Росія й надалі використовуватиме Facebook для впливу на вибори в США, - Цукерберг

Виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг впевнений, що Російська Федерація й надалі поширюватиме фейки в соціальній мережі для втручання у вибори. Цукерберг підкреслив, що Facebook захищатиме майбутні американські вибори від іноземного втручання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Daily Mail.

За словами Цукерберга, зараз компанія Facebook веде "гонку озброєнь" проти урядів Росії, Ірану і Китаю. Він додав, що ведуться "гігантські бої" в соціальній мережі для припинення втручання у вибори і поширення дезінформації про коронавірус.

Виконавчий директор Facebook зазначив, що компанія планує "захищати цілісність" майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, але визнав, що Росія й інші країни продовжують здійснювати спроби втручання.

Нагадаємо, раніше Цукерберг звинувачував Росію, Китай і Іран у спробах втручання в майбутні вибори в США. Цукерберг стверджував, що соцмережа готова протистояти спробам іноземного втручання в американські вибори 2020 року.

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