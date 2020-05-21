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Представників терористів з ОРДЛО на переговори запрошує ОБСЄ, - Резніков

Представників терористів з ОРДЛО на переговори запрошує ОБСЄ, - Резніков

Терористів для участі в переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську запрошують представники ОБСЄ. Україна наполягає, щоб особливі регіони Донецької і Луганської області (ОРДЛО) у контактній групі представляли жителі окупованих територій з українським паспортом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Новостям Донбасса" повідомив віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Контактної групи Олексій Резніков.

"Їх (терористів) запрошує ОБСЄ. Вони вважають, що у них є право представляти території, а я так не вважаю, ми так не вважаємо", - сказав Резніков.

Також він зазначив, що українська сторона в ТКГ не повинна погоджувати участь переселенців із делегацією Росії.

"Нічого ні з ким ми узгоджувати не повинні. З нами ж вони не погоджують, коли когось приводять. Це суверенне право делегації - визначати, хто буде з її боку", - заявив віцепрем'єр.

Зазначимо, за словами постійного представника України в ОБСЄ Євгенія Цимбалюка, запрошені Росією особи з ОРДЛО на консультації в рамках ТКГ мають російські паспорти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна просить ОБСЄ скликати позачергове засідання групи з безпеки в ТКГ через звинувачення окупантів в "обстрілі", - Резніков

Автор: 

Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+21
Не, он для дурачков отмазку приготовил. Дуракам прокатит.
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21.05.2020 22:57
+18
Резников, ты дурак или прикалываешься?
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21.05.2020 22:54
+17
он в это время ездил по миру и уговаривал мировое сообщество ввести санкции против вашего спонсора.

С большим успехом, кстати.
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21.05.2020 23:12
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ОБСЕ на содержании у путина. ОБСЕ пляшет под балалайку путина... Где вы видите трёхстороннюю контактную группу? Два "путиных" против Украины...
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21.05.2020 23:59 Відповісти
Говорят, ОБСЕистам в донецких ресторанах отнюдь не на балалайках играют. А на кожаных флейтах. И видимо очень качественно, что от расслабухи они даже теряют слух и зрение.
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22.05.2020 00:02 Відповісти
Обычно тот кто приводит на переговоры своих друзей тот за них сам и ручается. Если ОБСЕ привело на переговоры террористов, то нужно ОБСЕ привлечь за обстрелы и подрывы наших людей. А вообще то давно нужно ОБСЕ и минск послать нах****. Ети твари уже знают что в Украине живут мягкокостные и рано или поздно прогнутся- раз-другой выгонят представителей террористов а на третий раз сядут с ними договариваться, мол лучше так чем никак.
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21.05.2020 23:59 Відповісти
Якщо українська сторона не вважає терористів сторонами переговорів - то чого в Парижі не поставили питання руба?
Наскільки пригадую, Ірина Геращенко такої фігні не допускада, гнала цих терористів геть. Було раз, коли вони прийшли після ліквідації Захарченко, читав, було таке Гризлов привів... так Ірина підняла нашу делегацію і вони з Мінська полетіли в Київ без переговорів.
З терористами говорили лише в підгрупі по звілбненню полонених. І неде більше в жодній підгрупі ТКГ.
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22.05.2020 00:23 Відповісти
А хто до тих гібридно-переможних переговорів в один тур запросив ОБСЄ?

