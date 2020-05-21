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Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу: 100 тис. медичних масок і 5 тис. захисних комбінезонів, - ОП
21 травня Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу для протидії поширенню COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Гуманітарний вантаж загальною вагою 23 тонни, включає: 100 тис. медичних масок, 5 тис. захисних комбінезонів, а також термометри з використанням безконтактної технології, дезінфектори та інше медичне обладнання.
"Домовленості про надання згаданої гуманітарної допомоги були досягнуті за результатами телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва, що відбулося 26 березня 2020 року", - підкреслили в ОП.
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Монголия направит в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа об этом заявил спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе встречи с послом РФ в Монголии Искандером Азизовым.
эй, "офисные крысы"!!!! где миллиарды выделенные на борьбу с короной? где купленные вами маски, костюмы, тесты?!?!?!?! где деньги чмыри?
Занавес....
"Гуманитарный груз" и "гуманитарная помощь" - СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ вещи!