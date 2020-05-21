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Росія й надалі використовуватиме Facebook для впливу на вибори в США, - Цукерберг

Росія й надалі використовуватиме Facebook для впливу на вибори в США, - Цукерберг

Виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг впевнений, що Російська Федерація й надалі поширюватиме фейки в соціальній мережі для втручання у вибори. Цукерберг підкреслив, що Facebook захищатиме майбутні американські вибори від іноземного втручання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Daily Mail.

За словами Цукерберга, зараз компанія Facebook веде "гонку озброєнь" проти урядів Росії, Ірану і Китаю. Він додав, що ведуться "гігантські бої" в соціальній мережі для припинення втручання у вибори і поширення дезінформації про коронавірус.

Виконавчий директор Facebook зазначив, що компанія планує "захищати цілісність" майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, але визнав, що Росія й інші країни продовжують здійснювати спроби втручання.

Нагадаємо, раніше Цукерберг звинувачував Росію, Китай і Іран у спробах втручання в майбутні вибори в США. Цукерберг стверджував, що соцмережа готова протистояти спробам іноземного втручання в американські вибори 2020 року.

Читайте також: Facebook видалив мережу акаунтів російських спецслужб, створену для незаконного втручання у внутрішні справи України

Автор: 

Facebook (725) Цукерберг Марк (101)


