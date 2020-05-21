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Вихід США з Договору про відкрите небо відбудеться через пів року, - Помпео

Вихід США з Договору про відкрите небо відбудеться через пів року, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео підтвердив інформацію про запланований вихід США із Договору про відкрите небо і сказав, що цей вихід заплановано через шість місяців.

Відлік цих 6 місяців, за словами Помпео, почнеться у п'ятницю, 22 травня. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завтра США повідомлять про рішення вийти з Договору про відкрите небо. Через шість місяців США більше не будуть учасником цієї угоди", - сказав держсекретар.

Помпео підкреслив, що "ми можемо переглянути цей крок, якщо Росія повернеться до повного дотримання договору". Про такий варіант раніше заявив президент США Дональд Трамп.

Американські ЗМІ, які першими повідомили про рішення Вашингтона вийти з угоди, пояснювали, що вона набуде чинності через пів року. Такий термін обумовлено в самому Договорі про відкрите небо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США виходять із Договору про відкрите небо, - ЗМІ

Договір про відкрите небо (The Treaty on Open Skies) був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Росія ратифікувала договір 26 травня 2001 року, зараз його учасниками є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій одна одної з метою контролю військової діяльності.

Договір є безстроковим. Будь-яка держава-учасниця має право вийти з нього. Держава-учасниця, яка має намір вийти з договору, повідомляє про своє рішення не пізніше, ніж за шість місяців до дати свого передбачуваного виходу. Депозитарії (Канада й Угорщина) негайно інформують всі інші Держави-учасниці про таке повідомлення.

У разі, якщо будь-яка держава-учасниця повідомляє про рішення вийти з договору, депозитарії не раніше ніж через 30 днів і не пізніше ніж через 60 днів після отримання ними такого повідомлення скликають конференцію держав-учасниць з метою розгляду наслідків.

Автор: 

договір (323) росія (64946) США (22545) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+6
Мертвым витязям это не поможет. Задача турков (да и остальных вменяемых сил) медленно спиливать ***** рога по кусочкам.
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22.05.2020 00:17
+4
Не может, она никак из пикселей экрана вылететь не может.
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21.05.2020 23:33
+4
В Белом море ***** может отсосать у белого медведя.
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22.05.2020 00:01
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21.05.2020 23:16 Відповісти
Нет так быстро: решил выйти - всё равно ещё полгода исполняй...
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21.05.2020 23:43 Відповісти
Выстрелили себе в ногу. Точнее клоун ***** - Трампампам - выстрелил в ногу своей стране. Штатам (а особенно Европе и нам в частности) облёт территорий Рашки и её военных приготовлений в был куда выгодней, чем Рашке наблюдать за гольфклубом Трампа и "Абрамсами" на границе с Канадой
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21.05.2020 23:16 Відповісти
А типа с космоса не видно?
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21.05.2020 23:28 Відповісти
Видно. Но зачем-то Штаты содержат кучу самолётов разведчиков, вот ведь лохи?
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21.05.2020 23:29 Відповісти
Смешно, можно подумать шо все их разведчики летали только когда было подписано это соглашение, а теперь типа не нужны сразу станут.
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21.05.2020 23:35 Відповісти
Останутся нужными, не беспокойтесь. Просто возможности Штатов чуток уменьшатся, а возможности ***** не изменятся.
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21.05.2020 23:37 Відповісти
Не изменятся? То есть теперь пендосы уже не будут хохотать, рассматривая в бинокль фанерную "Армату"? Ракеты ***** достигнут в мультиках неслыханной скорости в 100 Махов? На границе с Китаем кацапы перестанут выставлять чучела на сторожевых вышках? Или будут ставить сразу два?
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21.05.2020 23:46 Відповісти
Не изменятся, значит ничего не поменяется. Как объяснить попроще для Вас не знаю, простите.
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21.05.2020 23:48 Відповісти
Я думаю у Пентагона все будет ок.
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21.05.2020 23:52 Відповісти
100%
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21.05.2020 23:53 Відповісти
России не повезло,их чумная кругосветная ракета летает низко и может создавать неудобства американцамhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1167038570314897&set=p.1167038570314897&type=3&av=100010262946037&eav=*************************-ckhCZVGiCmvDcKIL4HT6qm9Z--FpyQoSArp01GjR0&__cft__[0]=AZU3S76J6XJBmUgdseuW_oQeB2IBwGt5LP6aVy6IgAfDXsDYM3EeH29CtvHuFpdrUfXUrPOefr2CAqwEHmA_kgUrZwKzb6sR-7U1zfyCWpzDf5fmr__JZfbfVMIJTSQf5L9H9ACGP0TB_0npoIvlpnbKUKOOZEHCA3Nd2TDqVdxj3MLdGISCTc19_C-*********************************************-t3d9g&__tn__=R]-R Вихід США з Договору про відкрите небо відбудеться через пів року, - Помпео - Цензор.НЕТ 2925
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21.05.2020 23:20 Відповісти
Не может, она никак из пикселей экрана вылететь не может.
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21.05.2020 23:33 Відповісти
А тем временем

