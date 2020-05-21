Вихід США з Договору про відкрите небо відбудеться через пів року, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив інформацію про запланований вихід США із Договору про відкрите небо і сказав, що цей вихід заплановано через шість місяців.

Відлік цих 6 місяців, за словами Помпео, почнеться у п'ятницю, 22 травня. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завтра США повідомлять про рішення вийти з Договору про відкрите небо. Через шість місяців США більше не будуть учасником цієї угоди", - сказав держсекретар.

Помпео підкреслив, що "ми можемо переглянути цей крок, якщо Росія повернеться до повного дотримання договору". Про такий варіант раніше заявив президент США Дональд Трамп.

Американські ЗМІ, які першими повідомили про рішення Вашингтона вийти з угоди, пояснювали, що вона набуде чинності через пів року. Такий термін обумовлено в самому Договорі про відкрите небо.

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Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.

Договір є безстроковим. Будь-яка держава-учасниця має право вийти з нього. Держава-учасниця, яка має намір вийти з договору, повідомляє про своє рішення не пізніше, ніж за шість місяців до дати свого передбачуваного виходу. Депозитарії (Канада й Угорщина) негайно інформують всі інші Держави-учасниці про таке повідомлення.

У разі, якщо будь-яка держава-учасниця повідомляє про рішення вийти з договору, депозитарії не раніше ніж через 30 днів і не пізніше ніж через 60 днів після отримання ними такого повідомлення скликають конференцію держав-учасниць з метою розгляду наслідків.