Представників терористів з ОРДЛО на переговори запрошує ОБСЄ, - Резніков - Цензор.НЕТ 5141
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22.05.2020 00:56 Відповісти
Все таки...почему лднр в Украине называют террористами? Кто знает...от куда пошло и почему?
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22.05.2020 01:16 Відповісти
Все може бути. З Україною вже не рахуються.
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22.05.2020 01:26 Відповісти
И не только у кровавых нелюдей :убийц ,террористов , бандитов , колаборантов, фашистов )(уйла.... Так и у продажного кремлёвского выродка сбежавшего в проклятую паРашу ЗЭКА Иуды и его всей приближённой банде соучастников тоже был и наверно есть украинский паспорт. Так что пускай все эти лютые кровавые враги Украины баллотируются и представляют высшую власть Украины, которая и без них уже почти полностью прокремлёвская . И только из за того что так захотелось кремлёвским янычарам из анти украинской обсе которая под завязку набитая российскими фашистами наблюдателями.
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22.05.2020 07:03 Відповісти
Зеленський дав добро спектаклю театру маріонеток, кукли вже ніби живі запрошують, Гордон бере у них інтерьвю, Сивохо має план колаборації, а Карабас-барабас сидить в бункері православного рейха і потирає долоні та сміється із зелених ідіотів.
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22.05.2020 07:11 Відповісти
Так раніше ці спостерігачі антиукраїнської ОБСЄ вони навіть шибко розважалися на весіллі дочки кривавого бандита - сепаратиста, терориста Бабая. На весіллі дочки відомого терориста бойовика ватажка бандитів В.Тімофеева на прізвисько Стахановський -Бабай шибко гуляли спостерігачі СММ ОБСЄ ФОТО. Свадьба сепарів, - віджатий лімузин, ресторан, криваві нелюди виродки ... і - на ньому весілло і завзято напідпитку гуляють представники ОБСЄ. Обіймають цілують свого другана кривавого нелюда бандита Бабая і його задріпану дочку. Ядрено танцюють, тусуються і шибко радіють кацапському союзу новроссів - піндосів в окупованій кремлівськими фашистами )(уйла бандитської резервації "лугандонії - ордло". Спостерігачі ОБСЄ покликані на окупованому кремлівськими фашистами Донбасі: сприяти зниженню напруги, становленню миру, стабільності і безпеки. А не заробляти собі криваві кремлівські срібняки для Іуди та не жерти дармову горілку і не цілуватися з кривавими нелюдами - вбивцями сепаратистами - терористами з "лугандонії" яка стала після окупації кремлем кривавим кацапським бандустаном.
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22.05.2020 07:13 Відповісти
Це та обсе яка не бачить на Донбасі російські танки і в якій повно представників країни окупанта?
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22.05.2020 07:49 Відповісти
о5 ж2, МАТ!
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22.05.2020 07:59 Відповісти
да пусть хоть чОрта приглашают,
но это не повод вступать в разговор
так что примитивная отмазка для 73х идиотов
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22.05.2020 08:07 Відповісти
Не прячся за американським прапором .Все одно твоя дупа вже ніколи небуде в президентському кріслі
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22.05.2020 09:09 Відповісти
МОЕ кресло гораздо комфортней и теплее )))
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22.05.2020 09:24 Відповісти
Именно так и Лукашенко делал - приглашал каких-то "представителей", которые неизвестно какой народ представляли, в качестве "совещателей", а потом объявлял их мнением народа.
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22.05.2020 09:16 Відповісти
Почему-то при Порохе об этом и речи быть не могло.
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22.05.2020 09:24 Відповісти
иудей резникову поверить - себя обмануть.
Пословицы и поговорки про жидов- это народное творчество и ни одной положительной пословицы или поговорки о евреях я не нашел.

Где хата жида, там всей деревне беда.
Дай жиду потачку, всю жизнь будешь таскать для него тачку.
Если бы Бог жида слушал, то давно все христиане перевелись бы.
Если жиду дал, то весь век ему должен будешь.
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=39581.0