https://twitter.com/StugnaU
https://twitter.com/StugnaU

Stugna UA

@StugnaU

·https://twitter.com/StugnaU/status/1263568368709353475 2 мин

Кремль ответил. Российские самолёты нанесли ракетный удар по кораблю ВМС Турции...
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21.05.2020 23:43 Відповісти
Слабо верится. Думаю, что фейк. В Черном море Эрдоган из ***** котлету сделает. И ***** это знает.
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21.05.2020 23:48 Відповісти
А в Белом? В Белом море сладит Эрдоган с ******?
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21.05.2020 23:49 Відповісти
А в Белом Эрдогану ничего и не надо.
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21.05.2020 23:59 Відповісти
А в Средиземном?
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22.05.2020 00:00 Відповісти
В Средиземном море у ***** большой выбор - у кого отсосать, поэтому он туда и рвется.
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22.05.2020 00:03 Відповісти
То есть пост Власов Сергей b3083465 фейк по-Вашему?
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22.05.2020 00:05 Відповісти
Мне тоже слабо в это вериться. Нападение на корабли Турции, да еще военные, приведет с тому, что уже турки сделали недавно в Сирии - наваляют росиянцам по самые гланды.
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22.05.2020 00:10 Відповісти
После наваляния они вроде отступили на десяток км, сдав несколько городов. Или нет?
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22.05.2020 00:12 Відповісти
Мертвым витязям это не поможет. Задача турков (да и остальных вменяемых сил) медленно спиливать ***** рога по кусочкам.
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22.05.2020 00:17 Відповісти
Это классическое Ленинское танго - шаг назад, потом два шага вперёд. Бусурмане знают, как жарить лягушку, чтоб она сильно не дёргалась...
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22.05.2020 00:21 Відповісти
А в Средиземном ***** бусурмане надерут задницу. А потом отчекрыжат ему передницу и сделают из дедушки Пыни очаровательную бабушку. Это и будет обнуление.
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22.05.2020 00:06 Відповісти
Думаю, шо фейк. Поживем увидим.
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22.05.2020 00:09 Відповісти
В Белом море ***** может отсосать у белого медведя.
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22.05.2020 00:01 Відповісти
Белый медведь не одинок.
Очередь из желающих дать ***** на клык.
Вихід США з Договору про відкрите небо відбудеться через пів року, - Помпео - Цензор.НЕТ 2556
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22.05.2020 07:00 Відповісти
с такими темпами самалетафф на долго не хватит.
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21.05.2020 23:51 Відповісти
Вихід США з Договору про відкрите небо відбудеться через пів року, - Помпео - Цензор.НЕТ 3561
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22.05.2020 00:01 Відповісти
Задумали, шоб кацапы над Америгой не летали, как у себя дома.
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22.05.2020 00:02 Відповісти
https://avia.pro/news/neizvestnye-istrebiteli-nanesli-udar-po-tureckim-boevym-korablyam
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22.05.2020 01:09 Відповісти
Дай Бог чубчик-неадекват к тому времени уже свалит из Белого дома, ибо вменяемый такого бы не сделал.
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22.05.2020 08:32 Відповісти
Америке с её возможностями на орбите примитивные облёты уже нахх не сдались.
А вот Козляндия получит по носу, когда Ту-95 будут махать лопастями где не положено.
Технологический разрыв цивилизации и мордора.
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22.05.2020 09:04 Відповісти
 
 