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Топ коментарі
+3
Саудиты купили Фейсбук,Боинг,Сити=Групп,Дисней и еще нескорлько более мелких омериканских компаний не нефтяного сектора США.Вопрос простой.Нефти пришел звиздец?
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21.05.2020 21:51
+3
То закрить цей фейсбук потрібно, якщо він несе загрозу США і якщо ви не можете закрити рашку.
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21.05.2020 21:53
+2
Дык ольгино работает днём и ночью.за пайку сейчас они готовы и родного отца в гея и укрофашиста превратить
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21.05.2020 21:54
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"Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы в США, - Цукерберг" - Цукерман обещает гарантирует (содействие).
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21.05.2020 21:49 Відповісти
А влияния на выборы в Украине этот Цеперович вааще не видит )))
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21.05.2020 22:12 Відповісти
Саудиты купили Фейсбук,Боинг,Сити=Групп,Дисней и еще нескорлько более мелких омериканских компаний не нефтяного сектора США.Вопрос простой.Нефти пришел звиздец?
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21.05.2020 21:51 Відповісти
Сон рассказываешь?
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21.05.2020 22:12 Відповісти
Ага, страшный сон винторогих скрепоносцев, который начал сбываться. Винторогие же думали Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в 2016 году просто пошутил заявив, что его цель экономика Саудовской Аравии независимая от нефти к 2030 году. А еще винторогие, прощелкали созданный им фонд развития экономики примерно в 1,6 триллиона евро..... Оказалось, что принц не шутил..... "Saudi sovereign fund discloses stakes in Citi, Boeing, Facebook"
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22.05.2020 00:09 Відповісти
Тогда нужно говорить правду. Например, Сауды купили 0,5% акций Боинга. Согласитесь звучит по другому?
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22.05.2020 00:22 Відповісти
Лиха беда началом. Саудиты скупают все до чего дотягиваются и все что им продают. Похоже на нефть они таки хотят положить. Согласитесь с таким раскладом винторогим должно быть пофиг, сколько процентов купили саудиты. Главное тенденция, саудиты вкладывают бабло не в нефть...... А почему, что они задумали? Если винторогие еще не совсем нюх потеряли, у них сейчас должно ой как свирбеть пониже спины.
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22.05.2020 00:37 Відповісти
Саудиты уже десятилетиями вкладывают бабло не в нефть, также как Норвеги, Эмираты и т.п. Странно, что для Вас это новость. Единственные, кто сейчас серьёзно вкладываются в нефть это... Штаты.
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22.05.2020 00:40 Відповісти
Потому что пришло время. Штаты всегда нефть покупали, хотя своей полно есть, а теперь еще и технологии позволяют им добывать больше и с меньшими затратами. Завтра надо будет производство с Китая в Штаты возвращать, вот тут-то и пригодится своя нефть. Да и мало ли какая вдруг "войнушка" предстоит...
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22.05.2020 00:46 Відповісти
Всё верно. Поэтому любые вложения Саудов в Боинг - фуфло. Их легко кинут в случае шухера. Не фуфлом была бы покупка "Антонова" и перенос производства к себе (хотя бы с Ан-132 начать), как русня купила и перенесла к себе Ташкентский авиазавод (Ил-76) и чешский (Л-410). Но в Аравии некому работать, там все слишком круты для этого.
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22.05.2020 00:53 Відповісти
То закрить цей фейсбук потрібно, якщо він несе загрозу США і якщо ви не можете закрити рашку.
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21.05.2020 21:53 Відповісти
Маск же собирался.
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21.05.2020 21:59 Відповісти
Дык ольгино работает днём и ночью.за пайку сейчас они готовы и родного отца в гея и укрофашиста превратить
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21.05.2020 21:54 Відповісти
Принц саудитов Салман давно закрыл РАБссию вместе с Эрдоганом,вам еще это просто не ДОШЛО.....
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21.05.2020 21:55 Відповісти
А Эродогана то за что Салман с рашкой закрыл?
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21.05.2020 22:14 Відповісти
Когда стадо баранов имеет право политического "голоса", то "выборы" не являются выборами по сути, а фарсом и спектаклем манипуляции-соревнования одних прохиндеев, жуликов и авантюристов с другими (по части лжи, обмана и коварного разводо доверчевого ЛОХТОРАТА). Одни брехуны возмущены наглым вмешательством других (чужих) лжецов и обманщиков!
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21.05.2020 21:56 Відповісти
Корона с Вирусом много чего интересного раскрыла в сфере Мирового бизнеса....,Саудиты маладца...если коротко
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21.05.2020 22:01 Відповісти
Вот попали американцы со своей свободой слова и глобализацией Бумеранг вернулся.
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21.05.2020 22:04 Відповісти
На ватный бугурт блохасты не влияет ничего, ни цена нефти, ни рушащийся срубль. Даже умирая от коронавируса ********* будет негнущимся пальцем печатать про майдан, биндэр, сракеты и дать пасасать пендосам
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21.05.2020 22:07 Відповісти
Три РАБссиянские говноканалов вчера заблокировал Ютьюб за распросранение ФЕЙКодерьма КГБшных мудаков Путлера
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21.05.2020 22:09 Відповісти
А я предупреждал Ютьюберов еще год назад ,эти говнометы чисто пропагандонское дерьмо,наколнец то услышали.прочитали...
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21.05.2020 22:13 Відповісти
Шарапов Шалавьев,я не веду диалоги на сайте.Вали нах отсюда...
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21.05.2020 22:15 Відповісти
Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова (с)
Россия продолжит использовать Facebook для влияния на выборы в США, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 9449
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21.05.2020 22:33 Відповісти
https://lenta.ua/skandalnyy-sudya-vovk-obyazal-prokuraturu-otkryt-delo-protiv-byvshego-vitse-prezidenta-ssha-51316/ Скандальный судья Вовк обязал прокуратуру открыть дело против бывшего вице-президента США ... Трампу не повезло из за коронавируса рейтинг его сильно упал и вряд ли подымется ,а украинской стороне нужно быть осторожней,а то во всех случаях выигрывает Московия..
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21.05.2020 22:20 Відповісти
РАБссия всегда выигрывает,особенно в 1917,в 1941 и в 1991 году... паБЕДАбессие называется....
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21.05.2020 22:23 Відповісти
Странное заявление. А, шо ума не хватает парашку забанить? Или это к правительству США - дайте ещё денег на борьбу с парашкой, а то те кончились. Там ещё со сталинских времён демократы, да и республиканцы на советской угрозе выворы выигрывали и сейчас мне почему-то кажется вброс про порошенко-байден, был получен не из бункера *****, а из США. ***** сидит в бунке, смотрит телевизор и думает - это, что я опять комбинацию провёл и всех переиграл? И щёки надувает. То бишь нами - Украиной монипулируют. А нам надо стать игроком и вбросить в США чего ни будь такого, чтобы им сразу стало не до этого.
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21.05.2020 22:25 Відповісти
Фейсбук выбросил 2 миллиона фейкового дерьма из РАБссии.этого мало,ЛАХТА-2 работает круглосуточно и увеличила штат баранов в 2 раза...
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21.05.2020 22:32 Відповісти
Слышал, что термин сенатор произошёл от слова сено?
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21.05.2020 22:40 Відповісти
Цукерберг продажный трус, ради денег готов сотрудничать хоть с Гестапо. В Америке сейчас неподконтролен спецслужбам только Телеграм.
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21.05.2020 22:33 Відповісти
Фейсбук принадлежит Саудитам с 16 мая.Не парьтесь особо..
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21.05.2020 22:37 Відповісти
С 17 мая его выкупили рептилоиды. Вам санитары не сообщили просто.
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21.05.2020 22:39 Відповісти
Принц Салман купил Фейсбук за 544 миллиона долларов.хороша покупка
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21.05.2020 22:41 Відповісти
Скажи наркотикам нет. Принц Салман конечно крутой перец, но купить кампанию стоимостью 570 миллиардов долларов за 544 миллиона долларов ему точно не удастся. И дело даже не в том, что Цукерберг своего не упустит, а в том что Комиссию по ценным бумагам и биржам США этого не допустит.
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22.05.2020 00:59 Відповісти
Также Уолл стрит джорнел сообщил,принц Салман купил компании ДИСНЕЙ,БОИНГ и Бэнк оф Америка.Читайте прессу США
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21.05.2020 22:43 Відповісти
Пепси-Кола хоть устояла, или тоже сдалась арабам? Что там пишет пресса?
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21.05.2020 22:47 Відповісти
ка-дырку госпитализировали в москву
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21.05.2020 22:46 Відповісти
Корона с Вирусом завалила чувака....
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21.05.2020 22:47 Відповісти
Баран ты Шарапов вместе с Жегловым...
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21.05.2020 22:46 Відповісти
Росія й надалі використовуватиме Facebook для впливу на вибори в США, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 5469
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21.05.2020 22:55 Відповісти
Банда Черная кошка сидит в кремле с 1917 года. Тебе это еще не дощло.Извилин не хватает...
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21.05.2020 22:57 Відповісти
Марк, епта выключи его для ************ и все
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21.05.2020 23:37 Відповісти
Коли у фейсбука були проблеми з фінансуванням, там влився російський капітал, тому і така лояльність до РФ....
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22.05.2020 07:52 Відповісти
 
 