали 2 рабов кацапов , дилянку и квартиру в донецке за то что распяли мальчика и монтажной пеной залили женщине одну дырку.отаке
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21.05.2020 22:00 Відповісти
Узнавала. Не так всё просто. Кто на боевых в АТО не был получат двух рабов старше 40 лет.
Электронная очередь на "Дія" записывается. И место надо приготовить, по 2 квадрата на раба. Денисова проверять будет.
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22.05.2020 00:05 Відповісти
Потому что зарплата в 200$ это не бедность
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21.05.2020 21:58 Відповісти
Всё верно.
Мы должны будем не сидеть, а работать.
Но! Поляки, при этом, будут держаться от нас на безопасной дистанции.
И никого из них не будет волновать наше самочувствие.
Ибо, уйдут одни, но придут другие.
И это - очень печально.
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21.05.2020 21:58 Відповісти
Министр также призвал безработных поляков рассмотреть возможность поучаствовать в сборе урожая.Источник: https://censor.net/n3197197

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21.05.2020 22:02 Відповісти
В штатах отказывают в пособии, если чел отказывается возвращаться на работу после карантина. Опять негров нагибают.
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21.05.2020 22:05 Відповісти
https://censor.net/user/126283 В Іспанії 600 тисяч безробітних і майже стільки ж потрібно людей на сільхозгосподарські роботи.Але іспанці не йдуть за 1200-1500 євро важко працювати,бо це вже для них принизливо.
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21.05.2020 22:17 Відповісти
Вы посчитали доходы. Теперь посчитайте расходы, которые составят почти туже сумму. Вопрос - дураки есть?
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21.05.2020 22:37 Відповісти
https://censor.net/user/145031 в нас за цю саму роботу платять в 7-8 раз.Невже в них ціни на одяг і продукти в 7-8 раз вищі? Чи на інші базові витрати?
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21.05.2020 22:42 Відповісти
Вообщем все уже понимают ,что вирус на Пандемию не явился. Бессмысленные карантины убивают экономику и людей и больше ничего.
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21.05.2020 22:04 Відповісти
Поздно. Украинцы имеют гордость и уже обиделись.
Ваши якобы большие деньги можно и здесь заработать, не бросая семью!
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21.05.2020 22:14 Відповісти
https://censor.net/user/145031 Гроші не великі.Але як тільки відкриють кордони туди масово поїдуть.Тим більше в нас через вірус і карантин набагато вище безробіття ніж раніше,бо багато бізнесу і інших установ закрилося і закриється назавжди.
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21.05.2020 22:45 Відповісти
Поляки что-то знают больше про COVID-19, чем украинцы.
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21.05.2020 22:21 Відповісти
Они просто знают, что украинцев можно будет покупать на килограммы и те как всегда с радостью согласятся себя продать.
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21.05.2020 22:52 Відповісти
Так думают только кацапы, не потому ли ты скрыл свою страну проживания?
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21.05.2020 23:11 Відповісти
Тебе флажочек или ехать?
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21.05.2020 23:19 Відповісти
А кацапы уже не смогут купить.
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22.05.2020 07:48 Відповісти
все соскучились по заробитчанам, пшеки за дешевой рабсилой, наши иканамисты на валютной выручкой заробичан.....
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21.05.2020 22:26 Відповісти
Zdes mozet i nado rabocix,no strojki ostanovilis ciut ne na polovinu,restorani gostinici toze uvolniajet liudej i novyje tocno nenuzni
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21.05.2020 22:46 Відповісти
ЦЕНЗОР закрой доступ на ресурс кацапам, ты же их всех знаешь поименно.
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21.05.2020 23:13 Відповісти
И всем кто не поддерживает первого комментатора. Цензор.Нет - не место для дисскусий
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21.05.2020 23:27 Відповісти
Українська епідемія вже другий тиждень ніяк не може наздогнати польської, яка після послаблення карантину трохи очухалася і почала пручатися. Мабуть треба до неї когось за передовим досвідом відправляти...

Сезонним робітникам з України не потрібно буде сидіти на карантині в Польщі - Цензор.НЕТ 8433
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21.05.2020 23:45 Відповісти
все правильно, этих не жалко
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22.05.2020 08:45 Відповісти
 
 