Представників терористів з ОРДЛО на переговори запрошує ОБСЄ, - Резніков

Терористів для участі в переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську запрошують представники ОБСЄ. Україна наполягає, щоб особливі регіони Донецької і Луганської області (ОРДЛО) у контактній групі представляли жителі окупованих територій з українським паспортом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Новостям Донбасса" повідомив віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Контактної групи Олексій Резніков.

"Їх (терористів) запрошує ОБСЄ. Вони вважають, що у них є право представляти території, а я так не вважаю, ми так не вважаємо", - сказав Резніков.

Також він зазначив, що українська сторона в ТКГ не повинна погоджувати участь переселенців із делегацією Росії.

"Нічого ні з ким ми узгоджувати не повинні. З нами ж вони не погоджують, коли когось приводять. Це суверенне право делегації - визначати, хто буде з її боку", - заявив віцепрем'єр.

Зазначимо, за словами постійного представника України в ОБСЄ Євгенія Цимбалюка, запрошені Росією особи з ОРДЛО на консультації в рамках ТКГ мають російські паспорти.

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