Жид - что уголь: не обожжет, так замарает.
Жид в деле, как пиявка на теле.
Жид в хату, ангелы из хаты.
Жид водкой угостит, а потом и споит.
Жид всегда кричит от боли, когда кого-то бъёт до боли.
Жид жида хвалит.
Жид и без зубов кусает.
Жид и в будни пирует, русский и в праздник горюет.
Жид как верба - где посадишь, там и примется.
Жид как воробей, - где бы ни сел, там и наестся.
Жид как дырявый мешок - никогда не насыплешь.
Жид как ржавчина - грызет и железо.
Жид крещёный - недруг примирённый, да волк кормлённый.
Жид крещеный - что вор прощеный.
Жид не волк - в пустой сарай не заберется.
Жид обманом сыт.
Жид правды боится, как заяц бубна.
Жид разорил - на всю жизнь закабалил.
Жид скажет, что бит, а за что - не скажет.
Жид хорош только в могиле.
Жид хоть и не зверь, а ему не верь.
Жид, как бес: никогда не покается.
Жид, как свинья: ничего не болит, а все стонет.
Жид, лях и собака - вера однака.
Жид, что ворона - мужику не оборона.
Жид, что крыса - силен стаей.
Жида дружбой не купишь.
Жида перекрестить и под лед утопить.
Жида, как дырявый мешок никогда не засыплешь.
Жидовские дети хуже, чем крысы в клетке: и добру навредят, и христианских детей развратят.
Жидовского добра в дом не бери и жиду правды не говори.
Жиду в морду двинешь - на весь свет вой подымешь.
Жиду верить, что ситом воду мерить.
Жиды да черти одной шерсти.
Жиды прощаются, но не уходят.
За жидовским языком не поспеть и босиком.
Завел жидов, потеряешь коров.
Затем жиды с рожи на нас не похожи, чтобы мы не ошибались.
Искру туши до пожара, жида души до удара.
Ищи жида в других, когда его в тебе нет.
Когда жид на селе показался, то язык привяжи, а собак с цепи спусти.
Кто жида боится - невелика птица, а вот кто жида порубил, тот страх загубил.
Кто жиду волю дает, тот сам себя продает.
Кто служит жиду - не минует беду.
Кто у жида покупает, тот себе могилу копает.
Легче козла живого сожрать, чем жида переделать.
Лучше с христианином потерять, чем с жидом найти.
Льстив жид в бедности, нахален в равности, изверг при властности.
Любовь жида хуже петли.
Любят в плен жиды сдаваться, чтоб врагу потом продаться.
На жида и вилы ружье.
На языке жида мед, а под языком лед.
Назови жида братом, он в отцы полезет.
Не делай жиду добра - не получишь от него зла.
Не ищи жида - сам придет.
Не подпускай вора к ниве, а жидов - к России.
Не умеешь шить золотом, так бей жида молотом.
Нет розы без шипов, и нет горя без жидов.
Нет рыбы без кости, а жида без злости.
Около жидов богатых все мужики в заплатах.
От жида и Бог много раз плакал.
Плохо жить, когда жид набежит.
Пока при капитале - у жида ты в похвале; как он тебя обобрал, так тебя же из дому погнал.
Пустил жида в хату на денек, да и в год не выгонишь.
Раз солгал - навек жидом стал.
Русские с сошкой, а жиды с ложкой.
Русский вор лучше еврейского судьи.
Русским - воля, а жидам - петля.
С жидом дружись, а за топор держись.
С жидом знаться - с чертом связаться.
С жидом найдешь, да не разделишься.
С жидом разговориться, что яду напиться.
Саранча урожай пожрет, а жид последнюю рубаху сдерет.
Сколько жидов - столько врагов.
Служба жиду - на радость бесам.
У жида два языка - один Богу досаждает, а другой христиан дурачит.
У жида и черт в няньках служит.
У жида лечиться - смерти покориться.
Хвостом жид виляет, а зубы скалит.
Хочешь жить - гони жида.
Хочешь с жидами покою - готовся к бою.
Черти и жиды - дети сатаны.
Чтоб не прогневался Бог, не пускай жида на порог.
Чтобы выгоды добиться, жид всегда готов креститься.
Я жиду по секрету, а он по всему свету.
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22.05.2020 10:54 Відповісти
Влезут они в гавно с этими представителями...
Три миллиона сумасшедших ватных избирателей, 40% которых - пенсионеры.
Именно то, что так необходимо сегодня Украине для счастья!
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22.05.2020 11:49 Відповісти
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