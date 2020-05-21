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Новини Допомога Україні
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Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу: 100 тис. медичних масок і 5 тис. захисних комбінезонів, - ОП

Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу: 100 тис. медичних масок і 5 тис. захисних комбінезонів, - ОП

21 травня Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу для протидії поширенню COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Гуманітарний вантаж загальною вагою 23 тонни, включає: 100 тис. медичних масок, 5 тис. захисних комбінезонів, а також термометри з використанням безконтактної технології, дезінфектори та інше медичне обладнання.

"Домовленості про надання згаданої гуманітарної допомоги були досягнуті за результатами телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва, що відбулося 26 березня 2020 року", - підкреслили в ОП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США збільшили до 15,5 млн дол. гуманітарну та медичну допомогу Україні для протидії COVID-19

Автор: 

Азербайджан (854) гуманітарна допомога (989) Офіс Президента (2020) маски (118)


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Топ коментарі
+7
Украина получила от Азербайджана 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 4548
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21.05.2020 23:09
+4
Где ваши миллионы? Карантину скоро конец, а костюмов для врачей от государства до сих порт нет? Нахрена они нужны в конце мая?
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21.05.2020 23:09
+4
дожились бл....

эй, "офисные крысы"!!!! где миллиарды выделенные на борьбу с короной? где купленные вами маски, костюмы, тесты?!?!?!?! где деньги чмыри?
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21.05.2020 23:18
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Где ваши миллионы? Карантину скоро конец, а костюмов для врачей от государства до сих порт нет? Нахрена они нужны в конце мая?
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21.05.2020 23:09 Відповісти
Де-де.Там,де треба.Недорого .
Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу: 100 тис. медичних масок і 5 тис. захисних комбінезонів, - ОП - Цензор.НЕТ 3118
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21.05.2020 23:46 Відповісти
Украина получила от Азербайджана 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 4548
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21.05.2020 23:09 Відповісти
Украина получила от Азербайджана 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 5459
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21.05.2020 23:10 Відповісти
Украина получила от Азербайджана 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 8406
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21.05.2020 23:11 Відповісти
Китай, Азербайджан... Хто наступний?

Монголия направит в Россию мясо и мясопродукты на общую сумму 1 миллион долларов в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Как сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа об этом заявил спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар в ходе встречи с послом РФ в Монголии Искандером Азизовым.
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21.05.2020 23:12 Відповісти
Кацапы введут вирусологов... пардон зеленых человечков... мол ваш Вовка не может своих граждан от короны уберечь
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21.05.2020 23:24 Відповісти
Тільки після того, як вигребуть повну противірусну допомогу від китайців.
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21.05.2020 23:26 Відповісти
А что зебил расскажет про это? Это еще деградация или уже "коммерция" на крови?

Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь: 100 тыс. медицинских масок и 5 тыс. защитных комбинезонов, - ОП - Цензор.НЕТ 8774
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21.05.2020 23:21 Відповісти
деградоване "зезене" око цілий ,світ бачить "зелено- деградованим"
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21.05.2020 23:40 Відповісти
Это мне напоминает рестораны 70-х. Какие то сплошные алаверды. Перед мордобоем.
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21.05.2020 23:16 Відповісти
Ну да, подсластили пилюлю повышения тарифов Водафона ( в период короновируса) и имеют милиарды с украинцев.
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22.05.2020 06:23 Відповісти
спонсор азебаржана - "эпицентр & K°" )
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21.05.2020 23:16 Відповісти
Гуманитарная помощь "Эпицентру"?
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21.05.2020 23:17 Відповісти
дожились бл....

эй, "офисные крысы"!!!! где миллиарды выделенные на борьбу с короной? где купленные вами маски, костюмы, тесты?!?!?!?! где деньги чмыри?
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21.05.2020 23:18 Відповісти
Всі 8-9 тисяч щоденних тестів на коронавірус проводяться виключно за рахунок "рошену", а устаткування для 2 тисяч лікарень було придбане на особисті кошти Порошенка.
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21.05.2020 23:29 Відповісти
А шо там с инвестициями из Омана?
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21.05.2020 23:35 Відповісти
Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу: 100 тис. медичних масок і 5 тис. захисних комбінезонів, - ОП - Цензор.НЕТ 6832
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21.05.2020 23:57 Відповісти
Дожились.раньше горбатый по заграницам мотался в поиске кредитов а теперь клоун.продав все маски остался голым на лестнице словно пикадор ! Вова не смеши весь мир .Украине надоел ты со своим деревенским кварталом
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21.05.2020 23:22 Відповісти
Гуманитарная помощь от Азербайджана...б..дожились.Нет ещё законопроекта,чтоб нищим попрошайкам в подземных переходах кассовые аппараты поставить,это бы заметно подняло экономику.
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21.05.2020 23:24 Відповісти
Еще не вечер..... после налога на чисте повітря . Це наступна пропозиція от "слуг олигархов "
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21.05.2020 23:29 Відповісти
За год превратить страну в посмешище...бляха надо уметь!
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21.05.2020 23:39 Відповісти
"Украина получила от Азербайджана гуманитарную помощь"
Занавес....
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22.05.2020 00:21 Відповісти
Зеленский должен отблагодарить как нить Азербайджан...Знаю, будет не легко и рисковано, но можно, на пример, предоставить им долгожданный безвиз.
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22.05.2020 01:04 Відповісти
Позор нашей власти.
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22.05.2020 07:08 Відповісти
На очереди нам помочь Угандаа,Кения и Малави.
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22.05.2020 08:42 Відповісти
Хоть так смогли помочь братскому народу Украины.Жаль что не привезли с сбой Святой огонь (Огни Базантии) из ЯнЭрДага(Огня муж гора) у Бахы(Баку)=Смотри.
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22.05.2020 10:51 Відповісти
Ау, народ,а вы у курсе значения слова "гуманитарный"?
"Гуманитарный груз" и "гуманитарная помощь" - СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ вещи!
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22.05.2020 13:01 Відповісти
 
 